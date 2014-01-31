Алексей Смирнов: трагический комик

До сих пор он остается любимцем нескольких поколений зрителей, встречающих его появление на экране неизменной улыбкой

Однако жизнь этого человека, умевшего отдавать себя профессии и своим близким, сложилась далеко не в жанре легкой комедии.

В бой идут одни храбрецы

Алексей Макарович Смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе Данилове Ярославской области. С детских лет он видел себя в мечтах актером. В конце 30-х Алексею удалось поступить в театральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. После ее окончания в 1940 году Смирнов некоторое время поработал на эстраде.

Примерно тогда же он познакомился с Лидией Масловой, которая жила совсем рядом. Между молодыми людьми вспыхнула взаимная любовь. Лидия с удовольствием вспоминала, как романтично ухаживал за ней Смирнов. Обрывал у дома цветы с клумбы и пел ей серенады в парадном! Несколько раз жильцы даже вызывали милицию…

В новом 1941 году Алексей решился и сделал предложение. В начале весны молодые люди подали заявление в ЗАГС. Но этому союзу никогда не суждено было сбыться. Разразилась война.

Уходя на фронт, Смирнов запрятал обручальные кольца, попросил ждать его с фронта и пообещал Лиде: «Я скоро вернусь, и мы сразу сыграем свадьбу».

Юношу определили в одно из самых опасных мест – в войсковую разведку. Ему пришлось неоднократно ходить в тыл врага. За мужество и героизм, проявленные на фронте, Смирнов стал кавалером ордена Славы 2-й и 3-й степени, кавалером Ордена Красной Звезды, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Довольно долго о его подвигах никто не знал, а зрители наверняка просто не могли представить, что этот улыбчивый мягкий великан и неловкий увалень в годы войны был настоящим храбрецом и героем. Сегодня на сайте Алексея Смирнова опубликованы его наградные листки, и всякий желающий легко удостоверится в бесспорных заслугах актера перед сражавшейся родиной.

Попасть в Берлин Смирнову так и не удалось. В ходе одного из боев он был сильно контужен взрывом снаряда и после поправки в госпитале вчистую комиссован.

Жертва ради любимой

После лечения Смирнов вернулся домой искалеченным. Отныне он больше не мог иметь детей. Не желая ломать судьбу молодой девушке, Алексей решил порвать с Лидией Масловой.

Та вообще не знала о его возвращении, пока ее не пригласила в дом ничего не подозревающая мама артиста. Лидия испекла яблочный пирог и счастливая прибежала к Смирновым. Она ожидала настоящей встречи двух влюбленных, ведь Смирнов каждый месяц отправлял ей письма с фронта.

Но когда она появилась, тот даже не поднялся с кровати, демонстративно игнорируя девушку. Только лениво спросил: «Ну, как дела?..» Маслова опешила и растерялась: «Лешка, я тебе пирог принесла». – «Да не хочу я твоего пирога, и вообще, кто тебя звал?!» – внезапно с гневом закричал на нее Алексей.

Девушка в слезах выбежала вон из комнаты. А ее несостоявшийся муж сел за стол, опрокинул стакан водки, закусил пирогом, который остался на тумбочке… и расплакался. Матери он так ничего и не объяснил.

Спустя два года Лида вышла замуж. На свадьбе, которую, как тогда было принято, отмечали во дворе, гуляли все соседи, не было только Смирновых. Утром Маслова нашла на пороге букет цветов и конверт, где лежали те самые два обручальных кольца. При них – записка: «Будь счастлива».

Лишь спустя много лет Лидия Ивановна выяснила причину случившегося.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Встреча с Жуковым

Смирнов решил вернуться на сцену, и в 1946 году был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии.

Первые послевоенные годы дались актеру нелегко. В кино Смирнова тогда еще не снимали, а в театре он проявлял себя только в массовках. К тому же на руках у него была больная престарелая мать.

Но вскоре Алексею начали давать роли второго плана. Рослый кряжистый мужчина с круглым лицом и носом-картошкой, он мог рассчитывать только на откровенно комические маски без намека драматизм. Именно в таком амплуа Смирнова узнала и полюбила его первая публика. Каждый его выход на сцену вызывал восторг и веселье. Особенно восторженно принимали Алексея дети, с ходу чувствовавшие его природную доброту.

