13:58

Маленькие и большие раны - неотъемлемая часть повседневной жизни

Поэтому стоит знать, как правильно перевязать кожные травмы, как промыть поверхностные раны, какие бывают повязки и что ускоряет заживление.

Оглавление:



1. Что такое заживление ран?

2. Фазы заживления ран

3. Что влияет на заживление раны?

4. Как продезинфицировать раны?

5. Наиболее частые ошибки при лечении ран

6. Как ускорить заживление ран?

7. Повязки на раны

Что такое заживление ран?



Заживление ран и травм - один из важнейших механизмов выживания человеческого вида, который развивался на протяжении миллионов лет.

Заживление ран - очень сложное явление, которое включает в себя множество физико-химических процессов. Травмы приводят к повреждению кожи и сосудов - кровотечению. Чтобы уменьшить образование видимого рубца, обратите внимание на правильный уход как за послеоперационными ранами , так и за теми, которые образовались случайным образом.

Фазы заживления ран



Заживление ран можно разделить на 3 этапа:

очищение

пролиферация

сокращение раны и образование рубцов

Фаза 1: Очищение

Очищение раны - это первая фаза после травмы. Кровь выходит из поврежденных сосудов. Кроме того, сужаются кровеносные сосуды в непосредственной близости от очага поражения. Покраснение, боль и отек типичны для 1фазы заживления . Кроме того, область травмы также теплее окружающей здоровой ткани. Поврежденные ткани выделяют вещества, которые способствуют образованию сгустка - вместе с тромбоцитами они образуют гемостатическую пробку , которая способствует дальнейшему заживлению и защищает от чрезмерной кровопотери .

Это естественная защитная реакция организма. Для процесса заживления очень важно контролировать воспаление на этапе очищения. Нейтрофилы очищают рану от мертвых и поврежденных клеток и фрагментов тканей. Кроме того, они также удаляют бактерии из раны.

Фаза 2: Пролиферация

Фаза пролиферации связана с дальнейшим уничтожением микробов клетками иммунной системы. Кроме того, во время фазы пролиферации рана покрывается слоем эпителия. Это возможно из-за размножения стволовых клеток . Очень важный этап, на котором внутренняя часть раны становится защищенной от заражения инфекцией.

Более того, новообразованные сосуды обеспечивают адекватную оксигенацию и питание клеток.

Фаза 3: сокращение и образование рубца

Заключительный этап заживления раны - схватка и образование рубца. Первоначально ярко-красная ткань блекнет и постепенно превращается в ткань, содержащую больше коллагеновых волокон. Рана сморщивается и тускнеет. Клетки иммунной системы способствуют увеличению выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. Волокна коллагена образуют все более регулярную структуру, а края раны стягиваются. В новообразованной коже нет волосяных фолликулов или желез. Так образуется шрам .

Что влияет на заживление раны?



Рану можно считать зажившей, если ее поверхность покрыта эпидермисом. Образовавшийся рубец может претерпевать различные трансформации в течение длительного периода времени, а сам процесс заживления может быть нарушен разными способами. Если в процессе заживления раны возникают дополнительные проблемы, можно рассмотреть возможность хирургического вмешательства, обработки раны, наложения швов или даже пересадки кожи.

Факторы, влияющие на заживление ран, включают:

возраст

место раны

появление осложнений при заживлении (инфекции, гематомы)

питание

болезни у раненых

Фактор, который привел к образованию раны, и способ ее лечения также имеют большое влияние на процесс заживления.

Рана - это нарушение целостности кожи , которое также может включать повреждение тканей под ней. Это может произойти как в результате механической травмы, так и, например, ожога. Причина раны, а также ее форма и особенности напрямую влияют на процесс заживления. Ссадины на коже ведут себя иначе, чем порезы или уколы. Болит рана больше или меньше - зависит от ее размера, глубины и расположения.

Острые раны, возникшие из-за полученных травм или плановых операций в результате проблем с заживлением могут превратиться в хронические раны . Пожилые люди наиболее уязвимы. Это связано как с тем, что у них чаще всего бывает много хронических заболеваний, обычно состояние их сосудов хуже и имеется венозная недостаточность.

