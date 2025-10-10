В «Полисти» пропадут все печали, беды и болести

Когда житель России отправляется на отдых, где надеется полностью перезагрузиться и отрешиться от внешнего мира, его подстерегают дан серьезные опасности

Если он заселяется в комфортабельный отель, то его там часто ждёт не только высокий сервис, но и постоянное переедание не совсем полезной пищей и малоподвижный образ жизни. В случае же выбора санатория, почти всегда начинается суетливая беготня по процедурам, которые, как правило, разбросаны в разных корпусах, и, как следствие - стресс от постоянного цейтнота.

От всех этих побочных эффектов счастливым образом избавлены посетители санатория "Полисть", что в курортном городке Старая Русса Новгородской области. В советское время здесь была гостиница, названная так по протекающей неподалеку реке. Несколько лет назад, улучшив условия проживания, владельцы отеля добавили сюда опцию санаторного отдыха. И получился великолепный гибрид, когда можно поправить себе здоровье, не боясь не успеть на очередную процедуру. Все лечебные кабинеты компактно расположились здесь на двух этажах, поэтому восстановительный марафон, при всей его насыщенности (в среднем - 6-8 процедур в день!) можно осуществлять в неспешном ритме и комфортном для себя режиме.

Галокамера

Здесь ценят твое время. Если в других санаториях, чтобы записаться на процедуру, нужно просидеть в очереди у врача на первичный прием и потерять минимум полдня, то здесь тебя запросто запишут на массаж на ресепшне уже в момент заезда - пусть это будет даже глубокая ночь. А потом в удобное время можно заглянуть и к врачу, который тебе назначит галокамеру для улучшения дыхания, барокамеру для улучшения кровообращения и постоперационного восстановления, гидромассажную ванну, ингаляции минеральной водой и многое-многое другое. Кстати о минеральной воде - в холле "Полисти" ее можно пить безлимитно, набирая прямо из крана!

Сытный завтрак

Отдельного внимания заслуживает кухня. Питание трёхразовое в режиме изобильного шведского стола осуществляется в примыкающем к отелю ресторане "Карамазовы" (в Старой Руссе значительный отрезок своей жизни провел Федор Достоевский и написал здесь большую часть соответствующего романа). Всегда в наличии несколько видов мясных блюд, вкуснейшие гарниры, наваристые супы, салаты, фрукты, выпечка. Для сладкоежек невероятный выбор пирожных, пряников, печений, сочней, орешков со сгущенкой. В отличие от других санаториев, где кофе положен один раз в день, доступ к кофемашине в "Полисти" неограниченный. Но не забываем и о здоровом питании: каши, йогурты, мюсли, соки и кефир здесь тоже всегда в изрядном количестве.

Безлимитная минералка

Полный порядок в "Полисти" и с развлекательной программой - не надо себя озадачивать вопросами, как коротать время до сна после насыщенных процедур и сытного ужина. По субботам здесь модно услышать, например, виртуозного саксофониста Сергея, который порадует инструментальными темами "Ветер перемен" из фильма про Мэри Поппинс, "Кабаре", "It's a beautiful life" и многим другим. В другие дни можно потешить себя в караоке, а также поучаствовать в невероятно увлекательном, но и довольно сложном квизе "Угадай мелодию", где, собственно, угадывание мелодии - самое лёгкое, что вас ждёт.

Волшебная бочка

Нередко в "Карамазовых" проходят для отдыхающих и творческие вечера заезжих артисто Робертав. Так, в сентябре этого года здесь блистали известные по многим фильмам и сериалам Олег Флеер и Татьяна Бурнакина. Она проникновенно читала стихи Евгения Евтушенко и Рождественского, написанные от женского лица. Он декламировал "Сатиры" Саши Черного с бурей и натиском, пел Утесова и иного чего ещё. А под занавес была песня Андрея Миронова - и сразу стало окончательно ясно, чьи традиции продолжает Олег Флеер! Мы попросили таких неординарных людей поделиться своими впечатлениями о пребывании в санатории «Полисть».

