От хлебных сухарей до шведского стола: эволюция армейского питания

14:53 12.05.2021

Нормы довольствия солдат нашей страны в разные годы многократно пересматривались. В рационе главенствовал хлеб, вводились водка и витамины, менялось количество мяса и овощей

Современным солдатам, которые привыкли питаться у профессиональных поваров, сложно представить, что ели их отцы и деды, служившие в армии.

Довоенный «хлебный» рацион



«Хлеб — всему голова». Эта пословица отлично характеризует рацион солдат в довоенные годы. Суточная норма довольствия красноармейца, предписанная Постановлением РККА от 1934 года действовала до 1941 года. Она включала: 1 кг хлеба — ржаного (600 г) и пшеничного (400 г), 400 г картофеля, 175 г мяса, 170 г свежей и квашеной капусты, 150 г круп, 75 г рыбы, преимущественно сельди, 60 г свеклы, 40 г кореньев и зелени, 35 г моркови и столько же сахара, 30 г растительного масла и 30 г лука, 20 г пшеничной муки и столько же сала, 15 г томат-пюре, 10 г макаронных изделий, а также перец, лавровый лист, соль, горчицу и уксус. Дополнительно на месяц выдавалось 50 г чая и 200 г мыла.

Военные годы с «беленькой»



В мае 1941 года норма №1 была пересмотрена в сторону уменьшения количества мяса со 175 до 150 г и увеличения доли рыбы (с 75 до 100 г) и овощей.

На гособеспечении продовольствием в годы Великой Отечественной войны находились 76,8 млн человек. Качественное питание было одним из важнейших условий успешных действий на фронте. Горячее питание бойцы получали дважды в день — утром до рассвета и вечером после заката. Его готовили на передвижных кухнях. Их прообразом стал «универсальный переносной очаг», который можно было транспортировать на телеге или нести на жердях вчетвером.

Довольствие солдат в годы Великой Отечественной войны зависело от рода войск, в которых те служили. Солдату-пехотинцу положено было 900 г хлеба, 500 г картофеля, 320 г других овощей (свежей и квашеной капусты, моркови, свеклы, репчатого лука, кореньев, зелени и огурцов), 170 г круп и макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров, 35 г сахара, 20 г махорки и 1 г чая. Некурящим вместо махорки полагался шоколад или конфеты. Летчикам выделяли дополнительно 200 г свежего или 20 г сгущенного молока, 20 г творога, 10 г сметаны, половинку яйца, 20 г сыра и сухофрукты. На флоте в рацион включали квашеную капусту, соленые огурцы и лук. Офицерский паек был «обогащен» 40 г масла или сала, 20 г печенья и 50 г рыбных консервов.

Сухой паек солдат того времени включал 500 г ржаных сухарей, 200 г концентрированной пшенной каши, 150 г воблы или брынзы, 113 г мясных консервов, 100 г полукопченой колбасы, 75 г концентрированного горохового супа-пюре. От авитаминозов спасались употреблением овощей и рассасыванием хвойных противоцинговых брекетов.

Энергетическая ценность суточного довольствия для служащих боевых частей составляла 3450 ккал, строевых частей — 2822 ккал, военно-воздушных сил — 4712 ккал. Но на деле поставки на фронт были нерегулярными, поэтому иногда солдатам приходилось голодать.

В военные годы секретный «наркомовский» приказ предписывал выдавать красноармейцам 100 г водки. Особо отличившимся в боевых действиях положено было 200 г «беленькой».

Нормы — нормами, однако в своих воспоминаниях фронтовики нередко называли питание скверным и однообразным. Еду они систематически недополучали или ели уже остывшую, а кухни часто находились в антисанитарном состоянии.

Время перемен



Через 15 лет после окончания Великой Отечественной войны нормы довольствия были пересмотрены. В январе 1960 года в них добавили 20 г сливочного масла, увеличили до 45 г, а затем и до 65 г количество сахара, хлеб стали печь из муки 1 сорта, вместо 2 сорта. С 1 мая 1975 года в выходные и праздники солдатам стали выдавать 2 куриных яйца, а в 1983 году перераспределили долю в рационе муки, круп и овощей.

Голодные 1990-е



Норма №1 была в очередной раз пересмотрена в 1990 году. На этот раз солдатам сухопутных войск «положили» 350 г ржано-пшеничного и 400 г пшеничного хлеба, 600 г картофеля и 300 г других овощей, 150 г мяса, 120 г круп (рис, пшено, гречка, перловка), 100 г рыбы, 100 г молока, 70 г сахара, 4 куриных яйца в неделю, 10 г пшеничной муки, 30 г сливочного масла, 20 г жира животного или маргарина, 20 г растительного масла, 30 г сухого киселя и витамины «Гексавит».

В 1992 году суточная норма мяса на бумаге выросла до 185 г, еще через год — до 200 г. В 1993 году рыбы стали выдавать на 20 г больше, чем ранее.

В реальной жизни упомянутые нормы довольствия соблюдались далеко не всегда. На всю страну в 1993 году прогремел случай, произошедший на острове Русский, где курсанты школы связи умирали от дистрофии.

Наши дни



В современной российской армии калорийность рациона солдат должна составлять 4000-4400 ккал в сутки. Усиленный армейский рацион положен при совершении многокилометровых переходов, во время дополнительных учений и занятий по физической подготовке, а также призывникам с недобором массы тела. Общевойсковой паек по калорийности распределяется следующим образом: 35% — завтрак, 40% — обед и 25% — ужин.

Рацион оптимально подобран и учитывает гармоничное сочетание белков, жиров и углеводов. Он богат витаминами, белковой пищей и полезными углеводами.

Готовят для солдат профессиональные повара аутсорсинговых компаний. Благодаря им многие армейские столовые перешли на систему «шведский стол» и в зоне выдачи разместили салат-бары. Помимо разнообразных каш и супов солдат кормят птицей, рыбой, гуляшом, отбивными, поджаркой, паровыми котлетами и сосисками. В качестве гарнира предлагают вермишель, овощи и крупы. Есть в меню и салаты из свежих и отварных овощей, а также молоко, сгущенка, выпечка, вареные яйца, кисели, компоты, и, конечно же, хлеб.