Как продезинфицировать раны?



Рана подвержена риску заражения как микроорганизмами, с которыми она контактирует (например, грязной почвой), так и микроорганизмами на поверхности кожи. Поэтому очень важно его обеззаразить . Стоит промыть рану проточной водой, чтобы удалить загрязнения и продезинфицировать. Осторожно и умеренно используйте дезинфицирующие средства, такие как перекись водорода или салициловый спирт. Хотя они дезинфицируют рану, они также могут разрушить тонкие, недавно сформированные слои клеток. Намного лучше кажутся препараты на основе октенидина.

При первом лечении раны обычно рекомендуется наложить компресс или марлю и зафиксировать пластырем, бинтом или резинкой. Если рана кровоточит сильнее, следует сделать так, чтобы повязка слегка сжала рану - это поможет остановить кровотечение. Если повязка намокнет, добавьте еще один слой марли, но не снимая предыдущий (так вы не остановите процесс свертывания, который начинается при непосредственном контакте раны с укрощающей марлей). В случае массивного кровотечения затяните повязку и обратитесь в больницу. Если в ране застряло инородное тело, не вытаскивайте его самостоятельно.

Наиболее частые ошибки при лечении ран

Слишком частая смена повязки. Золотое правило смены повязки - менять ее регулярно и в то же время не часто. Слишком частое изменение может нарушить процессы восстановления тканей. Частое обливание раны раздражающими дезинфицирующими средствами. Это может повредить здоровые клетки и помешать заживлению. Нанесение мази на раны. Мази, такие как вазелин или цинковая мазь, не следует наносить на рану. Однако можно смазать кожу вокруг раны.

Как ускорить заживление ран?



Основными принципами процесса заживления ран являются правильная очистка и перевязка , наблюдение за тем, чтобы рана не инфицирована, и обеспечение увлажнения раны.

Когда рана заживает во влажной среде, кислород и питательные вещества легче переносятся в ткани. Кроме того, не образуется струп и снижается риск образования больших и видимых шрамов. Если из раны сочится и выделяется много жидкости, необходимо слить лишнюю жидкость, и рана не должна высыхать. В этом помогают современные повязки.

Повязки на раны



Традиционные раневые повязки включают марлевые компрессы , которые можно плести различными способами, или мазевые компрессы . Во втором случае на материал наносится нейтральная или антибактериальная мазь. Более современные виды повязок включают пластыри и гелевые повязки для ран.

• Гидрогели помогают поддерживать достаточную влажность раны, тем самым поглощая излишки экссудата. Также они незаменимы при ожогах и пролежнях. Кроме того, они обладают успокаивающим действием. Их также можно использовать для заполнения глубоких ран и поддержки их очистки.

• Чаще всего используются гидрофильные гели. Они подходят как для острых, так и для хронических ран. Они создают подходящую влажную среду для хорошего заживления ран и, таким образом, сокращают весь процесс. Гидроколлоиды - это повязки, которые образуют гель при контакте с влагой раны и обеспечивают хорошие условия для пролиферации и заживления клеток. Кроме того, они очень удобны в использовании и часто обладают амортизирующей функцией, защищая от последующих травм и снимая боль. Они также обеспечивают гибкость краев раны, разумеется, с размером повязки, соответствующим размеру раны. Часто используется при ожогах и пролежнях.

• Альгинатные повязки показаны для ран с высоким содержанием экссудата (они способны впитывать в 20 раз больше своего веса). Они изготовлены из натуральных составов с высокими впитывающими свойствами. На них накладывается окклюзионная повязка. Они не рекомендуются для ран с небольшим экссудатом, так как они могут истощить их слишком много.

• Полиуретановые мембраны - очень интересный вид перевязочного материала, который позволяет как лишней влаге испаряться из раны, так и в то же время не пропускать в рну внешнюю воду или бактерии. Этот материал часто хорошо работает как внешняя перевязка или прикрытие свежих татуировок.

• Повязки с ионами серебра используются особенно в случае инфицированных ран. Они обладают антибактериальными свойствами и подходят для трудно заживающих ран.

Часто даже при лечении одной и той же раны рекомендуют использовать разные повязки в зависимости от стадии заживления.

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