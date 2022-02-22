Германия приостановит сертификацию «Северного потока - 2»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ приостановят сертификацию «Северного потока - 2».

По его словам, газопровод пока невозможно сертифицировать после «последних действий» России, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Шольц также считает, что ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР - это коснется и «Северного потока — 2».

Также он отметил, что санкции против России Германия примет в течение дня.

Напомним, в настоящее время технически «Северный поток-2» достроен. Для запуска проекта его должны одобрить регулирующие органы Германии.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 22.02.2022, 19:19
    Гость: иван з.

    Это мы их убеждаем, что им дорого, а что нет.? Я так понимаю, он живёт там. Так ему виднее. Или вы тоже там живёте? Если нет, то по определению смешно, что пишете. Задумайтесь.

  5. 22.02.2022, 19:07
    Гость: Дед

    Кто будет возмещать затраты на строительство?

    Граждане РФ откажуться от 13й и всех предыдущих зарплат на несколько лет?

Все комментарии (97)
Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс предлагает ввести зеленый налог в России. Что это, если не вредительство?
Войну на Украине могут остановить только украинцы
Сергей Черняховский. Переговоры на фоне смертей
Особенности мигрантской охоты: за избиение русских женщин предложили заплатить
Особенности мигрантской охоты: за избиение русских женщин предложили заплатить
Избранное
Валерий Сюткин, 27 января, «ГлавКлуб»
Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни
Дореволюционное московское метро – битва лебедя, рака и щуки
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Красные Звезды «Преодоление пределов»
«Действия Турции показывают, что она перестает быть не только партнером, но даже попутчиком России»
За все ответит жертва: малолетние правонарушители держат в страхе города и школы
Гарик Сукачев одержал впечатляющую победу
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Максим Леонидов «Седьмое небо»