Издевательское «смягчение наказания» русскому человеку

Два долгих года шла борьба за свободу Анатолия Грудистова, но система прогнулась под диаспору – он в тюрьме. Решение Ивановского суда подтверждает, что русских засуживают до самого предела, какой только возможен, по тому или иному виду правонарушений в спорных делах

Сайт «Русская стратегия» сообщает: суд в Иваново вынес приговор Анатолию Грудистову, он должен будет провести в колонии 7 лет своей жизни. Диаспора победила! О наказании Анатолия за то, что вступился за девушку от притязаний азербайджанских мигрантов, писал в материале 1 июня этого года «Засужен ещё один русский парень».

Эта история произошла еще 28 июля 2019 года в Иваново. Некий нелегальный мигрант из Азербайджана Фазиль Балаев (по закону его должны были депортировать) 28 июля 2019 года избил русскую девушку у ночного клуба на площади Пушкина города Иванова, которая отвергла его попытки к ней приставать. В истории того дня, точнее – ночи, много наворотов, иллюстрирующих вызывающие и просто опасные для жизни людей действия кавказцев. Из показаний одного из свидетелей по уголовному делу: «Кавказцы вели себя агрессивно… после чего отошли и уже вернулись вчетвером, стали вести себя аналогичным образом, далее к тем подошли (на подмогу) иные кавказцы… стали кричать, что всех "положат"».

Девушка после её избиения позвонила своим друзьям, одним из которых был Анатолий Грудистов. Анатолий хорошенько дал по лбу азербайджанскому наркоману, но тот не успокоился, подключилась группа поддержки. В завязавшейся явно неравной драке Анатолий непреднамеренно застрелил обидчика из травмата (на которое у него было разрешение). Сам Анатолий прокомментировал ситуацию так: «Они избили мою знакомую, мы пришли ее забрать. Просто хотел дать ему по роже за то, что он ее избил, а его друзья уже не дали это сделать, начали на нас кидаться и разговорами это дело уже нельзя было решить. Там полетело море рук, кто-то ударил по руке или тронул пистолет, там от удара уже было». То есть выстрел произошел от удара по руке Анатолия.

И вроде сначала русский парень Анатолий Грудистов после всех разбирательств со стороны Закона, судом присяжных, получил более-менее соразмерную квалификацию своим действиям – полтора года ограничений.

Но азербайджанская диаспора не успокоилась. Весной 2021 года Ленинский районный суд Иванова переквалифицировал обвинение на предумышленное убийство и заменил срок на 8 лет строгого режима. Анатолия осудили второй раз за одно и то же преступление. Можно лишь предполагать, какие коррупционные схемы реализуются, что удалось так кардинально пересмотреть дело. Сам Анатолий после второго суда сказал: «У меня сложилось полностью недоверие к этому суду, как отбирали суд присяжных, была ли это случайная программа (часть присяжных знакомы друг с другом), как это должно быть? Потому что случайная программа не может знакомых меж собой людей подобрать… Знаю прекрасно, что еще диаспора внесла свои неплохие связи. Знаю, что собирались деньги на рынках для адвокатов и каких-то еще нужд».

После «закрытия» Анатолия на 8 лет были сообщения об измывательствах над Анатолием, он вынужден был объявлять голодовку из-за несносных условий содержания. Также в камеру в СИЗО-1 г. Иваново, где находится Анатолий Грудистов, помещали осужденного за разбой азербайджанца. На фоне, кстати, того, что Самеддин Балаев, отец погибшего, устраивал показной дебош на одном из заседаний суда и публично поклялся убить Анатолия Грудистова, его семью и его защитников.

Читаешь это – оторопь берет от того, что это все происходит в России и без соответствующих соразмерных мер по пресечению этого беспредела. Зачем сюда зазывают новые потоки мигрантов? Чтобы насильничали и грабили? А потом еще и демонстративно угрожали расправой над теми, кто от них защищается?!

Разумеется, сторона защиты подавала апелляцию с целью отменить второй приговор (8 лет лишения свободы). И вот большое одолжение для Анатолия, его родственников и всех русских сделал Ивановский областной суд. 29 октября состоялось оглашение апелляционного определения по делу о конфликте у ночного клуба «Рокко». Судебная коллегия апелляционной инстанции Ивановского областного суда смягчила решение Ленинского районного суда, вынесенное в мае 2021 г. Областной суд изменил ранее вынесенный приговор в отношении Анатолия Грудистова и снизил срок наказания с восьми до семи лет лишения свободы.

