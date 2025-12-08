гнилаялирика «солдаут» (интернет-сингл)

Исполнитель: гнилаялирика, Название: «солдаут», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Музыканты находятся в сетях тщеславия и всецело зависят от своего успеха о публики. Об этом хорошо рассуждал Алексей Горшенев: если рокер, скажем, собирает площадки на 100-500 человек, то лихорадочно думает, как улучшить этот результат, но когда стабильно начинаются стадионы, принимается сетовать: «Фух, как же я устал от всего!»

Примерно об этом же новая песня группы «гнилаялирика» «солдаут». Только здесь усталость от жизни накатывает на героя-музыканта задолго до стадионов… «Почему же твой нос постоянно сука так задран?», - задается дельным вопросом он на фоне череды личных проблем. Но терпя поражение за поражением, он все же мечтает о солдауте, хотя его и посещают здравые сомнения на этот счет: а где тогда взять деньги на продюсера?

Весь этот довольно хаотичный поток сознания герой изливает своей маме, которой даже уже нет на этом свете. Тут-то и вскрывается инфантильная подоплека мечтаний об аншлаге. Едва ли не больше о смысле сингла «солдаут» говорит его оформление в виде детского рисунка с заполоненным до отказа танцевальным партером и извечный детский слоган «я собрал, мам».

