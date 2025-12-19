«Иван-Кайф», 11 января, Кабаре-кафе «Бродячая собака» (Новосибирск)
На концерте категорически разрешается петь вместе с нами, отбивать ладоши, выкрикивать с места с вопросами, обниматься и даже кое-где пускать слезу.
«Иван-Кайф» — советская и российская рок-группа создана в Новосибирске в 1988 году лидером и автором большей части песен Михаилом Зуевым, музыкальным руководителем легендарной команды КВН НГУ.
Проект «Иван-Кайф» - музыкальное явление, знаковое для целого поколения, известное хитами: «Иду один», «Катится любовь», «Акутагава-сан», «Белокровие», «Штирлиц», «Танцы с волками»...
Эпоха романтиков никогда не выйдет из моды. “Старые песни о главном” актуальны до сих пор, иначе бы их не пели наши дети и внуки.
Павел Жижин – вокал, гитара
Антон Петренко – ударные
Иван Ревякин – вокал, гитара, клавиши
Станислав Ковальский – вокал, бас-гитара
Ася Бочарова – вокал
Начало в 19.00.
