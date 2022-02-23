В каких границах признавать ДНР и ЛНР Москве?

В границах, очерченных Украиной в качестве «ОРДЛО»? Или признание Донбасса превратится в процесс по постепенному вытеснению Киева с территорий Донецкой и Луганской областей, оформленных еще во времена СССР? Пока что в самой России нет четкого понимания по этому поводу

12 февраля 2022 года в ДНР отметили 104-ю годовщину со дня создания Донецко-Криворожской Советской Республики (ДКСР) в составе РСФСР. 21 февраля РФ признала независимость ДНР и ЛНР. На фото: флаги ДНР у памятника председателю Совнаркома ДКСР большевику Артёму, ратовавшему за вхождение Донбасса в состав РСФР. Источник: сайт Народного Совета ДНР dnrsovet.su

Долгожданное для жителей Донбасса признание республик Россией состоялось. Германия, не без участия США и Великобритании, сразу приостановила процедуру сертификации «Северного потока-2», объявив это реакцией на действия Кремля. На самом деле, создается впечатление, что это Москва, зная о сложностях с «СП-2», решила хлопнуть дверью, прекратив выжидательную позицию и нанеся геополитический удар по «заклятым» западным партнерам.

Более того, Дмитрий Медведев уже съязвил в своем «Твиттере»: «Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить две тысячи евро за тысячу кубов газа».

Одновременно с этим Украина до последнего не только продолжала отказываться выполнять все договоренности по Минску, но и вдруг начала заявлять о возможности восстановления своего ядерного потенциала. Подобные инициативы, озвученные Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции, уже вызвали жесткую реакцию даже в украинских СМИ: на сайте украинского 112-го телеканала юрист Виталий Журавский 21.02.2022 выступил со статьей под говорящим заголовком «Зеленский в Мюнхене устроил театр абсурда: Если Украина попытается создать ядерное оружие, моментально окажется изгоем и подвергнется нападению».

И если признание ДНР и ЛНР со свертыванием участия России в Минских соглашениях, которые так долго холил и лелеял Кремль, произошло, то теперь возникает вопрос: в каких границах будут признаны республики Донбасса, если это действие, как и существенное повышение цены на газ для Европы, превращаются в контрмеры Москвы по наказанию и Украины, и ЕС? И значит ли это, что признание Донбасса превратится в процесс по постепенному вытеснению Киева с территорий Донецкой и Луганской областей, оформленных еще во времена СССР?

Пока что в самой России нет четкого понимания по этому поводу.

Вот какие кульбиты, если верить СМИ, демонстрировал утром 22 февраля глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Сначала РИА «Новости» опубликовало его заявление следующего содержания:

«Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей... Сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории».

Затем через час «Лента.Ру» сообщила, что «депутат Калашников опроверг признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей»:

«В соглашениях с республиками Донбасса нет ни слова о границах, этот вопрос в компетенции Донецка и Луганска, а не России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Леонид Калашников: «Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей».

В то же время в различных СМИ немало заявлений от высокопоставленных чиновников РФ, которые утверждали о распространении признания ДНР и ЛНР в границах областей советского времени. Ведь референдумы о независимости от Украины, проведенные 11 мая 2014 года, проходили по всей территории Донецкой и Луганской областей.

Карта ДНР, которая продается сегодня в книжных магазинах Республики

Вот как разнились высказывания российских чиновников по вопросам признания территорий республик Донбасса.

МИД РФ (РБК, 21.02.2022). «Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых они «реализуют свои властные полномочия». Об этом РБК рассказал замглавы МИДа Андрей Руденко». Однако тут же РБК отмечает: «Согласно законам ДНР и ЛНР, суверенитет республик распространяется по административным границам областей. В то же время фактические границы зафиксировали минские соглашения, они составляют около трети от территории 2014 года». СФ ФС РФ (ТАСС, 21.02.2022). «Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в границах, которые сейчас фактически установлены… Об этом заявил в понедельник зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов». МВД РФ (ТАСС, 21.02.2022). В этом же сообщении ТАСС приводит высказывание 21.02.2022 главы МВД РФ Владимира Колокольцева, который, «выступая на заседании Совета безопасности РФ, призвал признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но в границах «до оккупации» Вооруженными силами Украины – «от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков («Российская газета», 22.02.2022). «Донецкая и Луганская республики признаны независимыми в границах, в которых они были провозглашены и существуют»… На уточняющий вопрос, на какой момент, он ответил: «Когда эти две республики были провозглашены». «В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены». Глава ДНР Денис Пушилин («Регнум.Ру», 22.02.2022). «Границы Донецкой Народной Республики (ДНР) будут определяться административными границами Донецкой области, некогда входившей в состав Украины. Об этом 22 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»: ««Я могу пока сказать коротко. В конституции ДНР и ЛНР границы в рамках Донецкой и Луганской областей». Кстати, закон ДНР «О государственной границе» от 29.11.2019 также устанавливает госграницу республики по границам бывшей Донецкой области. Парламент ЛНР (РИА «Новости», 22.02.2022). «Согласно конституции Луганской народной республики, ее границы определены по границам Луганской области, из этого будем исходить, заявила депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина. «Конституция ЛНР определяет границы всей ЛНР по конституции и ЛНР по нашей конституции. Поэтому границы уже определены. Из этого будем исходить». Постпред РФ при ООН Василий Небензя (ИА «Интерфакс», 22.02.2022). «Я хочу напомнить вам, когда Минские соглашения были достигнуты, ЛНР и ДНР уже провозгласили свою независимость. Тот факт, что Россия сегодня признала их независимость не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений», - заявил Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН».

