Михаил Хазин. Я не верю в новую программу правительства

«Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие, дело в том, что их систему образования, ценностей, отношений и даже эстетическую модель никак нельзя было допускать до работы создания новой модели»

Почему же они не хотят что-то сделать?

Ну, прежде всего, кто «они»? Они, это те, кто является бенефициарами нынешней финансово-экономической модели. Ну, казалось бы, если ты представитель верхней властной элиты, найми нормальных людей, вели им придумать новую парадигму и начни её реализовывать, ресурсов-то хватает! Нельзя же тупо смотреть, как ситуация катится в пропасть, они же тоже могут пострадать!

Но нет, держатся за старую модель, не меняют управляющих, а если и меняют (как это произошло с Людовиком XVI незадолго до Великой французской революции), то в самый последний момент ставят умного и сильного человека во главе старой управленческой структуры – и он, ясное дело, ничего сделать уже не может.

Казалось бы, полный бред! Но нет, из раза в раз повторяется одна и та же картинка. Это как раз и свидетельствует о том, что в этой ситуации есть некоторая закономерность, о которой хочется поговорить.

Вспомним, о чём говорят управленческие правила о распределении полномочий? О том, что управление кадрами, управление документооборотом и управление финансовыми потоками (бухгалтерия) должны быть в разных руках, если владельцы фирмы хотят сохранить контроль над нею. Соответственно, именно так устроена система управления в любой устоявшейся структуре власти: подбор кадров у одних, финансы у других, документы (разработка законов) у третьих.

Но что делать, если система разрушается?

Искать тех, у кого есть идеи, как исправить ситуацию. Тут двух мнений быть не может. Но как с ними работать? Надо дать им денег и поручить разработать план! Но! Управлять финансами, на которые эта работа должна быть сделана, должны люди заказчика, и кадры для работы тоже должны подбирать люди заказчика (другие, разумеется). А все документы должны тоже предоставляться не непосредственно заказчику (у него нет времени на просмотр промежуточных результатов), а каким-то его другим, отличным от предыдущих, людям. Все, кто с такой ситуацией сталкивался, с ней знакомы.

В норме тут нет ничего интересного и необычного. Нанимают специалиста, дают ему коллектив, он отчитывается по промежуточным срокам, ему платят следующий транш. Да, разумеется, если работа типовая, то могут даже разрешить выполнять её своим собственным коллективом (но обычно, когда это касается только части общего серьёзного замысла), Но представим себе теперь, что вопрос реально крайне серьёзный, который касается разработки новой парадигмы. Что получится?

Заказчик (заказчики) вызывают такого эксперта (ну, или, человека, в котором они видят такого эксперта) и предлагают ему разработать новую парадигму. Но при этом не дают бюджет в соответствии с его представлениями о том, как он должен выглядеть, а предлагают возглавить уже набранный ими коллектив разработчиков, причём вопрос зарплат и бонусов также решается заказчиками. Нет, наш потенциальный лидер всё получит и у него даже будет некоторый относительно небольшой собственный бюджет, но явно недостаточный для того, чтобы в его рамках выстроить альтернативную конструкцию.

И вот тут приходит беда… Дело в том, что те, кто контролирует деньги, те, кого наняли в коллектив разработчиков (по крайней мере большая часть из них), те, кто их нанял, те, кто читает промежуточные документы выучены как раз в рамках старой парадигмы. И они все новые идеи встречают в штыки и пытаются лидера этой группы максимально ограничить в его попытках придумать что-то новое.

Даже те, кто готов думать в рамках чего-то нового, сопротивляются. Фокус тут простой: таких людей мало, они себя высоко ценят и совершенно не хотят быть под кем-то. Все они начинают строить интриги против лидера коллектива с сильным (подчас непреодолимым) желанием его заменить. И уж точно такие люди не будут ему помогать в реализации его замыслов! Опять же, нужно понимать – это у заказчиков земля под ногами горит, а эксперты просто получают очень высокую зарплату. И чем дольше ничего не будет получаться, тем дольше они будут её получать и тем убедительнее будут заверения вторых-третьих лиц в проекте, что «первый» ничего не понимает и его нужно заменить! На них самих, разумеется!