Тогда и произошла одна памятная встреча. В 1954 году театр гастролировал в закрытом городе Капустин Яр. На выходной участники труппы вышли прогуляться и увидели отдыхающих военных. Неожиданно Смирнов встрепенулся и строевым шагом направился в сторону шезлонгов.

– «Товарищ маршал, разрешите доложить: лейтенант Алексей Смирнов!» – отчеканил он. Его коллеги с изумлением узнали в сидящем… легендарного Георгия Жукова! – «Смирнов? – переспросил он. – Слышал-слышал. А что сейчас делаете?» – «Я артист, работаю во Дворце культуры». – «Хорошо, вечером обязательно приду на ваш концерт».

Жуков сдержал обещание. А после спектакля адъютант шепнул Смирнову, что маршал лично приглашает его на банкет. Благодаря этому случаю в театре стало известно о фронтовом геройстве скромного и скрытного Алексея.

Смерть матери

Мама Алексея Смирнова, с которой артист ютился в ленинградской коммуналке, долго надеялась, что сын еще женится. Алексей пытался встречаться с барышнями, но из этого ничего не выходило. Актер сильно переживал и боялся предстоящей близости, комплексовал из-за своей не донжуанской внешности.

У Смирнова было необычное хобби. Он коллекционировал насекомых и пресмыкающихся – бабочек, скорпионов, ядовитых змей. Пойманные экземпляры хранил: накалывал на булавки или спиртовал. Не зная о чем говорить с новыми знакомками, артист доверчиво заводил разговор о своей экзотической коллекции, а женщины в ответ только дичились. Некоторые даже начинали подозревать «сдвиг по фазе»…

В начале 50-х Смирнов решил усыновить ребенка. Он часто посещал дом-интернат для детей-инвалидов, куда приносил изготовленные своими руками деревянные игрушки. Там то актер и обратил внимание на Ваню. Мальчик страдал врожденным пороком сердца, рос тихим, замкнутым, с ним никто не хотел играть. Его и выбрал актер.

Права на усыновления он тщетно добивался семь лет. Сотрудники различных инстанций аргументировали тем, что Смирнов загружен работой и не сможет уделять ребенку должного внимания. Лишь весной 1960 года он добился разрешения. Но тут случилась трагедия: умерла мама. Актер сломался и запил. Когда он пришел с бумагами в дом-интернат, то его, небритого и с перегаром, туда не впустили, выдворив после громкого скандала. Больше Смирнов там не появлялся.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Кино и всесоюзная слава

В 1959 году режиссер Юрий Озеров пригласил Смирнова в свою картину «Кочубей». Актер сыграл буржуйчика -- единственного героя в этой серьезной ленте, введенного специально, чтобы посмешить публику. И Смирнову это блестяще удалось. Так произошло открытие замечательного комика.

В 1961 году на экраны страны вышли уже два фильма с участием Смирнова. В картине Владимира Фетина «Полосатый рейс» он сыграл матроса Кныша, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Александра Роу – посла-украинца.

Наконец, через два года благодаря Леониду Гайдаю Алексей Смирнов стал легендой. В новелле «Вождь краснокожих» из фильма «Деловые люди» он исполнил потрясающую роль Билла – рохли-силача, пострадавшего от козней похищенного малолетнего «оторвыша». Его Билл терпит адские муки ради получения выкупа, и делает это так смешно, как удавалось только самым великим комикам мирового экрана.

Отныне режиссеры наперебой приглашают Смирнова в свои картины, тем более что работать с ним было чрезвычайно легко. Вышколенный войной, Алексей не только понимал все задачи с полуслова, но и безоговорочно выполнял любые трюки, от прыжков, падений и кросса на четвереньках до купания в ледяной воде…

В 1964 году актер появился у Леонида Быкова в «Зайчике» и у Элема Климова в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

В 1965 году на экраны вышла культовая комедия Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Смирнову досталась роль верзилы-тунеядца Феди. Уже в первый год проката ленту посмотрела треть многомиллионной страны. В последующие годы фильм бессчетное количество раз демонстрировался по ТВ и сохраняет за собой завидное лидерство по сегодня.

