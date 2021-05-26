Найк Борзов устроил вечер отгадывания загадок в свой день рождения

Концерты в честь своего Дня Рождения Найк Борзов устраивает в «ГлавКлубе» уже лет восемь кряду

Лишь прошлый коронавирусный год, разумеется, выпал из этой парадигмы, но с него и спрос такой. Однако Найк Борзов умудрился наверстать упущенное, доведя до ума и выпустив в период локдауна новый альбом «Капля крови создателя». Эту работу более-менее полно он попытался представить в «ГлавКлубе» 20 мая, не забыв и о ворохе своих музыкальных «визитных карточек».

В Москве Найк играл за три дня до своего Дня Рождения. Естественно, ему пришлось определяться со своим отношением к примете, заповедующей не отмечать этот праздник раньше этой календарной даты. Немного помявшись, певец все же пришел к выводу, что мимо табу все же проходить не стоит и запретил публике кричать «с днем рождения». Подарки же вручать позволил, но подчеркнул, что откроет их после своего возвращения из Питера, где ему посчастливилось играть непосредственно в самый день своего персонального праздника 23 мая.

А столичным же зрителям Борзов, аки Сфинкс Эдипу, принялся загадывать экзистенциальные головоломки. Начал он с песни и своего наиболее, пожалуй, успешного альбома «Супермен», которая так и называлась – «Загадка». «Что мне приснилось, угадай», - звучало в старинном «Хвосте», во время которого Найк удалится за кулисы, оставив боевого товарища Корнея исполнять длиннющее соло. Перед финальной «Ради любви» Борзов долго пытал зрителей на тему «ради чего это все».

Словоохотливость Найка в этот вечер била все рекорды. Чувствовалось, что за время пандемии он истосковался по своей аудитории и придавал концерту осмысленную канву, но при этом не забывал напоминать, что «нет конца, нет предела – все только в нашей голове». «Волны прошлого» побудили Найка от романтически приятных песен двигаться в сторону расставаний. Встретившуюся дальше по дороге «Nus in Am» он без обиняков окрестил «нашим все». «Ссора» из фильма «Даун Хаус» ознаменовала для Найка возвращение к позитивной программе, но через убийства.

Окончательно прорвало Найка на песне «Больной и злой». Он напомнил зрителям, что песня писалась как раз в разгар прошлогодних ограничений, когда все мы «сидели и тухлили» по домам, думая только о том, как вынести это на улицу. «Она не праздничная, но в юности мы именно так зачастую и проводили праздники – с прекрасным саморазрушением». Допев «Больного и злого», Найк Борзов подытожил, что прошлый год задолбал, как и те, кто на это ведется, поэтому верить стоит только себе.

За злободневностью певец отнюдь не забывал и о поводе, по которому его поклонники собрались в «ГлавКлубе». Настоящей отдушиной для многих стало хоровое пение в «Трех словах» и «День как день», которое Найк Борзов всячески поощрял. «Не убили мы вас? – заботливо поинтересовался он, переходя к финальному блоку хитов. - Не буду больше мучить. Сразу к оргазмическим состояниям».

