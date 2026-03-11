«Пусть нас убивают, сжигают вместе с коровами»: Ящура нет, но скот в Сибири уничтожают

10:47 11.03.2026

Начинали с борьбы с бешенством, но дошло до акций протеста населения. В Новосибирской области ситуация вокруг массового уничтожения из-за опасной болезни, как говорят власти, крупного рогатого скота накалилась до предела

Особенно там, где сельское хозяйство — главный источник доходов населения.

Минсельхоз региона выступил с официальным заявлением, что ящура в Новосибирской области нет. Ранее в соцсетях распространились сообщения про это заболевание.

В пяти районах области с начала года обнаружили 42 очага опасных заболеваний скота: в Ордынском, Краснозерском, Барабинском, Тогучинском и Новосибирском районах. Власти приняли меры: с 5 марта ввели ограничения.

Помимо Новосибирской области очаги заболевания нашли в Омской области, Алтайском и Забайкальском краях, сообщил тг-канал Baza.

Самая острая ситуация в селе Козиха (Ордынский район). Здесь засыпали снегом все выезды из села, оставив только один. Сельчанам предписали отправить на убой весь скот.

Жители выступили против: животных не осматривали, лабораторные исследования не проводили. Жители села записали видеообращение. «В селе нет ни работы, ни производства, ничего. Живем чисто своим хозяйством», — рассказала участница акции.

Жители говорят, что уничтожение скота оставит их семьи без средств к существованию: «У нас платить нечем ни за свет, ни за газ. Ни детей накормить. Дети учатся в городе. За учебу платить. Если приедут убирать наш скот, только через наш труп. Пусть нас убивают. Сжигайте и нас вместе с коровами».

Жители села перегородили дорогу трактору, который расчищал проезд к скотомогильнику. Туда власти хотят вывезти животных. Замглавы Ордынского района Юрий Краус рассказал, что информация в СМИ о перекрытии трассы не соответствует действительности.

По его словам, местные жители вышли на дорогу, чтобы помешать проезду машин управления ветеринарии, но не блокировали транспортное сообщение.

На встрече с сельчанами глава района Олег Орел заявил, что в администрации есть документы, подтверждающие вспышку заболевания. Но документы не показал.

Козихинцы, кстати, не против проведения лабораторных исследований с их скотом.

В соцсетях и телеграмм-каналах сообщают: полиция говорит протестующим про административную ответственность и угрожает задержаниями.

Блогер Zergulio сообщил про события в другом районе: «В Карасукском районе Новосибирской области у людей грозят забрать и уничтожить скот, при этом чиновники документы людям не показывают, название болезни не называют, ссылаются на секретность. Что за секретность такая? Там уже народные сходы собираются».

Минсельхоз ранее сообщал, очаги пастереллеза выявили в Черепановском и Карасукском районах области, но ситуация под контролем.

В группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» 9 марта рассказывается о ситуации в селе Козиха. В минсельхозе региона говорят, что владельцам изъятых заражённых животных выплатят компенсации в размере 170 рублей за килограмм мяса. Жители говорят, что такой размер компенсации недостаточный.

Под постом уже сотни комментариев. Михаил Карпов поддерживает власти: «Кто возмущается, поясните такую вещь. Даже если возьмут анализ коровы и он в норме… Где гарантия, что ночью не прибежит бешеная живность типа лисы (их этой зимой много видели) и не заразит эту проверенную корову? А утром молоко пойдёт в пищу. Или хотите, чтобы тест делали ежечасно, мотаясь по всему региону? Мера неприятная и кардинальная. Но это необходимо».

Владимир Синцов возражает: «Лиса, значит, корову заразить может, а козу и овечку не может. Ну чё городите-то? Почему агрохолдинги не трогают тогда?».

Андрей Потеряев иронизирует: «Эта же лиса может и тебя укусить… Логику улавливаешь?».

