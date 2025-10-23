«Чернозём» и «Банда Четырёх», 31 октября, «Гластонберри»

«Чернозём» и «Банда Четырёх», 31 октября, «Гластонберри»

Совместный концерт групп «Чернозём» и «Банда Четырёх» пройдет в Москве в клубе «Гластонберри» 31 октября 2025 года

Группа «Чернозём» презентует цифровой релиз альбома “Подарок для самого слабого”, вышедшего 30 лет назад.

«Банда Четырёх» покажет новые песни.

Начало в 19.00.  