Татьяна Бурнакина и Олег Флеер

Олег Флеер: «На меня произвело огромное впечатление, что здесь те медицинские процедуры и те услуги, которые предлагает санаторий, рассчитаны не только на определенное заболевание (допустим, сердечно-сосудистое или неврологическое), а на широкий спектр диагнозов. Конечно, в медицине я не специалист, но мне хочется верить, что все эти процедуры достаточно эффективны, причем не только в плане лечения, но и профилактики - как дополнительное лечение к препаратам. Сама инфраструктура санатория находится на высоком уровне. Здесь прекрасное отношение к человеку, удобное расписание, прекрасно подобранная терапия, разнообразное питание, хорошие специалисты. Даже абсолютно здоровый человек может приобрести здесь новую форму, сбросить пару-тройку килограммов или хотя бы задуматься о том, что надо вести здоровый образ жизни, чтобы все усилия врачей даром не прошли. К тому же Старая Русса славится своими минеральными источниками, а это очень важно для тех, у кого проблемы с пищеварением. В мегаполисах это, так или иначе, есть у всех. Не зря же дворяне сюда ездили поправлять свое здоровье. Важно и грязелечение, которое даёт не только тепловой эффект, но и макроэлементы, которые проникают сквозь кожу. Как актер, скажу, что все это на пользу и вдвойне удивительно, что в таком небольшом городе а современных условиях поддерживаются давние традиции русского врачевания. Но ведь здесь и много современных препаратов, которых зачастую не найдешь даже в питерской поликлинике или найдешь, но за баснословные деньги. Здесь очень интеллигентная публика. Мне, как актеру, особенно понравились косметологические процедуры и магнитные волны для улучшения работы периферических нервов».

Татьяна Бурнакина: «С большим удовольствием переехала сюда, тем более - лет 10 не была в санаториях. Порадовалась тому, что у нас в стране появляется очень хорошее медицинское оборудование - современное и интересное для тела человека, для его жизненной позиции и восприятия. Мы же приезжаем не столько лечиться, сколько поддержать себя. Лично меня очень поразила процедура кедровая бочка, когда ты в ней сначала нагреватель свое тело, а после идёт спа-процедура, массаж с ароматическими маслами, обёртывание. Когда я после этого встала, то поняла, что это уже не мое тело - оно было каким-то новым и молодым. К нему надо привыкнуть, потому что час назад ещё было уставшее. Потом мне понравились косметические процедуры на лицо, все девочки-косметологи - молодцы - настоящие профессионалы своего дела, внимательно и дружелюбно подходят ко всем клиентам. С любовью, нежностью, заботой. Меня поразил сегодня и ручной подводный душ, когда ты лежишь в ванне, тебе массируют шлангом буквально каждую косточку, начиная от кончиков пальцев ног и заканчивая плечами. Специалисты здесь просто трудятся, не покладая рук. Обожаю душ Шарко, очень активный, в отличие от жемчужной ванны, которая даёт полный релакс. С удовольствием прошла барокамеру, после которой весь организм у меня насытился и обновился. Сделала капельницы здоровья. Их здесь очень много, но я, естественно, выбрала красоту и молодость. Прошла полный релаксивный массаж, под который даже включали музыку, чтобы ты уж полностью отрешился от всех забот, от этого мегаполиса, в котором ты прожил целый год до отпуска, от этой суеты, от кучи нерешённых проблем, которые тебя ещё ждут впереди. Но ты приехал и отключился полностью. Это опять-таки способствует здоровому процессу, который мы все здесь получаем. Понравилось и питание, частности - диетическое. Тем не менее, и оно именно ресторанное, а не из столовой. Еда мягкая, вкусная, не агрессивная для желудка. И, что надо отметить, питание разностороннее. Каждый день новое блюдо, и они не повторяются. Выпечка тоже разнообразная. И фрукты свежие - ничего нет со вчерашнего дня. Желаю, чтобы этот медицинский центр развивался, зелёной ему дороги, чтобы у него здесь было много посетителей и - только радость и восторг для тех, кто приезжает сюда отдыхать».