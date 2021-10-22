Рецензия на сериал «Чаки»: злая кукла, рыжий няша — просто жертвы стали младше

В Москве состоялась премьера первых двух эпизодов сериала Дона Манчини «Чаки»

Тихий американский городок. Увлеченный изготовлением жутковатых поделок из кукольных голов и конечностей подросток сторговывает на барахолке за 10 баксов улыбчивого крепыша Чаки. Истеричный отец не в восторге от приобретения, поэтому покупку оперативно пустить под нож не удается. Расстроенный малец не находит ничего лучшего, кроме как отнести милаху в школу и закрыть его в шкафчике.

В учебном заведении свои заморочки. Одноклассники издеваются над кукольником, подвергая обструкции его странные увлечения и нездоровые наклонности. Особенно усердствует стервозная блондинка, имеющая шашни с его двоюродным братом. Вскоре Чаки перестает таиться перед своим владельцем, и ему предстоит сделать выбор: избавиться от сомнительного «подарка судьбы» или пойти у него на поводу.

Чаки давно успел стать культовым киномонстром, однако попытки перезапустить франшизу с ним оказалось не такими уж и успешными. Недавние спин оффы без отца-основателя Дона Манчини оказались малоэффективными. Поэтому в новом сериале он не только стал продюсером, но и срежиссировал первый эпизод — довольно атмосферный и интригующий.

Сериал получился олдскульным по картинке и подаче, но с некоторыми новациями. Реверансом в сторону именно молодежной аудитории видится введение в сериал стендап-сцены с участием Чаки, которая по степени своей дерзости кажется даже сновидческой. В этом отказе Чаки скрываться тоже видятся плохие манеры нынешних подростков, привыкших выставлять свое белье на показ. Также есть стойкое ощущение, что в сериале жертвы значительно помолодели.

Прямота создателей сериала не всегда делает им честь. Известно, что Дон Манчини имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Намеки на это были в его продукции и раньше, но только теперь страдания гея от «средового давления» выходят на передний план. А значит, возсожно, по замыслу режиссера, зритель должен испытывать больше симпатии к Чаки, который отчасти выставлен этаким «чистильщиком» общества.

Кадры с сайта kino-teatr.ru