«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам

Незнание истории, конечно, непростительно, но результат акции, к сожалению, вполне закономерен: если что-то делается напоказ или из-под палки, то обычно добра не жди

«Пусть насильник мечется в страхе и отчаянье, пусть своей Неметчины не увидит он! - Это завещает вам в скорбный час прощания Молодая гвардия, город Краснодон». Завещание «Молодой гвардии», так экспрессивно изложенное Михаилом Исаковским, современная тезка той героической организации не выполнила. В Орске Оренбургской области местное отделение «Молодой гвардии ЕР» возложило цветы у памятного знака умершим во время войны… венграм, воевавшим на стороне нацистской Германии!

Поколению ЕГЭ нелишне напомнить историю… Реквием Исаковского по «Молодой гвардии» был написан в октябре 1943-го. Как раз тогда же в только что созданный в Орске исправительно-трудовой лагерь №260 для военнопленных и интернированных начали прибывать первые узники, среди которых были не только немцы, но и румыны, югославы, украинцы, прибалты, венгры и даже японцы.

Работы для заключенных было навалом: помимо жилых домов нужно было отстраивать цеха для предприятий, коих в Орск было эвакуировано 17. Между тем, продовольствия и медикаментов в те лихие времена не хватало даже коренным жителям, поэтому пленные массово умирали от дистрофии и других заболеваний. Часть из них похоронили недалеко от самого лагеря — на улице Союзной возле хлебокомбината. А многие упокоились на старом кладбище поселка Мостострой.

За период с 1943 по 1947 годы из узников лагеря НКВД №260 погибли, по некоторым данным, не менее 4201 человек. В постсоветскую эпоху нагрянувшие в Орск их потомки установили памятные знаки. Так на Мостострое появился серый камень с изображением креста и памятной надписью, посвященной 79-ти захороненным здесь венграм. Именно им сгоряча и возложили «молодогвардейцы» цветы 23 февраля 2021 года!

Со вторым объектом активисты, как ни странно, не промахнулись, принеся цветы и к мемориальной доске к дому, где жил герой Советского Союза орчанин Анатолий Пузиков, отчаянно сражавшийся в 1944-м на фронтах Белоруссии. О событии гордо отчитались в соцсетях: «В рамках акции «Защити память героев». 22 февраля Молодая Гвардия совместно с Молодежной Палатой и Российским Союзом Молодежи почла память военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой, и советского военного – Анатолия Михайловича Пузикова. Давайте вместе чтить историю и помнить, что «война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат».

Не знать о том, что венгры воевали во Вторую мировую на стороне Германии, сейчас, мягко говоря, как-то странно. В 1940-м Венгрия подписала «Берлинский пакт», выступив затем против советской армии. Венгры принимали участие и в боях с нами в июле 1941-го, и помогали нацистам в Сталинградской битве. «Во всей красе» проявили они себя и в карательных операциях против советских партизан на Брянщине и Орловщине в 1943-м. Очевидцы тех событий свидетельствуют о том, что венгры лютовали гораздо сильнее, чем немцы.

В данный момент крамольный пост с фото из соцсетей «Молодой гвардии» уже удален, а вменяемых комментариев журналисты от руководителя организации так и не получили. Региональное издание Урал56.Ру, поднявшее первым эту проблему, написало о том, что руководитель орского отделения МГ ЕР, депутат горсовета Мария Абрамова пообещала оперативно дать комментарий, но к моменту публикации материала так и не вышла на связь.

Параллельно делались еще какие-то маловразумительные заявления, затем тут же отзывались… В итоге вот что написал Михаил Кузнецов, руководитель Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия»: «В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаю следующее: представители «Молодой Гвардии» из Орска, желая почтить память ветеранов, ошиблись. Помимо мемориальной доски Героя Советского Союза Анатолия Пузикова они возложили цветы на официальное воинское захоронение венгерских военнопленных. По их словам, они были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время Великой Отечественной войны. Руководство МГЕР Оренбургской области признает грубейшую ошибку и приносит извинения всем, кого это могло оскорбить. Напоминаем, что активисты «Молодой Гвардии» в эти дни возложили цветы более чем к 40 памятникам на территории области. В ряде населенных пунктов Оренбуржья молодогвардейцы также расчистили памятники от снега. Всем нам нужно лучше изучать историю Великой Отечественной войны. Для Орского местного отделения МГЕР мы организуем дополнительные лекции, посвященные союзникам и противникам СССР во Второй мировой войне. Еще раз приносим глубочайшие извинения за непреднамеренную ошибку».

Незнание истории, конечно, непростительно, но результат акции вполне закономерен. На волне судебного процесса над Алексеем Навальным в связи с оскорблением ветерана «Единая Россия» решила показать, как она чтит память героев и разослало разнарядку региональным отделениям провести показательные «акции памяти» в День защитника Отечества. А если что-то делается напоказ или из-под палки, то обычно добра не жди...

Что тут можно посоветовать ретивым орским «молодогвардейцам»? В следующий раз уже не мелочиться и возложить цветы к мемориалу на Цыганском кладбище, где похоронены уже 1355 пленных фашистов и их союзников. Так что и выхлоп от такой «пиар-акции» может быть несоизмеримо выше.