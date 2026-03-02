«Крематорий», 7 марта, «16 Тонн»

«Крематорий», 7 марта, «16 Тонн»

Легендарная группа «Крематорий» имеет честь и удовольствие пригласить всех леди и сопровождающих их джентльменов на традиционный концерт в «16 Тонн» 7 марта в ознаменование Международного женского дня!

На сцене материализуются Таня и Эльза (естественно, безобразная!), Маша и Кошка (естественно, сексуальная!), а также иные самые лирические и угарные женские персонажи «крематорского» эпоса за последние 42 года существования банды. Включая тех, которые ещё не были представлены на поверхности моднейших дисков CD и пластинок старорежимного винилового типа. 

В ходе мистерии традиционно ожидается массовый катарсис, вступление в розовый угар и счастье!

Начало в 19.00. 

