Пятиэтажка feat. Мертвые осы «Парные тату» (интернет сингл)

Исполнитель: Пятиэтажка feat. Мертвые осы, Название: «Парные тату», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Обручальные кольца ныне у многих представителей молодежи не в чести. Люди боятся взваливать на себя ответственность, но, в то же время, влюбляясь, стремятся создать иллюзию стабильных отношений. Из этой серии — феномен парных татуировок, которые романтики наносят себе синхронно в знак вечной привязанности. Но какую роль играют такие тату, когда отношения все же распадаются?,

На этот вопрос пытается ответить пермская группа «Пятиэтажка» в новой песне «Парные тату». Уже будучи в разлуке, герой оценивает свои чувства к девушке как зависимость. Соответственно, татуировка становится ноющим шрамом или незаживающим рубцом. Есть в песне и женский взгляд на ситуацию, который транслирует вокалистка группы «Мертвые осы» Полина Сурядова. Несмотря на нестираемую татуировку, она сетует: «Смыло то, что берегли». Сами же парные тату сравниваются в песне с глупым вкладышем из рублевой жвачки «Love Is» из 90-х, когда как раз и начало нивелироваться само понятие любви!