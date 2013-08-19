Лирический негодяй Андрей Панин

Он был одним из самых востребованных актеров нового российского кино

Ворвавшись в кинематограф в конце девяностых, он не только нашел в нем свою нишу, но и стал символом героя-негодяя. Образы, которые создавал Андрей Панин, никогда не получались однозначными – актер наделял их особым шармом, а зрителей держал в напряжении: что еще выкинет этот человек с лукавыми глазами? Увы, последней загадкой для близких и поклонников стала трагическая смерть актера.

Андрей родился 28 мая 1962 года в Новосибирске в семье физиков. Потом семья уехала в Челябинск и, в конце концов, осела в Кемерово у дедушки с бабушкой.

Ярлык клоуна закрепился за Паниным со школьной скамьи. Выходя к доске, он всегда кривлялся и шутил. Учителя только разводили руками: «Молодец, очень интересно. Садись, два. Тебе бы, Панин, в цирк».

В Кемерово будущий актер прожил шестнадцать лет – учился в Институте культуры, а кроме того, почти окончил пищевой институт, откуда его отчислили.

«Внешность – не главное»

Некоторое время Андрей Панин работал в Минусинском театре, после чего оправился в Москву, где окончил Школу-студию МХАТ и мастерскую Александра Калягина.

В театральный вуз Панин, по собственному признанию, попал случайно. На пару с приятелем они поехали в столицу – хотели купить джинсы и кроссовки, ну, и заодно, может быть, куда-нибудь поступить. Будущий актер обежал все институты, дошел до МХАТА, но в первый раз поступить не получилось. Удалось на следующий год. «Жили, Бог знает, как жили, раза три в год, а то и чаще, нас обязательно выгоняли из квартиры, иногда с милицией. Комнату-то снимали на двоих, а жили в ней человек пять, а то и шесть. Денег-то было мало. На стипендию разве проживешь? Еще поговорка была такая: ну не поели сегодня, завтра поедим», – вспоминал актер.

То, что с первого раза он не поступил, Панин объяснял философски: «Я нескромно скажу: понять, гениален абитуриент или обычная серость, с первого раза нельзя. Это все равно что ты – дилетант – пойдешь искать бриллианты. Люди привыкли, что бриллианты должны блестеть, и поэтому с легкостью проходят мимо не ограненных невзрачных алмазов. Искать жемчужные зерна должны специально обученные профессионалы. Внешность – не главное».

Правда, самому Панину собственная внешность не нравилась, и называл он ее не иначе, как «морда лица такая, что просто мама не горюй».

Исключение из правил

Одну из первых своих ролей в кино Андрей Панин сыграл в фильме «По прямой». Известность актёр приобрёл благодаря картинам «Мама, не горюй» Максима Пежемского, «Мама» Дениса Евстигнеева.

Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru

Зрители привыкли видеть его в амплуа негодяя, а на самом деле в его профессиональном списке более 70 разных ролей и далеко не все из них – отрицательные персонажи. Но все же надо признать, что именно негодяи выходили у него наиболее яркими. Достаточно вспомнить колоритную роль отравителя Чезаре Борджиа в «Ядах», скандалиста Гаркушу в «Свадьбе», банкир-убийца в «Семейных тайнах», мента в популярной «Бригаде».

Панин не раз говорил, что воплотить негодяя – большая удача, и «…это проще, так как масса негативных, аморальных вещей роится в каждом человеке. Любопытно рассматривать, насколько он может позволить себе не быть «тварью дрожащей», переступить...».

Широкая популярность пришла к Панину после телесериала «Бригада», где он мастерски сыграл роль коррумпированного милиционера, ушедшего в криминал начала 1990-х. Известности Андрея способствовал и успех телесериала «Каменская».

Панин всегда чувствовал себя не таким, как все, исключением из правил. Всем своим поведением актер постоянно это подтверждал. Он опровергал все известные правила и постулаты актерской жизни, включая суеверия. Актеры ведь люди очень суеверные: если текст роли, не дай Бог, упал на пол, они садятся на него пятой точкой, семечки перед съемками не грызут, изображать покойников в гробу отказываются. «Пытался проверить и то и другое. Фуфло полное… Как меня на «Свадьбе» гоняли с этими семечками, так я в итоге все группу на них «подсадил». И что? Приз в Каннах и масса других приятных вещей. Вот и верь после этого людям», – рассказал актер. Умирать на сцене он тоже не боялся.

В 2006 году Панин проявил себя как преподаватель – выпустил экспериментальную актёрскую мастерскую в институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Преподавал, по его собственному признанию, «методом тыка», то есть многое осваивалось просто с его показа. Когда его студенты сыграли диплом, кто-то сказал, что на сцену вышло семеро Паниных. Причем и юношей, и девушек. Видимо, актер сумел передать подопечным свою манеру исполнения, движений и пластики.

