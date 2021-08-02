Мигранты вместо журналистов?

Власти Подмосковья проводят уникальный социальный эксперимент, решив заменить отечественных городских журналистов на среднеазиатских гастарбайтеров. А уволенные и жаждущие справедливости журналисты проходят свои круги ада

Власти Подмосковья проводят уникальный социальный эксперимент, решив заменить отечественных городских журналистов на среднеазиатских гастарбайтеров. А уволенные и жаждущие справедливости журналисты проходят свои круги ада

Конфликт между администрацией подмосковного Подольска и коллективом журналистов городской газеты "Местные вести" назревал давно. Администрации не нравилось, что журналисты "не хотят правильно врубаться в местную хозповестку" - писать газетными полосами про ремонт дорог, благоустройство парков, о работе местной теплосети и "отдают предпочтение культуре и спорту".

Журналистам в свою очередь не нравилось, что чиновники-кураторы газеты придираются к каждой запятой, "кастрируют" тексты, лишая их авторского лица, заставляют местных "акул пера" работать по выходным - разумеется, без дополнительной оплаты труда, а в день выпуска газеты (каждый четверг) держат в напряжении весь коллектив "Местных вестей" до глубокой ночи.

По словам непосредственного куратора газеты - первого заместителя главы администрации Подольска Виктора Чуба - это называлось "уйти в ночь". Как рассказывают теперь уже бывшие сотрудники издания, сами ониназывали такие дежурства, которые проходили с удручающим постоянством, "счастливыми четвергами". Последний такой "поход в ночь" увенчался бдением всего журналистского коллектива до четырех часов утра и увольнением корректора и половины творческого состава редакции.

Перегретый котел взаимной неприязни взорвался. Тех, кто не хотел увольняться сам, уволили за однократный прогул. Для этого в спешном порядке собиралась комиссия из свидетелей в лице бухгалтера и юриста, и те подписывали предложенный начальством "акт отсутствия журналиста на рабочем месте" - как раз тогда, когда тот находился на задании.

Практически все уволенные написали заявление в трудовую инспекцию, суд и прокуратуру.

А пока госорганы не спеша расследуют обстоятельства коллективного увольнения, администрация города в спешном порядке бросилась набирать штрейкбрехеров из Средней Азии...

Тяжкое наследие



Вообще у подольского информационного холдинга, ядром которого являются "Местные вести", на редкость незавидная судьба.

Финансовыми махинациями в стенах холдинга занималась в свое время городская прокуратура. В результате прежние кураторы газеты из администрации округа в спешном порядке были вынуждены покинуть свои рабочие места. Новый рекрутированный на расстрельную должность генеральный директор холдинга стал наводить порядок в подведомственной организации железной рукой, ненормативной лексикой и массовыми репрессиями. Причем обрушивались они почему-то именно на газетчиков (местное радио, ТВ и соцсети, тоже входящие в структуру холдинга, директора не интересовали). Он не скрывал, что был бы рад "вышвырнуть всех акул пера из редакции и заменить их более понятливыми и послушными таджиками", рассказывают очевидцы событий.

Первая часть программы была исполнена блестяще. Журналистский коллектив под тем или иным предлогом был разогнан. Газета и до этого имела незавидный имидж "сливного бачка" - здесь постоянно кого-то увольняли, причем чаше всего со скандалом, но на этот раз "зачистка" была проведена быстро и массово. Сейчас местный суд, прокуратура и трудовая инспекция (куда поступили жалобы всех уволенных) разбираются с обстоятельствами увольнения.

Массовая "зачистка" отечественных журналистов в Подольске была проведена с блеском. Но потом вышла загвоздка Акул пера таджикской национальности в нужном количестве в Московской области не оказалось. В рядах административных кураторов газеты вскипела легкая паника. В результате рукотворного "кадрового вакуума" произошел срыв еженедельного выпуска газеты - фактически ЧП, какого за всю полувековую историю существования "Местных вестей" не было ни разу. Следующий номер газеты - все шестнадцать страниц - делали "на коленке" два чудом "уцелевших" сотрудника.

Тем не менее, поиски "дешевых и послушных" азиатов-журналистов в крупнейшем регионе ближнего Подмосковья идут полным ходом.

