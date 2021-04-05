7 удивительных мест Италии

12:57 5.04.2021

Популярные туристические города Италии: Рим, Милан, Турин, Венеция, Неаполь Флоренция, Верона – привлекают туристов со всего мира архитектурным великолепием, древней историей, гастрономическими особенностями

Но менее известным городкам и деревушкам тоже есть чем удивить привередливого путешественника. Укромные траттории, средневековые башни и извилистые колоритные улочки вдали от шума мегаполисов – это малое из того, что могут предложить вам борго – небольшие поселения, занимающиеся в основном сельским хозяйством.

Места, ради которых стоит отклониться от популярных туристических маршрутов.

Кастильоне-дель-Лаго

Борго находится в регионе Умбрия на берегу озера Тразимено, которое придает ему романтическую атмосферу. Потрясающий вид на воду открывается из Рокка-дель-Леоне – крепости, построенной по заказу Фридриха II в 13 веке. Остальная часть Кастильоне-дель-Лаго расположилась за замком, раскинувшись на зеленом деревенском ландшафте. Отправляйтесь сюда в апреле или мае, и вы попадете на фестиваль Coloriamo i Cielli, когда небо над головой превращается в ослепительную картину воздушных шаров и разноцветных воздушных змеев.

Дерута

Поселение расположилось к югу от столицы Умбрии, Перуджа. Борго прославилось своими традиционными ремеслами, в частности керамикой. В 17 столетии местные мастера заработали репутацию создателей красивой, замысловато украшенной майолики, известной по сей день. Глина для изделий бралась в близлежащей реке Тибр. Узнайте подробности этого удивительного ремесла в Музее керамики, а купленный образец ручной работы останется прекрасным напоминанием о поездке.

Градара в регионе Марке

Первый кирпич хорошо сохранившейся одноименной крепости был заложен в 12 веке, а последний – в 15. Считается, что здесь случилась любовь Паоло и Франчески из романа Данте «Божественная комедия». Сегодня древние мощеные улочки Градары наиболее оживлены летом, когда на них проходят кулинарные фестивали, уличные представления, музыкальные и художественные мероприятия и, что особенно важно, реконструируют знаменитую осаду 15 столетия. Очаровательный городок окружен живописными виноградниками и оливковыми рощами на западе и сверкающими водами Адриатического моря на востоке.

Мондавио

Еще одно место, куда стоит наведаться в Марке, расположилось между горами и побережьем. Главная достопримечательность этого борго – цитадель 15 века Рокка Ровереска, которая прекрасно сохранилась, потому что никогда не подвергалась осаде. Крепость с тоннелями, подъемным мостом и рвом теперь является музеем, а исторические инсталляции повседневной жизнь и различные боевые машины дают возможность заглянуть в прошлое. Неподалеку находятся городской театр в стиле ар-нуво, старинные церкви, в которых хранятся бесценные произведения искусства. Прогуливаясь по узким улочкам, обязательно зайдите в одну из тратторий, где подают таккони – местную пасту, которая когда-то была основным блюдом крестьян и готовилась из бобовой муки. В июле и августе насладитесь праздниками в стиле ренессанс и реконструкцией охоты на кабана. Приезжайте в январе и примите участие в ежегодном фестивале свиней, который отмечается дегустациями, рынками и многим другим.

Город-крепость Монтаньяна в Венето

Это наиболее сохранившееся укрепление в Европе. Его стены, усеянные зубчатыми сторожевыми башнями, поднимаются в высоту до 8 метров и простираются на два километра. Каждый год в сентябре здесь проходят рыцарские турниры, театрализованная осада города и скачки на неоседланных лошадях. Стоит посмотреть готический собор Успения Пресвятой Девы Марии и потрясающие палаццо эпохи Возрождения.

Аркуа Петрарка

В регионе Венето есть городок Аркуа Петрарка, находящийся среди холмов к югу от Падуи. Свою вторую часть названия место получило благодаря поэту эпохи Ренессанса Франческо Петрарка. Здесь прошли последние годы его жизни. Посетите дом и место погребения поэта, живописные улицы, манившие сюда писателя, которые мало изменились с тех времен, сохранив свою атмосферу и чувство умиротворения.

Вальвазоне-Арцене в Фриули

Оборонительный замок 13 столетия – отличный пример средневекового градостроительства, построенный с целью защитить доступ к близлежащей переправе через реку и торговому пути. Исследуйте отреставрированный замок, бывшие дома знати и многовековые церкви.

