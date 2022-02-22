Германия приостановит сертификацию «Северного потока - 2»
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ приостановят сертификацию «Северного потока - 2».
По его словам, газопровод пока невозможно сертифицировать после «последних действий» России, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Шольц также считает, что ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР - это коснется и «Северного потока — 2».
Также он отметил, что санкции против России Германия примет в течение дня.
Напомним, в настоящее время технически «Северный поток-2» достроен. Для запуска проекта его должны одобрить регулирующие органы Германии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ненадежные деловые партнеры, как хохлы.
Главное, это теперь повторять, как мантру.
Ой, туфту пишите!
Это мы их убеждаем, что им дорого, а что нет.? Я так понимаю, он живёт там. Так ему виднее. Или вы тоже там живёте? Если нет, то по определению смешно, что пишете. Задумайтесь.
Кто будет возмещать затраты на строительство?
Граждане РФ откажуться от 13й и всех предыдущих зарплат на несколько лет?