MetalliadA («Мастер», «Черный Кофе», Артур Беркут с оркестром) 29 марта, ДК имени Горбунова
ВПЕРВЫЕ!
Легендарные Рок-Артисты на одной сцене в сопровождении симфонического оркестра.
...Монстры рока, родоначальники российского хард-н-хэви, объединяются с классическими виртуозами из Москвы и Петербурга дабы задать новый стандарт качества музыки...
Рок-симфонический концерт в двух отделениях, три сета по 45 минут плюс увертюра от оркестра!
А также: винил-маркет, мерч лавка, гитарный тест-драйв, фото-зоны, лотерея с ценными призами, рок-квиз!
"МАСТЕР". Александр `Алик` Грановский, Алексей `Lexx` Кравченко, Леонид `Лео` Фомин и Александр `Гипс` Бычков исполнят лучшие композиции со всех альбомов в ярком насыщенном симфоническом звучании. “Кресты“ и “Тореро” будут обязательно!
MetalliadA - симфонический оркестр, исполняет инструментальные сюиты - произведения, базируясь на темах авторов Metallica, Iron Maiden, Nightwish, Ghost...
Настоящее событие для всех поклонников тяжелого металлического рока и ценителей вкусной красивой музыки!
29 марта 2026, ДК им. Горбунова (Москва, ул. Новозаводская, 27).
Начало в 18.00.
