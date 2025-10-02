Cronos Matter «Hide in the Night»

Исполнитель: Cronos Matter, Название: «Hide in the Night», Стиль: альт-рок; Год: 2025

Пока в обществе идет оживленная дискуссия, искусственный интеллект нас спасет или погубит, наиболее прогрессивные музыканты вовсю используют его как инструмент. Дальше всех пошли Cronos Matter, которые величают себя «группой из будущего». Если в реальном мире музыканты формируют свой сценический образ на основе своих реальных характеристик, то участники Cronos Matter пошли от обратного, создав персонажей своего коллектива уже в интернете — с нуля.

С постеров коллектива на нас взирают недобрый клоун, сумрачный «Зорро» и некий монстр с горящими глазами. Это Сэм, Клинт и Психо — фантасмагорические участники группы, которые являются персонажами комиксов, сюжетных клипов и целой вселенной, которую разворачивает на наших глазах Cronos Matter. Они — герои-анархисты, которых экстремальные обстоятельство вынудили быть спасателями человечества.

За всеми этими визуальными причудами отнюдь не утрачивается музыкальная составляющая. Cronos Matter регулярно выпускают синглы, которые сочиняются людьми но облекаются в звуковую плоть посредством нейросетей. Наверняка эти произведения составят вскоре альбом, который тоже станет полотном, живописующих невероятные приключения Сэма, Клинта и Психо.

На этом фоне весьма примечательной выглядит новинка от Cronos Matter «Hide in the Night». Тут вам и гаражный рок, и гранж, и альтернатива, и индастриал. Сами музыканты проводят параллели с Muse, Distrubed и A Perfect Circle, а также с поздним Мэрилином Мэнсоном. Песня ни в коем случае не производит выхолощенной пластиковой поделки бездушных роботов. В ней есть свой нерв и драйв и своя драматургия.

Стратует «Hide in the Night» с плотных и цепляющих гитарных риффов. Далее идет депрессивный фрагмент, исполненный при этом с каким-то скрытым ликованием. Бридж производит бодрящее впечатление но в голосе слышны оттенки стильной усталости (музыканты любят петь о любви с оттенком горечи). Далее настроение развивается по восходящей: припев представляет собой триумф победителя, которое увенчивается какай-то подлинной феерией света! Ну и со второго куплета тот же путь мы проходим вместе с группой заново.

Можно пофанатазировать, как все это великолепие связано с судьбами Сэма, Клинта и Психо. Сначала в глубоких подвалах они готовят некую секретную операцию. Потом все идет не так, и неожиданные повороты сюжета показывают их столкновения с опасными противниками. Но победа героев оказывается крайне масштабной и впечатляющей.