Антон Кравцов вспоминает личный опыт: «Я когда в армии „срочку“ служил, в деревне в 20 км от части вспышка сибирской язвы была. Нас подняли по тревоге, раздали комплекты РХБЗ, мы оцепили населённый пункт на сутки, пока нас не сменили прибывшие войска РХБЗ. Всю живность забили и сожгли и никого не впускали и не выпускали в течении месяца. Так что правильно делают».

Анна Михеева возражает: «Так уже не про бешенство идет речь, а другая болезнь, которая лечится. Никто не показывает областной документ, что странно. Нужно скинуть видео на сайт Первого канала. Может, огласка даст ход событиям в другую сторону».

Денис Иванов предлагает: «Не видно, чтоб вводили отстрел диких животных, если они являются причиной. Раздайте путевки бесплатно — и всё решится».

В группе «Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» 9 марта появилось кричащее обращение: «Здоровых животных убивают и сжигают в Новосибирской области. В селе Козиха объявили карантин, то ли по бешенству, то ли по пастереллезу: но ни одного подтверждённого случая заболевания нет. Не берут анализы, не проверяют. В 6 км расположен огромный агрохолдинг. Их не трогают! Только мелкие подсобные хозяйства. Мои родители 30 лет выращивали скот. А сейчас сказали — все утилизовать. Всех животных сжечь. Коров, маленьких телят, баранов и свиней! Деревня погибнет. Кому это выгодно?».

Наталья Самусик напомнила про ответственность: «У меня мама ветеринар уже 35 лет. Говорю как есть… По закону, если зафиксирован очаг, радиус уничтожения от 5 км… Лисы спокойно приходят как к себе домой, так как есть им нечего. Снега много, они спокойно приходят. Компенсацию получат только те, чей скот стоит на учёте в ветслужбе».

Дмитрий Русский бьет тревогу: «В Новосибирскую область нужно экстренно отправлять спецкомиссию для расследования массового забоя скота в частных хозяйствах… И если это подтвердится, если выяснится, что местные власти скрывали происходящее от федерального центра, должно быть очень много уголовных дел».

Интересным наблюдением поделилась Рауза Халикова: «Недалеко от села Козиха стоит агрокомплекс в селе Верх-Тула. Их скот закрыли на карантин. Почему нельзя только закрыть на карантин и село Козиха?».

Сергей Бабушкин прогнозирует: «Внукам будем рассказывать, какая на вкус говядина».

Alika Winter делает допущение: «Многие пишут, что скот проходит вакцинацию. А есть вариант, что просто накосячили с вакциной? Просто вместо вакцинации произошло заражение? И по этой причине не дают толком официальных развернутых ответов? Потому что сами накосячили и теперь по-быстрому хотят все урегулировать».

Дмитрий Пономарев высказал свою версию: «Лисы бешеные каждую зиму приходят в деревни и их отстреливают. Пастерелез неприятная вещь, но тоже решаемая. Ни одна, ни другая болезнь в ветеринарии не приводит к изъятию и уничтожению животных. Вывод: диагноз поставлен для вида с целью сокрытия реальной проблемы.

Подобные меры применяются при острых инфекциях, характеризующихся высокой смертностью и заразностью, в том числе для людей.

Проблема в том, что при их официальном подтверждении на область прилетает карантин. На вывоз, провоз всех грузов всех категорий. А это убытки колоссального масштаба. Никто этого делать, конечно, не будет. Вот и притянули за уши бешенство с пастереллезом.

У таких проблем всегда есть виновные, прежде всего ветнадзор, который прошляпил заболевание, которое распространяется, по всей видимости, с территории Казахстана. Подобные меры начали применяться с Алтайского края и граничащих с Казахстаном районов. Вывод: срочная вакцинация всего скота. Чем должны заниматься ветеринарные управления».

Это лишь версии. Зато они многое объясняют в запутанной сибирской истории. В конце концов, ведь можно людям все внятно и понятно объяснить, показать бумаги, если на слово не верят…

Автор: Герман Галкин