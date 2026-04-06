Дожили до ядерной угрозы, и почему украинцы не сдаются

У Службы внешней разведки России появились сведения о подготовке, а возможно, уже исполненной передаче безумной власти Украины ядерных зарядов со стороны управляющих конфликтом России с Украиной западных стран - настоящих наших врагов.

Доигрались с благородством и желанием понравиться "лучшим" людям Запада и США.

Печальная историю басни Эзопа, где мальчишка не раз впустую пугал взрослых криком "волки, волки", а потом никто ему не поверил, хорошо известна. Реальный волк порезал овец.

Россия не раз обещала удары возмездия по "центрам принятия решений" после перехода необъявленных "красных черт". Однако противник такие удары не почувствовал и не узнал, как и мы, эти "черты". В результате, как и в басне, он перестал верить обещанным угрозам и понял это как неспособность противостоять ему. Стал наращивать наглость и строить планы. Обнаглев, он добирается до жизней генералов, ведущих специалистов страны.

Отсутствие пугающих врага ответов приводит его к мнению о физической и волевой слабости России, несёт растущую угрозу существованию народа и нашей страны.

"Иду на вы", - объявлял Святослав, и враги знали - это не пустые слова, что так и будет. После них одни шли на уступки, другие, полагаясь на милость, сдавались.

У нас с украинцами, которые по точному замечанию убитого Олеси Бузины, "просто такие русские", одна древнейшая, дохристианская история. Мы один народ и военная смекалка, мужество сражений нам присущи одинаково. Втянуть "опасных" русских в междоусобную гражданскую войну, чтобы они уничтожали друг друга, вечная мечта наших кровожадных врагов.

Поэтому, как и Путин говорит, что без России нам такой Мир не нужен, так и украинцы могут сказать, что без Украины им такой Мир не нужен. Сказать и сделать, вплоть до применения переданных им ядерных зарядов. Уверен, что и русским в России мир без Украины тоже не нужен - настолько она, несмотря на это несчастное время, едина в русских сердцах и сознании с Россией.

Пугают? Не прилетит? А если прилетит, мы должны терять время, чтобы понять от кого? Гадать, как в случае нападения дронов на резиденцию Путина? Возможно, "информация" и рассчитана на это - запутать след удара. А после очевидного публичного отказа от намерений скрытно нанести его, подставив Украину... Мы имеем дело с самыми подлыми людьми на Земле, способными притворяться друзьями, вести переговоры и одновременно планировать, совершать "Немыслимое".

Что нужно сделать для исключения угрозы, о которой доложила разведка? На мой взгляд, необходимо твёрдое и спокойное заявление нашего министра обороны, что если эта угроза осуществится, то вместо Киева будут уничтожены Лондон или Париж. Полезно доказать свою решимость уничтожением тактическим ядерным оружием одной из британских баз.

До сих пор большинству наших людей происходящее между Россией и Украиной представляется страшным сном. Никто, никогда не думал, что такое может быть.

Но случилось...

В начале было антирусское слово. Различные заокеанские фонды США, Европы активно, целеустремлённо длительное время подкупали работников "идеологического фронта" - всех, кто имел отношение к воспитанию, формированию сознания взрослых и детей. Шло создание антироссийской, а затем и антирусской Украины.

Что делала в это время братская соседняя капиталистическая Россия? Судя по ответу В.В. Путина на вопрос Карлсона об отношении к пропаганде - втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже", - Россия этой идеологической диверсии Запада против неё не противостояла. В головах её капиталистов продолжал преобладать гайдаро-чубайсовский тезис, что интересы свободного рынка уравновесят и решат всё. А развитие там антисталинизма - оплота постсоветских олигархов даже радовало российских партнёров по капитализму.

Ничего Россия не делала и для идеологической подготовки украинцев и Запада к правильному восприятию будущей СВО, что обеспечило на Украине рост национального единства, русофобии, борьбу "за Родину". Обеспечило объединение Запада против России, её широкое очернение и дискриминацию, наложение невиданного до этого числа экономических санкций.

Кроме блестящей операции по присоединению Крыма, дальше многое было организовано наихудшими из возможных способами.

Последний опрос украинцев показал: 61% из них считают, что Россия хочет отнять у них землю и уничтожить их! Конечно, и здешние русские и "такие русские" на Украине в большинстве простой и доверчивый народ, но довести его до такого переворота сознания надо суметь. Как и до утверждения украинской блондинкой бальзаковского возраста, что русские не воевали, потому что не было ни одного русского фронта, а были только украинские да белорусские фронты.

Это приговор ответственным в России за отсутствие идеологической работы на Украине, результатом чего становятся многие тысячи убитых с обеих сторон.

Сегодня жёсткая правда одна: либо вся Украина станет частью России, либо со стороны "чужой", оставшейся её части мы получаем вечного врага с акциями террора, вредительством, обманом.

Силовое присоединение всей Украины - это длительная ожесточённая кровавая война с истощением экономики, разрушениями домов, c нарастающей военной мобилизацией Запада.

Мирное воссоединение Украины и России через восстание лучшей, здравомыслящей части украинского общества, высших офицеров позволит не только остановить гибель народа и разрушения, но и сделать облом западным планам, а объединение украинских и российских силовых возможностей навсегда закроет их.

Однако у нас на ТВ-каналах каждый день рассказывается только об успехах наших воинов, героях, об уничтоженной вражеской технике, об освобождённых разрушенных посёлках, лишении жителей воды и тепла зимой. Нет ни одного канала, обращённого к разуму украинцев, убеждающего их, что нам нужны не территории, а изгнание из Украины врага нашей ОБЩЕЙ Родины. Врага, предавшего за личное сверхобогащение душу, обманом сдирающего с украинцев нашу общую историю, родной язык, культуру. Что, воссоединившись с Россией, Украина не только вернёт "Крым наш", но и всю землю до Владивостока.

Единственной пропагандой за четыре года лучшего для обеих сторон способа выхода из войны остаётся, как мечта, разговор двух щирых украинцев: "Мыкола, так шо, мы войну проиграли?- Проиграли.- И теперь мы в составе России?- Ага.- И теперь Крым наш?- Наш.- А шо, сразу так нельзя было?".