«Чернозём» и «Банда Четырёх», 31 октября, «Гластонберри»
Группа «Чернозём» презентует цифровой релиз альбома “Подарок для самого слабого”, вышедшего 30 лет назад.
«Банда Четырёх» покажет новые песни.
Начало в 19.00.
