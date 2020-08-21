Российские причины белорусской катастрофы

Почему «ушли в песок» все усилия российских профессионалов внешней политики, отвечающих за белорусское направление?

Совершенно очевидно, что белорусский кризис – зеркальное отражении и следствие не только активнейшей работы западных (и в первую очередь польских) политтехнологов, но и результат нулевой активности России на этом направлении. Причину такой «активности» хотелось бы проанализировать отдельно.

У семи нянек…



«Белорусским направлением» в России на сегодняшний день занимаются несколько сотен профессионалов. Это работники МИДа (Второй Департамент стран СНГ), Посольство России в Республике Беларусь, Федеральное агентство Россотрудничество (российская «мягкая сила»), Институт стран СНГ, Институт славяноведения Российской академии наук, фонд «Русский мир», Фонд имени Горчакова, Дом Москвы в Минске, несколько обществ дружбы «Россия-Белоруссия», организации соотечественников в разных концах страны и целая армия штатных, полуштатных, заштатных и внештатных советников, экспертов, аналитиков, консультантов и политтехнологов.

Результат – налицо. В Белоруссии – тяжелейший политический кризис.

Почему же все усилия целого сонма профильных организаций ушли в песок?

Куда уходят гранты?



Потому что не было их, этих усилий. Организации – были и есть. В изобилии. Усилий – нет и не было.

Лучше всего об этом рассказал в своем личном блоге в ФБ один из активных лидеров организации российских соотечественников, проживающих в Израиле, Равид Гор.

«Я много раз пытался что-то делать за рубежом против антироссийской истерии, пытался организовать отпор дискредитации образа России в Сети, – пишет Равид. – И каждый раз удивлялся: отчего все мои попытки представить свою работу россиянам и получить поддержку наталкиваются на такое равнодушие? …гранты и поддержка направляются каким-то фиктивным организациям соотечественников, которые их "осваивали", и товарищам с «прожильчато-мраморными носами», которые сегодня взасос целуются с российским послом, а завтра кричат, что «Путин должен уйти».

Мне объяснили, что такая мелочь, как я, людям, ответственным за "мягкую силу России", и тем, кто формирует российскую внешнюю политику, неинтересна в принципе. Российские чиновники не понимают, зачем работать с тысячами соотечественников и активистов в тех объёмах, которые превышают «минимально достаточные» для успешного годового отчёта.

Гораздо проще дать маленькие грантики десятку организаций пенсионеров и мамочек на плетение макраме и пьяное исполнение народных песен. После этого в декабре за две недели будет состряпан отчётик, после чего можно уходить на длительный новогодний отдых, нарезав за «тяжкий труд» неслабую премию. Гораздо сложнее и тяжелее поддерживать сотни и тысячи активистов, журналистов, общественных деятелей, вести учёт, контроль и работать в перспективе на десятилетие, сохраняя информацию для сменяющих коллег...».

И белорусский, и украинский коллапс наглядно продемонстрировали – то, что для российских тружеников «мягкой силы» и внешней политики «сложно и тяжело» (по Гору), для западных партнеров – вполне по силам. Когда одни работают, засучив рукава и не покладая рук, а другие сначала «нарезают грантики» мамочкам на плетение макраме, а потом нарезают себе премии, результат очевиден. И он неминуемо сказался и на украинском майдане, и на белорусской «плошче».

«Хомо симулянтус» эпохи постмодерна



«Зачем нам ваши инициативы? – так говорили мне, – продолжает в своем блоге Равид Гор. – У нас и так хорошие отношения на самом высоком уровне. Мы все вопросы порешаем на уровне высшего руководства, парламентских делегаций и руководителей ведомств. Ну и наши элиты договорятся между собой. А возиться с этими активистами и соотечественниками – одна морока. Пусть копаются в своей песочнице в рамках Координационных советов. Главное – чтобы дважды в год отправили фоточки с масленицы и Бессмертного Полка…»

В этом психологическом «коктейле Молотова» слилось воедино всё – фирменный мидовский снобизм, скотское отношение к своим же соотечественникам, полное нежелание работать, формальное отношение к живому делу, очковтирательство и многое-многое другое.

На смену «государевым людям на царевой службе», не жалеющим для государя и империи «живота своего», пришла целая генерация «хомо симулянтус» эпохи постмодерна – новое паразитарное племя российских чиновников от внешней политики, жаждущими расслабленной синекуры вместо энергичной работы, и заменивших тяжелый труд его формализованным симулякром.

Элита предателей



«Ну вот, смотрите на Белоруссию, помогли вам ваша работа и договорённости с властной и провластной элитой и десятки миллиардов наших денег, в эту соседнюю элиту влитые? – заканчивает свой горький пост Равид Гор. – Где эти ваши договорённости и взаимопонимание – не покажете? Когда на улицы выходит толпа, накрученная и направляемая теми, с кем десятилетиями системно работали на самом низком и базовом уровне наши партнёры, когда толпой ловко управляют заботливо выращенные со школьной скамьи на гранты Сороса лидеры – вся эта "элита", с которой десятилетиями договаривались и которую накачивали нашим баблом, мгновенно сливается и ложится под толпу…».

Это относительно новое явление в политике мы действительно шесть лет назад наблюдали в Киеве, а теперь ежедневно наблюдаем в Минске. Наши профи за границей работают исключительно с местной элитой и, достигнув каких-то договоренностей, погружаются в сон, негу и распил бюджета на грантики.

«Партнеры» же за границей, не обращая особого внимания на «прирученную» российскими дипломатами элиту, работают непосредственно с гражданским обществом – в самом широком смысле этого слова.

Медленно, но верно переформатируют их сознание. Формируют у нового поколения новую мировоззренческую парадигму. И в итоге выводят на площадь десятки, а то и сотни тысяч молодых мотивированных пассионариев. И именно они, действуя уже по методичкам заботливых кураторов, разбивают на центральных площадях палатки, дерутся с ОМОНом, жгут покрышки, блокируют административные здания и в итоге делают очередную цветную революцию и сносят неугодную им власть. А на расчищенную ими площадку приходят их кураторы, чаще всего испытывающие к России зоологическую ненависть.

«…Эта элита мгновенно ложится сначала под толпу, а потом под Вашингтон и Брюссель, а само существование тысяч чиновников МИДА, Россотрудничества, десятков разных Советов и Комитетов, и других наших международных организаций просто теряет смысл, – горько резюмирует Равид Гор. – Зато люди и при деле, и при зарплате, и в загранкомандировочки катаются…».

Диагноз точный и беспощадный. Добавить к этому нечего. Сейчас его, кроме Гора, ставит всей когорте российских «мастеров внешней политики» мотивированная толпа на улицах Минска, Бреста, Гродно, других белорусских городов.