Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой

Одна из программных песен Мары называется «Раненые города»

Чтя героическую историю прошлого, певица прекрасно помнит о том, чем славна каждая точка ее гастрольного тура. Несколько лет назад она даже делала ездила на гастроли по городам-героям нашей страны, находя для каждого из них индивидуальные и нужные слова.

Выступление Мары в Твери тоже пропускать, по возможности, не стоило. Ведь этот город не раз становился ареной борьбы между темными светлыми силами, а именно эта тема является одной из ключевых в творчестве певицы. А несколько веков назад Тверь что не стала столицей государства российского и, помня об этом, ее граждане и по сей день исполнены особенной стати.

В клуб «БигБен» 10 апреля пришло доволен много народу, но эпидемиологические ограничения подразумевали только сидячего концерта. Мара сразу призналась, что не очень привыкла к такому раскладу, поскольку ее выступления обычно построены на полной самоотдаче с обеих сторон. Здесь же, к сожалению, на первых песнях игра велась, по большому, счету, в одни ворота.

Зрители, безусловно, аккумулировали, льющиеся со сцены раскаленной лавой потоки энергии, но не всегда находили возможность адекватно ее преобразовать и вернуть обратно. Так что поначалу на тонком уровне ощущался интуитивный поиск Марой контакта, но уже где-то к третьей песне (тем самым «Раненым городам») нашла идеальную схему взаимодействия, делясь флюидами с гитаристом. В «Беде» в ее голосе ощущались нотки всех скорбящих матерей нашей Родины, а в «Мегиддо» она технично отбивала пальцами ритм в микрофон.

Добавляла драйву и негласно сложившаяся между тверской публикой и Марой своеобразная игра в метафизический пинг-понг, Было вот как: Мара приветствовала Тверь, не скупясь на эпитеты: солнечная, древняя, мощная, русская. А снующий бармен острил «не подлизывайся», правда себе под нос и с беззлобной улыбкой,.

Забавная полемика произошла перед песней «Свет», прозвучавшей здесь впервые. «Удивительные места у вас здесь есть — Тьмака, Лазурь, - рассуждала Мара, вспоминая тверские речушки, протекающие совсем недалеко от клуба «БигБен». - Но мы-то с вами знаем, что Лазурь всегда побеждает любую Тьмаку!» Тут какая-то девушка решила заступиться за родные места и возразила, что появилась на свет именно на Тьмаке. «Значит, ты исключение — светлый человек», - тут же нашлась Мара.

Еще одна премьера в Твери (как и чуть ранее в Москве с Тулой) с условным названием «Небо высоко», где есть только отдельные слова припевов, а новые фрагменты текста появляются буквально на каждом концерте. Мара заметила, что в Твери подпевали этой заготовке громче, чем Москва. «Так то Москва!» - воскликнули из зала с таким достоинством, что Мара поневоле вспомнила о том, что «Тверь была первой» - в плане на серьезные и вполне обоснованные претензии княжества на главенствующее положение на Руси. «Что вы со мной делаете: говорите — а я со всем соглашаюсь», - удивилась певица.

Но и обратный процесс тоже потихоньку шел. К песне «Галактика», открывающей финальный блок после кульминационного представления альбома «Русская Звезда» со встроенными новинками, со стороны Мары пошло «наступление по всем фронтам», пожтому люди то и дело порывались вскакивать со своих мест, танцевать и петь. Несмотря на повторенные на бис свежие синглы «Панк-рок» и «Свет», обитателям Твери все было мало. Поэтому Мара пригласила их на концерт в не менее героический город Клин, что в 80 км от Твери, чрез неделю 17 апреля.