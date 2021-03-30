Громыка «20 000 лет под водой»

Исполнитель: Громыка, Название: «20 000 лет под водой», Стиль: тяжелый психоделический твист, Год: 2020

Пятый альбом петрозаводских затейников из «Громыки» историчен и эсхатологичен одновременно. Это отнюдь не значит, что жонглирование всевозможными измами желает из музыкантов каких-то неповоротливых архивариусов. Напротив, экспериментов на пластинке (как музыкальных, так и текстовых), даже поболее, чем обычно. Просто чуткие к нерву времени «Громыки» в полной мере ощутили на себе степень ветхости этого мира и вектор, по которому он неуклонно катится.

Регресс и энтропия — вот, пожалуй, две главные идеи, которые препарируются в десяти песнях альбома. Пропущенное сквозь призму этих компонентов неравнодушие к советской эстетике привело лидера «Громыки» Максима Валерьевича Кошелева к созданию песни «Питекантропы», в котором достижения советской эпохи противопоставляются одичанию современных людей, которые вновь уподобились своим первобытным собратьям. Готические вокализы в припевах — новый штрих для стилистики группы, но что поделать, если в этом процессе действительно веселого мало. Тем не менее, песня звучит не как приговор, а скорее как предостережение. Отсюда же — и оформление альбома, где М.В. Кошелев в компании человекоподобного существа вписан в предупреждающий дорожный знак.

Абсолютно закономерно появляется в песне «Колдунами и цунами» отсылка к «Следи за собой» Виктору Цою. Тут же, правда, и опасение что процесс распада Земли от всевозможных катаклизмов и деструктивных человеческих проявлений может стать необратимым. Перекодировке подвергается и фраза «этот мир придуман не нами», потому что мироздание оказывается во власти враждебных человечеству сил.

Обилие текстовых и музыкальных цитат у «Громыки» никогда не является выражением творческого бессилия, а, напротив — часть увлекательной игры и элементы паззлов, из которых можно собрать сразу несколько разных картин. Яркий пример - «Ты еще крепкий старик», написанный как бы поверх «Розенбома» Tequilajazzz. Замена мертвых рок-музыкантов на отжившие реалии советской эпохи подчеркивают идею прогнившего насквозь мира из которого ушла молодость и пассионарность. Но даже здесь музыканты оставляют простор для импровизаций, приглашая в одной из строк поставить в паузе перед словом «мертв» каждому слушателю свой вариант.

Всем этим рудиментам и плеоназмам противопоставлена искрометная языковая игра, в которой М.В. Кошелеву нет равных. Если в «Рудименте» он находит созвучия в началах слов («Федя федерал, Гена генерал»), в «Лидиях у Мидии» общность обнаруживается на излете словоформ («дельфины у Марины, шпроты у Шарлотты»). В этой занимательной этимологии тоже можно усмотреть свою логику: если мужчины напрямую причастны к творческому началу мира, то женщины — к его закономерному концу. Недаром же в «Потемкинских городах» Екатерина II делает неправильный выбор, предпочтя прожектера Потемкина-Таврическому с его показушными бутафорскими селениями просвещенному графу Орлову.

Исход, увы, предсказуем: «К нам летит метеорит», который уничтожит жизнь на Земле. Однако в названии альбома можем усмотреть скрытое ободрение: перекантуемся «20 000 лет под водой», как какой-нибудь Град Китеж — и восстанем вновь!