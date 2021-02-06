Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака

16:52 6.02.2021

Из этой статьи можно узнать, как происходит подача заявления и какие документы необходимо иметь при себе

Для того, чтобы регистрация прошла быстро и успешно, рекомендуется ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо при себе иметь.

Вступление в брачный союз – один из главных шагов в жизни, перед которым стоит не раз подумать и принять одно из важных решений. С каждым днём очередь перед ЗАГСом становится всё больше, поскольку именно с него начинается зарождение новой семьи.

Подача заявления



Подавать заявление необходимо за 1 месяц до дня торжественного мероприятия. Существует 2 способа регистрации:

Прийти в ЗАГС и заполнить бумажную форму. Для тех, кто регистрируется первый раз, больше подойдёт заполнение бумажной формы, так как всегда поможет и исправит сотрудник, сразу можно договориться о дальнейших планах и не переживать. Заполнить электронную форму на портале Госуслуг.

Плюсы и минусы электронного заявления:

+ не нужно никуда ходить.

+ время и место заполнения выбирают сами заявители.

+ выбор дополнительных услуг.

- требует большой концентрации и внимания.

- не все люди владеют современной техникой.

- сервис не всегда может работать из-за технических неполадок.

Но также может быть и отказ в приёме заявления. Он происходит в следующих случаях:

Если один заявитель уже находится в законном браке.

Родственная связь между партнёрами.

Недееспособность одной из сторон.

Опекун с усыновлённым ребёнком.

Заполнение заявления



Бланк выдаётся в органе ЗАГСа. Он имеет 2 колонки для обоих супругов, каждый заполняет в своей.

Порядок его заполнения:

отделение ЗАГСа с полным наименованием и место проведения церемонии;

полное ФИО заявителей;

дата и место рождения;

возраст, в котором осуществляется регистрация;

гражданство;

адрес места жительства на настоящий момент;

копия удостоверения личности;

фамилии, которые будут после бракосочетания;

при наличии документ, подтверждающий расторжение прошлого брака;

по желанию заполняется национальность;

подписи и дата заполнения.

Какие документы понадобятся для регистрации брака



Большинство пар сильно волнуется перед этим ответственным моментом, поэтому могут забыть или не знать перечень документов, необходимый для подачи заявления. Эта статья позволяет молодожёнам подготовиться, чтобы во время регистрации не было никаких волнений.

Минимальный перечень документов для регистрации:

Заявление, которое заполняется совместно обоими заявителями. Бланк выдаётся в самом ЗАГСе, но в интернете существует шаблоны, которые можно скачать и потренироваться в заполнении заранее. Обычно подаётся за 1 месяц до бракосочетания, но возможно сокращение данного срока из-за определённых моментов, которые разобраны ниже. Удостоверения личности обеих сторон. Таковым является паспорт либо военный билет. Квитанция, которая нужна для оплаты госпошлины. Её стоимость – 400 рублей. Заплатить можно в любом отделении банка.

Но в некоторых случаях этих документов бывает недостаточно. Стоит разобрать каждый из них.

Если необходимо заключить брак в короткие сроки



Обычно молодожёнам даётся месяц раздумываний для проверки отношений. Иногда происходит так, что пара забирает заявление в течение этого месяца. А иногда супруги, наоборот, хотят ускорить данный процесс. Причины, по которым сокращается срок ожидания:

При предоставлении женщиной справки от гинеколога, что она является беременной. В документе должен быть указан срок беременности.

Одна из сторон имеет серьёзное заболевание или патологию.

Если пара уже имеет ребёнка, то ЗАГС проведёт регистрацию за короткое время.

Если мужчина является военнослужащим.

Одна из сторон находится в длительной командировке.

Если одна из сторон уже заключала брак



Сейчас это довольно частое явление, когда один из супругов приходит в ЗАГС не в первый раз. Для заключения нового брака, ему требуется предоставить документ, который показывает, что предыдущий был расторгнут.

Список документов, которые подтверждают, что с бывшим супругом законом не связаны:

Свидетельство о смерти прошлого партнёра.

Свидетельство о расторжении предыдущего брака.

Документ, который выдаётся в суде при признании брака несостоявшимся.

Если один из супругов не достиг совершеннолетия



Такие случаи тоже бывают, когда одному или обоим молодожёнам ещё не исполнилось восемнадцать лет. Самое главное, что требует орган ЗАГС и закон – разрешение на вступление в брак. Его можно получить в местном органе самоуправления, таковыми являются администрации городов, деревень и т.д. Чтобы его получить, понадобится заполнить заявление, в котором должна быть прописана уважительная причина бракосочетания.

Но ограничение на вступление в брак также имеется, но в разных регионах Российской Федерации оно разное. Где-то с помощью разрешение можно регистрироваться с 16 лет, а где-то и с 14.

Ещё одним важным нюансом является то, что на написание данного разрешения не требуется никакого согласия от родителей. Органы самоуправления не имеют права отказать или попросить документ от старших.

Если один из супругов – иностранец



Отношения могут возникнуть не только при встрече, но и через интернет. Существует немало пар, которые познакомились в разных соцсетях или на сайтах знакомств и живут в разных странах. При вступлении в такой союз регистрация брака происходит по российскому законодательству. Но, также стоит помнить и о правилах, которые должны быть соблюдены при бракосочетании в стране второй половинки.

Прежде всего, необходимо узнать в органе перечень требуемых документов, обычно он является таким:

Заявление, которое заполняется на родном языке.

Паспорт.

Документ, подтверждающий, что у него нет другого брака.

Миграционная карта.

Стоит отметить, что все документы должны быть с заверенным переводом.

Если один из супругов – заключённый



В данном случае человеку, который находится на свободе, необходимо прийти в ЗАГС за бланком. После этого обратиться к начальнику того заведения, где другой отбывает наказание. Администрация распорядится о помещении, где будет проходить церемония и регистрация.

Что необходимо взять с собой на церемонию



Жениху и невесте на торжественное мероприятие рекомендуется взять только паспорт. После его завершения супругам будет выдан документ в единственном экземпляре – свидетельство о заключении брака. Его нужно оберегать и хранить как паспорт.

Какие документы требуется сменить после заключения брака



Если супруга при заключении брака поменяла фамилию, то ей необходимо сменить следующие документы:

В скобках указано, в течение скольких дней необходимо их поменять.

Паспорт, как гражданский, так и заграничный (30).

Страховой полис (30).

Права и документы на машину (14).

Военный билет.

СНИЛС.

ИНН.

Трудовая книжка.

Кроме того, необходимо сообщить о смене своей фамилии в администрацию города, учебное заведение и работодателю.

Бракосочетание – это важный период в жизни. Стоит подойти к этому процессу со всей серьёзностью и ответственностью. Лучше до обращения в ЗАГС ознакомиться с перечнем документом и нюансами, которые могут повлиять на отказ в заключении брака.

Фото с сайта pixabay.com