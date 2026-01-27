Госдума приняла в первом чтении проект о праве ФСБ отключать интернет

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отключении интернета и телефонной связи по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ). В таком случае операторы не будут нести ответственность за неоказание услуг перед клиентами, пишет "Коммерсант".

Согласно законопроекту, операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг, если от ФСБ поступил запрос в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. К таким угрозам относятся террористические акты и иные чрезвычайные обстоятельства, требующие отключения интернета и телефонной связи. 

Правительство внесло законопроект в Госдуму в ноябре прошлого года. В пояснительной записке к проекту уточнялось, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму на территории РФ. 

  3. 27.01.2026, 20:12
    Гость: а чё как в Киеве-там Израиль пытался свергать власть?или США

    В иране да,там США и Израиль хотят свергнуть власть.

    Россия при чем? У нас кто-то хочет свергнуть власть с помощью интернета?

    Ватсап зарубили недавно . С августа .
    До августа получается у нас с использованием спутниковой связи и интернета не применяли оружия и не пытались ничего...свергать?-прокололись Вы.
    А нам говорят, что Ватсап зарубили для нашего блага, защиты от мошенников.
    Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что ограничения в отношении WhatsApp вводятся не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

    «Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

    Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заметил, что российские власти, ограничив работу WhatsApp, действовали на опережение, поскольку сейчас мессенджер активно используют мошенники.

    НО. В других государствах ватсап, интернет и ютюб не отключают.
    ТАМ НЕТ МОШЕНИКОВ? Там всё соответствует ЗАКОНАМ СТРАН? ?

    ютюб отключен:
    Китай (за исключением Гонконга и Макао),Эритрея,Иран,Сев.Корея,Туркмения.
    С Николаем2 без интернета справилось его окружение

  4. 27.01.2026, 20:12
    Гость: О. Газманов

    Полем полем полем свежий ветер пролетал
    В поле свежий ветер я давно о нем мечтал
    Расскажу ему как было со мной
    Как лечили от свободы меня
    Как хотели чтобы был я слепой
    У слепого так легко все отнять
    Как хотели за меня все решать
    В чем ходить где жить и чем мне дышать
    Как хотели запретить мне мечтать
    Но теперь меня уж не удержать...

