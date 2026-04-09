Путин объявил пасхальное перемирие
Президент России Владимир Путин отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи.
"В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля", — цитирует РИА Новости сообщение Кремля.
Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру. Войскам при этом поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Не ужель кто то вообще его слушает? Не ужель он сам верит, что кто то ему верит?
Это время для перегруппировки сил на фронте и оно даст больше выгод ВСУ так как у них положение хуже. По факту прекращение огня не будет полным так как у войны свои законы чем у пиар-акции. На выстрел обязательно ответят выстрелом и так будет всегда если приказ о пасхальном перемирие отдаст даже глава РПЦ. 100% польза от этого в том что можно без опаски собрать трупы и вывезти раненных в тыл.
Дал им возможность немного отдохнуть, прийти в себя, получить от Запада обещанное оружие и боеприпасы и продолжить обстрелы мирного населения России.
Ну и на кого же работает путин?
А противник соблюдать перемирие станет ? Может еще похристосоваться с ним ?
Правильно, Вова! И до Морковкиного заговенья включительно. Тебе же нравится, когда тебя налюбливают, правда?