Госдума приняла в первом чтении проект о праве ФСБ отключать интернет
Госдума в первом чтении приняла законопроект об отключении интернета и телефонной связи по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ). В таком случае операторы не будут нести ответственность за неоказание услуг перед клиентами, пишет "Коммерсант".
Согласно законопроекту, операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг, если от ФСБ поступил запрос в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. К таким угрозам относятся террористические акты и иные чрезвычайные обстоятельства, требующие отключения интернета и телефонной связи.
Правительство внесло законопроект в Госдуму в ноябре прошлого года. В пояснительной записке к проекту уточнялось, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму на территории РФ.
Сидеть по кухням и уже по тихому ненавидеть государство.
Один сплошной фарс
В иране да,там США и Израиль хотят свергнуть власть.
Россия при чем? У нас кто-то хочет свергнуть власть с помощью интернета?
Ватсап зарубили недавно . С августа .
До августа получается у нас с использованием спутниковой связи и интернета не применяли оружия и не пытались ничего...свергать?-прокололись Вы.
А нам говорят, что Ватсап зарубили для нашего блага, защиты от мошенников.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что ограничения в отношении WhatsApp вводятся не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.
«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.
Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заметил, что российские власти, ограничив работу WhatsApp, действовали на опережение, поскольку сейчас мессенджер активно используют мошенники.
НО. В других государствах ватсап, интернет и ютюб не отключают.
ТАМ НЕТ МОШЕНИКОВ? Там всё соответствует ЗАКОНАМ СТРАН? ?
ютюб отключен:
Китай (за исключением Гонконга и Макао),Эритрея,Иран,Сев.Корея,Туркмения.
С Николаем2 без интернета справилось его окружение
Полем полем полем свежий ветер пролетал
В поле свежий ветер я давно о нем мечтал
Расскажу ему как было со мной
Как лечили от свободы меня
Как хотели чтобы был я слепой
У слепого так легко все отнять
Как хотели за меня все решать
В чем ходить где жить и чем мне дышать
Как хотели запретить мне мечтать
Но теперь меня уж не удержать...
и никто ни за что не отвечает.