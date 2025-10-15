Коррозия металла «Легенды русского рока» (2 виниловые пластинки)

Исполнитель: Коррозия металла, Название: «Легенды русского рока», Стиль: трэш-метал, Год. 2025

Серия «Легенды русского рока» являет собой один из примеров долгожительства в современном шоу-бизнесе. Ее зачинатели Moroz Records добились для своего детища культового статуса еще в 90-е, когда знаменитые синенькие сборники просвещали неискушенных рок-фанов и радовали их порою неизданными версиями песен. Потом долгие годы выпуски «ЛРР» просто переиздавались и с недавнего времени стали появляться уже новые артефакты, представляющие большую ценность для коллекционеров. Так, мы писали о впервые вышедшем в серии CD-сборнике Владимира Кузьмина. А теперь Moroz Records регулярно выпускает двойные компиляции «Легенд русского рока» уже на виниле, причем эти издания не имеют аналогов на компакт-дисках.

Сотрудничество «Коррозии металла» с Moroz Records – пример такого же долгожительства. В сопроводительной статье к виниловому изданию «Легенд» утверждается, что ее CD «Садизм» стал самой первой позицией в общем каталоге лейбла в далеком 1992-м. По иронии судьбы, в нынешнюю компиляцию не вошло ни одной песни из этого альбома, за исключением «Мертвого Распутина», который однако представлен в версии с альбома «666 Like». В 2001 году на «Морозе» выходил CD «Коррозии Металла» в серии «Легенды русского рока». Но и с этим изданием у виниловой версии не так уж и много пересечений — меньше половины.

Понятно, что свежий сборник не мог обойтись без таких визитных карточек «Коррозии металла», как «СПИД», «Героин», «Черный террор», «Люцифер», «Танк вампира» и др., котоыре есть и на том давнем CD. В 90-е многие из них были записаны такими кудесниками отечественной звукорежиссуры, как Олег Сальхов и Евгений Трушин, поэтому их звучание эталонно — и по сей день оно остается нажористым и убедительным. Высокое качество записи и специальный мастеринг для винила способствуют полному погружению в атмосферу «чада кутежа» (и такая песня имеется в издании).

Каждая из этих песен представляет собой многослойный пирог с точно подобранными и плотно подогнанными друг к другу ингредиентами. Даже быстрые вещи, вроде «СПИДа» и «Героина» начинаются со зловещих атмосферных вступлений, ненавязчиво дающих понять, что от описанных «прелестей жизни» все же лучше держаться подальше. «Героин» украшен к тому же вставленными между строчками «микро-соляками», как называет сейчас этот прием лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий. «Черный террор» радует пафосным уже основным гитарным соло, которой на виниле звучит особенно выигрышно. В балладе «Слишком поздно», выбивающейся по стилистике из остального материала альбома, звучат раздольные фортепианные партии виртуоза Максима Трефана.

Две пластинки издания условно разделены на периоды с гитаристом и вокалистом Сергеем «Боровым» Высокосовым. Некоторые былые поклонники «Коррозии» опрометчиво считают, что с его уходом группа закончилась, но второй винил на практике дает нам понять, что это совершенно не так. Основу этого диска составили песни из сильнейших поздних «коррозийных» альбомов «666 Like» (2013) и «Богиня морга» (2020). Не снижая качества звучания, «Коррозия металла» здесь уже не столько пугает, сколько развлекает. Слушатель оказывается в эпицентре веселого карнавала с фирменными телегами от Паука в «Богине Морга», «Атлична Атлична» и даже в «Каннибале», который на первой пластинке представлен в обновленной версии. Театрализация достигается как за счет прямых вставок-цитат из неисчерпаемого кладезя перлов Сергея Троицкого, так и с помощью захватывающего сочетания мужского и женского вокала в «666 Like» и «Не суждено». То же сочетание разнополых вокальных партий свойственно и обновленному варианту «Russian Vodka» с новыми куплетами от женского лица и электронными вкраплениями.

«Легенды русского рока» на виниле изданы с рамахом: золотое тиснение, разворот с историей группы непосредственно от Паука (он же отбирал и песни), дискографией и синим цветом пластинок. В наличии даже стикер-предупреждение о ненормативной лексике, на который так удобно брать автографы у участников группы. Поклонники «Коррозии» оценили релиз по достоинству: недавно музыканты ездили на Кипр, где у них имеющиеся в наличии пластинки со свеженьким сборником скупил некий фанат из Германии!