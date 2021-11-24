«Нас уже гонят сквозь строй по разнарядке»: врачи пытаются поделить нас на «чистых» и «нечистых»?

Проигнорировав все аргументы борцов с сегрегацией, врачи «ковидных» больниц обратились к ним с предложением посетить «красные зоны». Известные персоны не замедлили с ответом

Современная карательная система построена на циничной подмене понятий. Выступаешь против пенсионной реформы и социально-экономической нестабильности? Значит, ты противник законной государственной власти. Воротит от топорных методов хорошо проплаченных пропагандистов вроде Соловьева? Так, стало быть, ты поддерживаешь, прости Господи, Навального!

Особенно ярко эти шулерские методы проявились в ситуации с повсеместно вводимыми OR-кодами. Уж сколько раз их убежденные противники (кроме совсем уж упертых или недалеких кликуш) твердили миру, что они не отрицают коронавирус и даже готовы поддержать вакцинацию от COVID-19 (правда, не все), но они против искусственно нагнетаемой истерии и насаждаемой в обществе дискриминации по принципу «привитые / непривитые». А их в очередной раз норовят швырнуть лицом в грязь.

Проигнорировав все аргументы борцов с сегрегацией, главврачи крупных «ковидных» больниц России обратились к ним с открытым письмом. Медики предложили им посетить «красные зоны» больниц, где лежат больные COVID-19, реанимации и морги, сообщает РБК.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в тексте письма. В конце там указан контактный номер для «заявок на посещение», совпадающий с номером горячей линии Росздравнадзора по коронавирусу.

Среди одиннадцати подписавших письмо — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода. Помимо московских медиков письмо также подписали главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

Послание адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам «и другим противникам вакцинации». Среди упомянутых поименно оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

Скажите, они это серьезно? Какой смысл «приглашать в красную зону» Константина Кинчева, который сам там пробыл весной этого года несколько недель, перенеся в тяжелой форме COVID-19? Естественно, он и не отрицает наличия коронавируса и, мало того, признает его «рукотворное» происхождение, ничуть не умаляя опасности. Но лидер «Алисы» выступает против сегрегации по QR-кодам,

В недавнем видеообращении к поклонникам Констанин Кинчев абсолютно четко обозначил свою позицию по данному вопросу: «Вокруг измена и предательство. Вся планета борется с вирусом, который они сами же и запустили. Локдаун не кончится, пока не дожмут нас до конца. ВОЗ направлена на то, чтобы истребить популяцию. А то нас очень много на планете появилось. Они боятся за климат, за природные ресурсы. Поэтому популяция должна быть [по их мнению] сокращена. Это мое частное мнение». В более позднем видеобращении Кинчев заявил еще четче: «Нас уже гонят сквозь строй по разнарядке»

Да и на «приглашение» врачей Кинчев уже оперативно ответил: «Уважаемые доктора! Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам. Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду. Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам , тоже. Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением. А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести».

Ответил на приглашение и телеведущий Оскар Кучера. «Я борюсь только с одним — не заставляйте никого. Объясняйте, доводите, берите ответственность. Странное письмо. В этом письме меня приглашают в «красную зону» больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я мог бы, если бы имел возможность, пригласить в «красные зоны» больных туберкулёзом, пневмонией, онкобольных. Они ведь тоже умирают. Однако меня не заставляют прививаться от этих болезней, а смертей от них гораздо больше. Для чего люди меня пригласили в «красную зону» ковидных больных? Я прекрасно знаю, что есть такие больные. Есть люди, которые умирают, наверное, их большое количество. <...> Я ни разу не отрицал болезнь. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки. Если моя мама захотела привиться, я уважаю её выбор, она пошла и привилась», - сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Не замедлил и ответ Марии Шукшиной: «Я со своей стороны, приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний - не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020го года. И о красной зоне речи не было. И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России»

Мария Шукшина резонно заметила, что «на экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся». «Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины, - подчеркивает актриса. - Это разные вещи. А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников, я говорила об этом в Белом дома на церемонии награждения (31 августа 2021). Предлагаю всем вместе написать письмо Президенту РФ с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах. Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!»