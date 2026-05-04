Неунывающие Децибелы «Ведьма, которую люблю» (интернет-сингл)

Исполнитель: Неунывающие Децибелы, Название: «Ведьма, которую люблю, Стиль: хард-рок, Год: 2026

В 80-е все было просто и понятно. Выходила на стадионную сцену востребованная группа, типа «Арии», вокалист и гитаристы ставили ноги на мониторы — и выдавали жаркие откровения о захлестывающей героя страсти, например, в искушении. Этот запал отчасти сохранялся еще и в нулевые — достаточно послушать ранюю песню «Эпидемии» «Фея моих снов». Сейчас подобной экстатичности в музыке очень сильно не хватает…

Группа «Неунывающие Децибелы» в песне «Ведьма, которую люблю» скорее моделирует такой подход, но все равно получается убедительно и цепляюще. Изнемогающий от внезапно нахлынувшей влюбленности герой считает ее возмутительницу ведьмой. Учитывая тот факт, что он попадает в «сладкий плен» - это недалеко от истины. Колбасит страдальца не по-детски: то он просится в стационар, чтобы исцелиться от наваждения, то предлагает оставить все как есть. Доверительные интонации, с которыми излагаются все эти откровения, делают повествование невероятно увлекательным.