Госдума приняла в первом чтении проект о праве ФСБ отключать интернет

В иране да,там США и Израиль хотят свергнуть власть.

Россия при чем? У нас кто-то хочет свергнуть власть с помощью интернета?

Ватсап зарубили недавно . С августа .

До августа получается у нас с использованием спутниковой связи и интернета не применяли оружия и не пытались ничего...свергать?-прокололись Вы.

А нам говорят, что Ватсап зарубили для нашего блага, защиты от мошенников.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что ограничения в отношении WhatsApp вводятся не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заметил, что российские власти, ограничив работу WhatsApp, действовали на опережение, поскольку сейчас мессенджер активно используют мошенники.

НО. В других государствах ватсап, интернет и ютюб не отключают.

ТАМ НЕТ МОШЕНИКОВ? Там всё соответствует ЗАКОНАМ СТРАН? ?

ютюб отключен:

Китай (за исключением Гонконга и Макао),Эритрея,Иран,Сев.Корея,Туркмения.

С Николаем2 без интернета справилось его окружение