Артист, талантливый во всем

О своей личной жизни Панин почти не распространялся. Он был дважды женат. Первой супругой была Татьяна, по профессии экономист, в этом браке родилась дочь Надежда. Второй женой Андрея стала актриса МХТ им. А.П. Чехова Наталья Рогожкина, сыгравшая в фильмах «Каменская», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики».

Наталья не сразу обратила внимание на никому в ту пору не известного начинающего актера. И посмотрев спектакль «Смертельный номер», влюбилась в артистичного Панина. В то время они оба были не свободны и стали жить вместе лишь через два года после знакомства. Сначала в общежитии, потом купили однокомнатную квартиру, за которую актер расплачивался много лет. После появления сына Александра семья переехала в двухкомнатную, а после рождения второго сына, Петра, смогли приобрести уже 4-комнатное жилье. Панин очень любил своих детей, был потрясающим отцом, добрым и заботливым. В лице Натальи он обрел понимание и поддержку. Она всегда восхищалась супругом, считая, что Андрей мог бы очень талантливо проявить себя и в режиссуре. Дескать, голова его полна гениальных мыслей, а в идеи это все не превращается.

«Если бы по натуре Андрей не был Обломовым и менеджерской частью и продвижением его талантов занимался кто-то другой, он добился бы большего», – говорила Наталья.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Активному отдыху Андрей предпочитал пассивный – по его словам, любил просто полежать на пляже. Ему хватало активности на сцене и в кадре. Из всех увлечений предпочитал охоту. Она давала ему новые ощущения, позволяла чувствовать себя частью природы и настоящим добытчиком. Почти никто не знает, что Андрей Панин прекрасно рисовал. Говорят даже, что его работы копируют и продают на Арбате. Его жена Наталья уверена, что он мог сделать себе громкое имя как художник. «Андрей рисует и выбрасывает рисунки. Наши близкие друзья просто в шоке от того, что он не развивает такое дарование, — рассказывала она. — В который раз я убеждаюсь в правоте высказывания «Если человек талантлив, он талантлив во всем».

Загадочная смерть

«Я не думаю, о том, что будет завтра», – любил говорить Панин. Он просто жил и старался сделать как можно больше. Про таких говорят «живет на полную катушку». Но всему этому внезапно пришел конец. Актер погиб в возрасте 50 лет – 7 марта 2013 года его тело с травмой головы было обнаружено в квартире на юго-западе Москвы. Следов ограбления не нашли, и вначале рассматривалась версия, что актер, будучи нетрезв, ударился головой при падении с высоты собственного роста. Причиной смерти посчитали несчастный случай.

Однако через некоторое время после загадочной смерти Панина судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью артист был жестоко избит – его лицо было изуродовано, на коленях обнаружили гематомы, в ранах осколки стекла. Специалисты, исследовавшие тело, пришли к выводу, что получить такие раны случайно или нанести их себе самому просто невозможно – актёр был убит. Согласно источникам из судмедбюро, Панин, скорее всего, сопротивлялся и даже ранил убийцу. Странные звуки и стоны слышали и соседи, но вмешиваться никто не стал.

Эта жуткая смерть вызвала массу слухов и предположений, дошло до того, что экстрасенсы попытались установить контакт с душой погибщего. Некоторые из них заявили, что им это удалось – и представили свою версию гибели. Якобы Панина убил человек из Питера по имени Олег, у которого он взял в долг деньги, планируя заняться бизнесом, собственным кинопроизводством. Из затеи ничего не вышло – актер прогорел. А потом к Панину пожаловали люди, которые потребовали вернуть должок. Завязалась драка, незваные гости не хотели убивать, но перестарались.

За несколько часов до кончины актера Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на свою премию «Ника», в числе которых был и Панин, выдвинутый за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Искупление». Эту награду артист получил посмертно.

Кадр из фильма «24 часа»

Прощание с актёром прошло в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, а после гражданской панихиды состоялось отпевание в храме Николая Чудотворца в Троекурове. Похоронили Андрея Панина на Троекуровском кладбище в Москве.

Без ангела

Одной из последних его ролей стала роль в картине «Орда» Александра Прошкина. Актер сыграл в фильме хана Тинибека. На главную роль митрополита Московского Алексия, которую в итоге сыграл Максим Суханов, Панина не утвердила православная церковь – якобы, у него для этого слишком монгольский разрез глаз. Вот и сыграл Андрей монгольского хана, который был убит в ходе заговора практически в самом начале фильма. В последнем своем интервью актер рассказывал: «В моём случае немножко переборщили с гримом, потому что среди окружавших меня артистов-якутов я выглядел китайцем».

Также Панин признался, что являлся атеистом и некрещеным. По его мнению, ортодоксальная православная церковь – вещь устаревшая. Кто знает, может быть, потому-то ангел-хранитель и не уберег актера? А ведь он мог бы подарить поклонникам еще немало интересных ролей.

Цитата: «Актерская профессия – штука жесткая. В ней нет слесарей второго разряда, только высшего».