Такое «смягчение» – издевательство над всеми русскими. Два долгих года шла борьба за свободу Анатолия Грудистова, но система прогнулась под диаспору – Анатолий в тюрьме. Вообще за что наказание Грудистову? За то, что вступился «за други своя»? За то, что выполнял полномочия органов правопорядка, которые не исполняют своей простейшей функции, не могут, например, защитить на улицах Иванова простых девушек от домогательств «горячих джигитов»? Так судите тогда сначала полицию города Иванова. А может, наказание Грудистову за то, что, страшно предположить, столкнулся с последствиями сращивания интересов азербайджанской диаспоры с областной и городской властью Иванова? Да и с судебной, как показывает практика – тоже? Так судите тогда сначала… Вот и пришли к логическому завершению. Как же областная Фемида осудит самою себя?! Зато отправить за решётку человека, прекрасно зная, кстати, что ему там могут создать условия, несовместимые с физическим существованием – пожалуйста.

И всегда услужливо прячется причина совершения преступлений. А именно: каким образом вообще в России оказываются персонажи из ближнего зарубежья, которые ориентированы на криминал, потребительское отношение к территориям России, наглое и циничное поведение? Почему до сих пор продолжается бесконтрольный миграционный поток из стран Кавказа и Средней Азии? Почему власть не наводит порядок в дерзновенных действиях ряда диаспор по отношению к русским, российским традициям и порядкам? Вместо этого наказывает тех, кто вынужден выполнять за них эти полномочия.

А насчет самих фактов межэтнических разборок в России и преступлений против русских начальник самого что ни на есть профильного ведомства – ГУ по вопросам миграции МВД – генерал-лейтенант Валентина Казакова недавно заявила: «Я полагаю, что это выдуманные истории…».

Восемь или семь лет Анатолию Грудистову – не имеет почти никой разницы. Человек «оттуда» вообще может не выйти. Но «гуманно» всё так – «смягчили» приговор… на годик. Какое смягчение?! Нужно оправдание. Прецеденты опытнейших, ответственных и некоррумпированных судей есть. В Тверском областном суде недавно был оправдан человек, «порезавший» в режиме самообороны и защиты своей семьи трех налетчиков. Но в Ивановском суде, видимо, ситуация немного иная, чем в Тверском.

Решение Ивановского суда только подтверждает, что русских засуживают до самого предела, какой только возможен по тому или иному виду правонарушений в спорных делах. А представители национальных меньшинств под крышей всевозможных своих диаспор могут творить, что им вздумается (в том числе – убивать), зная, что их в любом случае либо полностью откупят и отмажут, либо смягчат последствия их деяний. Всех подтверждающих примеров не перечесть. Вновь лишь скажу о самых вопиющих. В 2019 году прокатилась волна резонансных убийств русских: 1 июня 2019 года в поселении Путилково выходцами из Армении был убит Никита Белянкин, 7 июня 2019 года в Южном Бутово Москвы выходцами из Таджикистана - Сергей Чуев, 13 июня 2019 года в селе Чемодановка под Пензой цыганами - Владимир Грушин. Что в результате? Через два года убийц Сергея Чуева и Владимира Грушина практически «отмазали». В деле по убийству Никиты Белянкина вердикта по убийцам до сих пор не принято.

Если такие решения судов, если следуют перманентные заявления со стороны высоких представителей российской власти, что ими не замечается этнический характер преступлений, то мигрантам даётся «сигнал» – по отношению к русским можно и дальше безнаказанно творить что угодно.

Хочется вновь обратиться к председателю Следственного комитета А.И. Бастрыкину, знаковые решения которого только и обнадёживают в последнее время по аналогичному кругу вопросов, чтобы он процессуально способствовал пересмотру «дела Грудистова».

Ответственными руководителями государства предпринимаются усилия в общем потоке бесконтрольной миграции, коррупции и бардака в стране. Глава СК России А.И. Бастрыкин сегодня отмечает рост числа преступлений, совершённых мигрантами на территории России. Чуть ранее секретарь Совета безопасности России Н.П. Патрушев заявил, что масштабный приток трудовых мигрантов приведёт к росту преступности, этнических конфликтов и массовым беспорядкам. Он также отметил, что правоохранительные органы выявили многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков по России. Но очень важно и отстоять интересы простого и мужественного русского парня – Анатолия Грудистова.