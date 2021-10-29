«Северный Флот» нашел позитивный момент в отменах концертов

Группа «Северный Флот» ударно отметила пятилетие своего альбома «Мизантропия» в столичном «ГлавКлубе» 23 октября

Пресловутый синдром второго альбома не коснулся вовсе. «Мизантропия» стала стопроцентным попаданием в целевую аудиторию команды. Надо полагать, дело тут не только в плотной гитарно-электронной подаче и лощеном финском саунде пластинки, но и в специфической идее альбома. Каждый из нас немного мизантроп, а степень проявления этого качества зависит во многом от уровня воспитания и условий жизни человека.

За примерами далеко ходить не надо. Даже перед концертом в «ГлавКлубе» по танцпартеру ходили изрядно подвыпившие холеные молодчики, которые задирали всех подряд зрителей, норовя уличить их в «неканонической» внешности для фанатов «Короля и Шута». Да-да, именно «Короля и Шута», а не «Северного Флота» почему-то.

Однако уже первые звуки исполняемой программы заставили всех навострить уши, обратить взоры на сцен и забыть о мелких разногласиях. Заглавная песня альбома-юбиляра сопровождалась видеорялом с обилием снега. Тут уже проявлял себя в полный рост даже не дежурный холодок между современными людьми, а натуральная ядерная зима.

Разобщают и соцсети, о чем была не так уж часто исполняемая сейчас песня «Презирать и ненавидеть». Ее ряд тоже заставлял обратить на себя самое пристальное внимание. Призрачная надежда возводимых на глазах цифровых небоскребов безжалостно рушилась кричаще красными обломками. Утопический проект выбора интернета «вместо жизни» с треском проваливался на глазах.

О приоритете осязаемой реальности над жизнью в сети был и конферанс лидера «Северного Флота» Александра «Ренегата» Леонтьева. Будучи на гастролях, музыканты нашли-таки единственный позитивный момент участившихся отмен концертов. Каждое выступление воспринималось, как последние, поэтому ценилось и отрабатывалось особо. Оценил Ренегат и понявших это зрителей, заявив, что они — молодцы, раз пришли на этот концерт. В знак единства еще одна песня из «Мизантропии» - «Каждую ночь» - пелась всем залом.

В отличие от прошлогоднего пятилетия дебютника «Все внутри», коллектив не стал играть чествуемую пластинку целиком и по порядку. Из программы выпали посвящение Михаилу Горшеневу «Танцуй, Король!» и баллада «Последний человек на земле», а материал «Мизантропии» перемежался песнями из первого альбома («Старый Крысолов», «Харон», «Вперед и вверх») и материалом последнего альбома «2020» («Спутник», «Пританцовывай, «Не согласен», «Мертвый изнутри»).

Вообще нельзя было не заметить, что к юбилею «Мизантропии» Ренегат подтянул песни с соответствующим настроением и из других альбомов. Из «Иного» это были «Странник» и «Удачи солдат». Из дебютника - «Рожденный убивать».

Перед балладой «Ветер ходит налегке» Александр Леонтьев объявил, что настало время съемок клипа. И хотя об этом группа заранее уведомила поклонников у себя на ресурсе, они замешкались и не зажгли вовремя своих мобильников. Это дало Ренегату повод в шутку предположить, что в Москве до сих пор в ходу пейджеры или голубиная почта. Но в итоге с премудростями процесса все успешно разобрались, и съемка прошла без эксцессов. А перед песней «Не согласен» Ренегат провел мастер-класс по хлопанью в такт в не слишком быстром темпе — тема, которая его заботит уже давно.

Напоследок группа исполнила блок расширенных песен «Короля и Шута», чего не делала уже давно. Помимо привычных констант «Счастье» и «Северный Флот» прозвучали «Мертвый анархист» и «Исповедь вампира», наверняка привлекшая задир лозунгом «стоять — дрожать — бояться». В «Счастье» зрители по достоинству оценили слайд-шоу с Михаилом Горшеневым, где присутствовали даже подразумеваемые текстом «жена и дочка».