Последняя позиция интересна тем, что постпредом РФ при ООН к ней был добавлен следующий пассаж: «Небензя предупредил, что теперь обстрелы и провокации «могут иметь особо опасные последствия», так как «функции по поддержанию мира» в Донецкой и Луганской народных республиках, согласно подписанным с ними соглашениям, будет выполнять Россия». И не исключено, что «объявленная к Минским договоренностям» независимость республик для Кремля будет все-таки распространяться на всю территорию двух областей Донбасса, а не повторять украинские т.н. «ОРДЛО» - «отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

Однако точку в данном вопросе поставил сам Владимир Путин, который вечером 22 февраля 2022 года заявил в эфире телеканала «Россия 24»: «Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей» Глава государства подчеркнул, что Россия признала все фундаментальные документы республик, в том числе и конституцию, в которой прописаны границы ДНР и ЛНР в то время, когда они были в составе Украины».

Закрашенная часть карты – территория, фактически контролируемая ДНР (синий, голубой и фиолетовый цвета) и ЛНР (оттенки зеленого).

Кстати, понятие «ОРДЛО» было в спешном порядке придумано Украиной, которая, не выполнив «Минск-1» после разгрома украинской армии под Иловайском и Шахтерском, продолжила военные действия. И, понеся потери в районе Дебальцево в феврале 2015-го, задним числом решила зафиксировать для «Минска-2» территорию, которую контролировали ВС Украины к осени 2014 года, т.е. на момент «Минска-1» (на карте-схеме выделена красной линией).

Потом, правда, Киев вынужден был признать подконтрольность ДНР населенных пунктов, потерянных ВС Украины зимой 2015-го (типа Докучаевска, Дебальцево и т.д.). Но даже при редких случаях рассмотрения вопросов по реализации «Минска-2» у режимов Порошенко или Зеленского обсуждение условий автономии для Донбасса касалось всегда только этих районов – «ОРДЛО», - т.е. территорий, фактически контролируемых ДНР и ЛНР и составлявших всего по одной трети Донецкой и Луганской областей соответственно.

При этом следует напомнить, что восемь лет подряд ВС Украины производили и производят обстрелы республик с хорошо подготовленных и укрепленных позиций, так называемых «трех линий обороны», созданных Украиной в регионе в 2014-2015 годах:

«18 июня 2015 года МО Украины заявило о почти 100% готовности трёх линий обороны. Общее количество фортификационных сооружений 268, их протяжённость составляет 600 километров… И первая, и вторая состоят из так называемых взводных опорных пунктов. Их примерно около двухсот на двух линиях. Это оборонительные фортификационные сооружения с блокпостами, окопами, местами для зенитно-ракетных комплексов и танков. Кроме того, это еще и ряд траншей, перекрытых щелей, блиндажей, где солдаты могут укрываться от снарядов и вести прицельный огонь по противнику. Длина каждой линии обороны примерно 410 километров».

Именно на них и базируются подразделения ВС Украины и силовиков, участвующих в так называемой «Операции объединенных сил ВС Украины» (ООС), пришедшей на смену «Антитеррористической операции» – настолько же незаконной и неконституционной с точки зрения украинского законодательства и конституции Украины (поскольку последние запрещают использовать ВС Украины для разрешения внутренних конфликтов).

Три линии обороны ВС Украины к северо-западу от Донецка: 1-я – 0-10 км от линии боевого соприкосновения (белого цвета), 2-я – 10-25 км, 3-я – 25 км и более. Цветными пятнами выделены огневые позиции и опорные пункты, с которых подразделения ВС Украины производят обстрелы ДНР в этом районе. Источник: сайт «БМП ВСУ.Ру»

Поэтому освобождение всей территории областей для ДНР и ЛНР нужно хотя бы для того, чтобы убрать подальше от высоко-урбанизированной территории (расположенной в центральных и восточных районах ДНР и в южных районах ЛНР), подконтрольной де-факто Донецку и Луганску, «три линии обороны» ВС Украины с огневыми позициями, дотами и дзотами, несущими постоянную угрозу населению республик.

А еще можно вспомнить о том, что в Донбассе - степном вододефицитном районе - ВС Украины продолжают удерживать под контролем канал «Северский Донец-Донбасс», обеспечивающий питьевой водой населенные пункты ДНР более чем на 90%. Провокации ВС Украины по разрушению водоводов и насосных станций этого канала могут оставить без воды десятки тысяч человек в республике.

А как продемонстрировал Киев, перекрыв с 26 апреля 2014 года подачу воды в Крым (по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему потребности Крыма в пресной воде на 85%), поставить регион на грань геноцида и гуманитарной катастрофы украинский режим может очень даже легко. Пока что от крупных провокаций ВС Украины удерживает тот факт, что к югу от Донецка «воду из Северского Донца несет построенный в 1971 году Южнодонбасский водопровод. Причем он уже перед Волновахой выходит с неподконтрольной Киеву на подконтрольную ему территорию и идет аж до Мариуполя».

Таким образом, для ДНР необходимо обеспечить контроль за всем каналом, который берет начало у поселка Райгородок Славянского района на севере бывшей Донецкой области. А значит, в случае с ДНР освобождение Славянска и всей области – вопрос жизни и смерти, а не прихоть отдельно взятой республики.

