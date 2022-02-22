Германия приостановит сертификацию «Северного потока - 2»

14:20 22.02.2022

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ приостановят сертификацию «Северного потока - 2».

По его словам, газопровод пока невозможно сертифицировать после «последних действий» России, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Шольц также считает, что ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР - это коснется и «Северного потока — 2».

Также он отметил, что санкции против России Германия примет в течение дня.

Напомним, в настоящее время технически «Северный поток-2» достроен. Для запуска проекта его должны одобрить регулирующие органы Германии.