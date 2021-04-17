Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой

Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой

Одна из программных песен Мары называется «Раненые города»

Чтя героическую историю прошлого, певица прекрасно помнит о том, чем славна каждая точка ее гастрольного тура. Несколько лет назад она даже делала ездила на гастроли по городам-героям нашей страны, находя для каждого из них индивидуальные и нужные слова.

Выступление Мары в Твери тоже пропускать, по возможности, не стоило. Ведь этот город не раз становился ареной борьбы между темными светлыми силами, а именно эта тема является одной из ключевых в творчестве певицы. А несколько веков назад Тверь что не стала столицей государства российского и, помня об этом, ее граждане и по сей день исполнены особенной стати.

В клуб «БигБен» 10 апреля пришло доволен много народу, но эпидемиологические ограничения подразумевали только сидячего концерта. Мара сразу призналась, что не очень привыкла к такому раскладу, поскольку ее выступления обычно построены на полной самоотдаче с обеих сторон. Здесь же, к сожалению, на первых песнях игра велась, по большому, счету, в одни ворота.

Зрители, безусловно, аккумулировали, льющиеся со сцены раскаленной лавой потоки энергии, но не всегда находили возможность адекватно ее преобразовать и вернуть обратно. Так что поначалу на тонком уровне ощущался интуитивный поиск Марой контакта, но уже где-то к третьей песне (тем самым «Раненым городам») нашла идеальную схему взаимодействия, делясь флюидами с гитаристом. В «Беде» в ее голосе ощущались нотки всех скорбящих матерей нашей Родины, а в «Мегиддо» она технично отбивала пальцами ритм в микрофон.

Добавляла драйву и негласно сложившаяся между тверской публикой и Марой своеобразная игра в метафизический пинг-понг, Было вот как: Мара приветствовала Тверь, не скупясь на эпитеты: солнечная, древняя, мощная, русская. А снующий бармен острил «не подлизывайся», правда себе под нос и с беззлобной улыбкой,.

Забавная полемика произошла перед песней «Свет», прозвучавшей здесь впервые. «Удивительные места у вас здесь есть — Тьмака, Лазурь, - рассуждала Мара, вспоминая тверские речушки, протекающие совсем недалеко от клуба «БигБен». - Но мы-то с вами знаем, что Лазурь всегда побеждает любую Тьмаку!» Тут какая-то девушка решила заступиться за родные места и возразила, что появилась на свет именно на Тьмаке. «Значит, ты исключение — светлый человек», - тут же нашлась Мара.

Еще одна премьера в Твери (как и чуть ранее в Москве с Тулой) с условным названием «Небо высоко», где есть только отдельные слова припевов, а новые фрагменты текста появляются буквально на каждом концерте. Мара заметила, что в Твери подпевали этой заготовке громче, чем Москва. «Так то Москва!» - воскликнули из зала с таким достоинством, что Мара поневоле вспомнила о том, что «Тверь была первой» - в плане на серьезные и вполне обоснованные претензии княжества на главенствующее положение на Руси. «Что вы со мной делаете: говорите — а я со всем соглашаюсь», - удивилась певица.

Но и обратный процесс тоже потихоньку шел. К песне «Галактика», открывающей финальный блок после кульминационного представления альбома «Русская Звезда» со встроенными новинками, со стороны Мары пошло «наступление по всем фронтам», пожтому люди то и дело порывались вскакивать со своих мест, танцевать и петь. Несмотря на повторенные на бис свежие синглы «Панк-рок» и «Свет», обитателям Твери все было мало. Поэтому Мара пригласила их на концерт в не менее героический город Клин, что в 80 км от Твери, чрез неделю 17 апреля.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В секретном бункере власти строят планы, чтобы российские граждане платили за пр
В секретном бункере власти строят планы, чтобы российские граждане платили за право дышать
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»
Задержаны кавказцы, избившие курсантов Военно-медицинской академии
Главный аргумент – бейсбольная бита. Мигранты вытесняют русских с дорог и из бизнеса
Избранное
Как выглядеть ухоженной всегда? Главное
Тяжелые уроки Карабаха для России
Как ускорить заживление ран?
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова
Иван Грозный. Краткая биография. Важные вехи жизни
Сергей Бобунец сыграл для капитана воздушного судна
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Холестерин. Как снизить уровень холестерина без лекарств
«Как утверждают многие эксперты и историки, без помощи Запада СССР не стал бы промышленно развитой страной в тридцатые годы прошлого века»
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Как рассчитать потребность в калориях. А вы знали?