Поэтому, к слову, если пресловутый потенциальный лидер проекта имеет хоть малейшие навыки в управленческой науке (про теорию Власти я даже не говорю), он заранее от такой работы откажется. И потребует бюджет – с полной своей личной ответственностью, но с абсолютным правом нанимать кого он хочет, на каких ему нравится условиях и с какими ему нравится зарплатами. И – с отчётностью только лично заказчикам. Разумеется, ему придётся воевать с заместителями, младшими партнёрами и родственниками, но тут уж кому как повезёт.

К слову, пресловутая индустриализация получилась только потому, что исполнители крупных проектов (напомню, никакого опыта на тот момент не было!) получали полный карт-бланш! Но и ответственность была максимальная – в виде смерти. Или физической, или гражданской (в виде запредельных сроков заключения). И не только у нас так было, практически всюду, когда речь шла именно о создании новой модели.

Но беда в том, что пресловутые заказчики не просто так стали «сильными мира сего» (напомню, речь идёт о проекте смены базовой парадигмы). У них управленческие технологии развиты на уровне рефлексов, они даже не думают, когда прописывают планы реализации своих желаний. А потому – заранее продуманные и планово осуществлённые проекты разработки новой общественной парадигмы (ну, или, финансово-экономической) в истории никогда не осуществлялись. Для этого нужно сочетание слишком сложных обстоятельств, и заказчики должны уметь рефлексировать свои проблемы и уметь «наступать на горло собственной песни», и главный исполнитель должен понимать, что возможно, а что нет. А как показывает опыт, чем более человек склонен предаваться собственным фантазиям (а без этого новой парадигмы не придумаешь), тем он более слаб как руководитель и политик.

Я даже сейчас не буду вспоминать исторических персонажей, которые могли бы стать иллюстрацией. Ну, Наполеон, но он пытался всё придумать сам, толковых исполнителей у него и не было, по сути. Ну он в итоге и проиграл. Ну, Ленин, но он никакого плана не имел, план реализовал уже Сталин, который на первом этапе в теоретики не лез. Может быть, ещё кто-то. С точки зрения теории Власти тут самое главное: чем прочнее парадигма, в рамках которой работает власть, чем дольше она воспитывает кадры, тем труднее разработать альтернативную парадигму в её недрах. Даже если, во-первых, есть люди в элитах, которые понимают, что это нужно, и, во-вторых, интеллектуалы, которые теоретически это могут сделать.

Просто дело в том, что законы управления (не Власти!) таковы, что они просто не дают первым и вторым конструктивно объединиться! Первые не могут отказаться от универсальных методов управления, вторые – не согласятся на работу в рамках этих типовых методах, поскольку точно знают, что к успеху они не приведут. Ну и тема закрывается, в лучшем случае проходит несколько раундов переговоров. А в худшем – сразу в качестве руководителей выбираются люди понятные и послушные, выученные в рамках старой модели, которые выше крыши не прыгнут, пороху не изобретут, зато абсолютно понятны элитам.

К слову, именно по этой причине я не верю в объявленную разработку новой программы правительства. «От осинки не родятся апельсинки», делить деньги будут «специально обученные» люди, «свод» программы будут осуществлять проверенные чиновники. Даже если какая идея случайно в предварительный текст программы попадёт, они её вычеркнут, от греха подальше.

Так вот, вывод. Грустный, в общем. Практически невозможно разработать новую парадигму, пока действует старая, если она было достаточно развита и действовала достаточно долго. Большевики не зря выгоняли всех старых чиновников: дело не в том, что они были плохие, дело в том, что их систему образования, ценностей, отношений и даже эстетическую модель никак нельзя было допускать до работы создания новой модели. Только новые лица. Понятно, что без полного разрушения предыдущей системы это было сделать невозможно.

Я себя отношу к тем, кто может что-то новое придумать. И у меня довольно долго были ощущения, что что-то я смогу сделать для страны (и, быть может, мира) для того, чтобы избежать тотального разрушения. Мне об этом много пишут, типа, ну, придумайте что-нибудь. По прочтению настоящего текста, я надеюсь, становится очевидно: ни я, ни кто другой, ничего придумать не смогут, до тех пор, пока тотальное разрушение не произойдёт. Поскольку у нас никогда не будет ресурсов, чтобы довести наши идеи до состояния, при котором их можно реализовать.

Грустно. Но нужно смотреть правде в глаза.