Вообще маниакальная страсть российских руководителей всех уровней при первой же возможности заменять местных жителей на инокультурных, но более удобных среднеазиатских мигрантов давно стала притчей во языцех и темой для горьких анекдотов в России. Но языковых профессий это не касалось. Но подмосковные "чуткие власти" взяли и этот барьер...

Таджикский план подольскиз чиновников с пугающей внезапностью был разорван в клочья. "Наступив на горло собственной песне", они кинули клич по округу - гей, медийные славяне, хватит спать вам на диване, летите в газету - за звонкой монетой! И тут их ожидал новый сюрприз. Внезапно выяснилось, что даже среди местных россиян избытка журналистов в округе нет. А если и есть, то работать в режиме "сливного бачка" никто не хочет.

Авторы медиа-репрессий оказались у разбитого ими же самими "информационного корыта".

Безработные "круги ада"



А уволенных и жаждущих справедливости подольских журналистов ждали свои круги ада. В трудовой инспекции округа принимать заявление у них отказались (не положено по статусу), предложив через Госуслуги обратиться в инспекцию Московской области. Областники в свою очередь участливо предложили обратиться за "бесплатной юридической консультацией" в "прикрученную" частную юридическую контору.

"Бесплатная" консультация на деле обернулась предложением незамедлительно, прямо в переговорной комнате, расстаться с суммой в сорок тысяч рублей. Причем каждому уволенному. За эту "долю малую" юристы клятвенно обещали направить целый веер писем во все инстанции - начиная от областного Министерства печати, заканчивая судом и прокуратурой. Памятуя об обещанной бесплатной услуге, журналисты вежливо, но твердо отказались от необычайно заманчивого предложения.

Судя по реакции юристов, те были оскорблены в лучших чувствах.

Вторым не менее ценным предложением "трудовиков" было пожелание уволенным написать гневное письмо главному репрессанту с требованием незамедлительно восстановить их на работе. Робкое возражение "акул пера", что репрессант пошлет это требование по широко известному в народе адресу, не возымело должного эффекта. "Иначе мы не сможем заняться вашим делом" - так авторитетно и доходчиво объяснили журналистам "трудовики" ход своих мыслей…

Акулы пера пожали плечами и, повинуясь совету, настрочили послания бывшему работодателю. Тот ожидаемо их проигнорировал. А может, даже "использовал по назначению" - в своем понимании. Ситуация повисла в воздухе. И висит до сих пор.

Все последующие попытки журналистов дозвониться до "трудовиков" увенчались уникальной возможностью часами напролет наслаждаться волшебной музыкой Щопена, звучащей в телефонной трубке. В перерывах между ариями ласковый женский голос обещал подыскать "свободного оператора". Свободного так и не нашлось.

В суде и прокуратуре журналистов встретили вооруженные автоматчики, спасающие личный состав организаций от ковида, и предложили отправить заявление по почте или через Госуслуги. Ответа из уважаемых инстанций так и не поступило...

Спасение утопающих



Подольский медийный инцидент на самом деле очень показателен и "накладывается" на всю страну. В России в связи с ковидом и общей экономической ситуацией грядут (и уже начались) обвальные сокращения. Работодатели вышвыривают людей на улицу пачками. Тот же искусственно созданный однократный прогул, который инспирировали журналисту Игорю Моисееву, можно использовать как юридический таран для увольнения любого неугодного. Общую ситуацию усугубил еще и ковид.

В итоге в самое ближайшее время миллионы людей лишатся своих рабочих мест и окажутся на бирже труда. А защищать их права никто не будет. Трудовой инспекции приказано заниматься синекурой и отписками. Юристы и адвокаты попробуют еще больше "ошкурить" всех лишившихся средств к существованию. Суды и прокуратура под предлогом ковида будут игнорировать все заявления безработных, которые уже пошли к ним сплошным потоком. О профсоюзах даже говорить не хочется.

Миллионы людей останутся без средств к существованию и без какой-либо государственной защиты. Остается ждать бунтов безработных?

Воистину август в России - тяжелый месяц...

Документы и свидетельства участников событий имеются в распоряжении редакции