Затем Смирнов снялся у Ролана Быкова в «Айболите-66» (1966), у Андрея Тутышкина в «Свадьбе в Малиновке» (1967), у Виктора Садовского в «Удар, еще удар», у Евгения Карелова в «Семь стариков и одна девушка». Все работы артиста вошли в золотой фонд национального кино. И все же амплуа клоуна откровенно тяготило Смирнова. Он мечтал играть драматические роли.

И вот в 1974 году в прокате появились «В бой идут одни «старики». Трогательный образ механика Макарыча, теряющего одного за другим близких людей, обнаружил талант Смирнова чувствовать и передавать трагедию. Предвидя, что ничего подобного ему создать больше не удастся, актер печально признавался коллегам: «Как жаль, что я так поздно нашел своего режиссера»…

Фото с сайта kino-teatr.ru

Последние годы жизни

Несмотря на славу и успех, 1960 год, когда умерла мама артиста, сокрушил его бесповоротно. Алексей не знал куда деваться от горя, потратил почти все средства на дорогой гроб. Хоронил он маму в полном одиночестве, помогали только сердобольные дворники.

Рассказывают, что актер три дня сидел около могилы и рыдал. На девятый день Смирнов заперся в квартире, отключил телефон, погасил свет, зажег свечу и начал пить горькую. Спустя два месяца у него кончились деньги, спиртное, и тогда он уничтожил свою коллекцию пресмыкающихся, осушив банки спирта, в котором те находились. Понемногу тяга к горячительному переросла в алкоголизм. Из-за регулярных запоев Смирнов не смог поучаствовать в картине Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты», куда друг его настойчиво приглашал.

Последней крупной работой артиста стал фильм чехословацкого режиссера Олдриджа Липского «Соло для слона с оркестром». В ней Смирнов изобразил… клоуна по фамилии Смирнов. Трагикомедия его судьбы завершалась с издевательской логикой.

За три года до смерти Алексей Макарович женился на женщине, у которой было двое маленьких детей. Но это не принесло ему долгожданного семейного счастья. Жить было не на что, да и нечем: сердце большого доброго человека целиком износилось. Из театра Смирнов ушел, в кино его больше не приглашали, боясь, что он сорвется и уйдет «в штопор». Алексей пропил телевизор, некоторые вещи, и жена его бросила.

Ко всему прочему добавился целый букет тяжелых недугов. У Смирнова диагностировали ишемическую болезнь, атеросклероз, недостаток кровообращения, жидкость в легких, выраженную одышку… Всесоюзный любимец влачил жалкое существование. Соседи актера рассказывали, что они, видя его состояние, звонили на «Ленфильм» и просили о помощи, но никто оттуда не откликнулся.

В октябре 1978 года у Смирнова произошел сердечный приступ, и он пролежал в больнице больше полугода. За все это время никто, кроме Леонида Быкова, его ни разу не навестил. Последний раз он появился 25 марта 1979 года. На прощание Быков похлопал друга по плечу и произнес крылатую фразу из «Стариков»: «Будем жить, Макарыч! Будем жить». А спустя две недели режиссера не стало – он погиб в автомобильной катастрофе недалеко от Киева. Медики решили не сообщать страшную новость, опасаясь, что она доконает Смирнова.

7 мая знаменитого пациента выписывали из больницы. По легенде, в этот день он накрыл стол для врачей и первый тост поднял за здоровье Леонида Быкова, снявшего незабываемый фильм о войне. Но выпить рюмку не успел. Главврач обнял артиста и осторожно сказал ему о том, что Быкова больше нет… Смирнов молча пошел в свою палату и лег на кровать. Отвернулся к стене и тихо скончался.

Похоронили артиста на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

В 2011 году Алексею Смирнову был установлен памятник в Харькове. На нем он изображен в роли механика Макарыча из киноленты «В бой идут одни старики».