Peugeot 508 2019: смелые цели

22:27 6.12.2020

Флагманская модель Peugeot 508 2019 года меняет кузовной форм-фактор

Сохраняя официальную форму «седан», автомобиль, по факту, стал полноценным пятидверным лифтбеком. За счет очередного обновления французы хотят расширить клиентскую ориентированность. Наряду с частными водителями, модель может заинтересовать корпоративных клиентов, не жалеющих денег на пополнение своих автопарков.

Внешность



Не секрет, что многие модели из Франции отличает экстерьерная самобытность. Машины не похожи на своих конкурентов, хотя и полностью соответствуют современным трендам. Обновленный Пежо 508 не стал исключением. Авто выглядит элегантно и невероятно эффектно. Его отличает эклектичность, выделяющая седан из общего городского потока.

Фронтальная часть модели примечательна раскосыми дымчатыми фарами. Они, равно как и передние ходовые огни, имеют светодиодное исполнение. Стилистически с ними прекрасно гармонируют хромированные вставки замысловатой радиаторной решетки. Небольшой бампер, дополненный двумя крупными аэродинамическими нишами, подчеркивает энергетику автомобиля.

Профиль модели года получил классическую компоновку. Её широкие дверные проемы обзавелись остроугольными ребрами, проходящими вдоль борта до верхнего края кормовых фар. Производитель не стал делать слишком массивными колесные арки, лишь немного закруглив их вверху.

Задняя часть кузова чрезвычайно рельефна. Многочисленные изгибы бампера дополняются слегка ниспадающей крышкой багажника и угловатыми фонарями. На корме установлен дополнительный обвес, по краям которого расположились блестящие выхлопные трубы.

Салон



Оформление интерьера новинки имеет стилистическую схожесть с внутренним пространством кроссовера модели 3008. Эргономика и приборная компоновка практически идентичны, однако салон седана, взявший за основу систему «i-Cockpit Amplify», получился гораздо ярче.

На передней панели автомобиля встроено 8 программных клавиш, по форме напоминающих фортепьянную клавиатуру. С помощью них водитель получает возможность удобного управления климатическим блоком, навигацией, радиоприемником, мобильным телефоном и настройками режима движения. Сам приборный щиток изготовлен в полностью графическом виде. Он снабжен двумя виртуальными шкалами, отображение которых можно отключить, отдав предпочтение просмотру маршрута или демонстрации параметров движения.

Пассажирские кресла отличает повышенный уровень комфорта. Помимо удобной рельефной спинки, отличной боковой поддержки и ощутимого поясничного валика, в них присутствует функция массажа. Сидения оборудованы несколькими пневматическими камерами, способными выполнять 5 массажных программ. Передние места разделены огромным тоннелем. На нем помимо традиционных подстаканников и трансмиссионного рычага расположилась беспроводная зарядка для смартфона.

С точки зрения свободного пространства проблем нет. Внутри хватает места для посадки пассажиров любых размеров. Во втором ряду слегка давит крыша, имеющая характерную покатость, но ощущения замкнутости при этом не возникает.

Объема багажника в 487 литров с избытком хватит для размещения большого количества вещей. Сложение спинок задних кресел увеличивает его более чем втрое.

Технические характеристики



Автомобиль получил 3 разновидности силовых агрегатов. Это:

Бензиновая турбированная установка «PureTech» в 1,6 литра, которая развивает 180 и 225 лошадиных сил;

Полуторалитровый дизельный двигатель «BlueHDi», форсированный до 130 лошадок;

Дизели, имеющие рабочий объем в 2 литра, отдающие на выходе 130, 160 и 189 л.с.

В качестве трансмиссии применяются 8 ступенчатые автоматы Aisin, а также механические 6-ступенчатые коробки, которые интегрируются в пару к младшему дизельному агрегату. В своем лучшем силовом наполнении авто разгоняется до сотни за 7,3 секунды.

Основой для построения нового Peugeot 508 стала универсальная модульная платформа «EMP2». Благодаря ряду инновационных решений, авто скинуло 70 кг, ограничив себя 1420 килограммами. Исполнение подвески полностью независимое. У дизельных вариантов будут дополнительно использованы адаптивные амортизаторы, работающие в 4 различных режимах.

Тест-драйв



На дороге седан ведет себя очень уверенно. Короткий руль четко направляет его в повороты без возникновения даже минимального крена. Дорожные неровности на дизельных модификациях отрабатываются превосходно, чего, к сожалению, не скажешь про бензиновые 508-е. Они едут более жестко, передавая возникающую на колесах тряску в салон.

С точки зрения динамики также выделяются дизели. Они работают более эластично, «подхватывая» с самых низов. Не удивительно – именно концерн Peugeot считается одним из лучших производителей дизельных моторов для легковых автомашин.

Бензиновые двигатели начинают выходить на свою максимальную мощность лишь на оборотах от 5500 и выше. Разумеется, их звук становится при этом навязчивым и даже немного надрывным.

Конкуренты и цены



На российский рынок обновленный Peugeot 508 будет поставляться в двух вариациях: с бензиновым 1,6-литровым турбомотором, развивающим 150 лошадиных сил и двухлитровым дизельным агрегатом, отдающим 180 лошадей. Автоматическую коробку производитель предусмотрел только для дизеля. В случае бензинового ДВС придется довольствоваться механикой.

Стоимость модели составит 1,89 миллиона рублей за комплектацию «Active», а также 2,08 и 2,38 миллиона – за более наполненный «Allure».

Оценивая перспективы обновленного Пежо 508, важно учитывать застой, возникший на рынке моделей класса «D». Практически ушли Ford Mondeo, давно ничего не слышно про Renault Laguna и Citroen C6. Автомобили немецких производителей принадлежат к более высокому ценовому классу. Имеющиеся предпосылки намекают на хорошие коммерческие перспективы модели, да сами французы не раз заявляли о желании выйти на лидерские позиции. Получится ли – скоро узнаем. Старт продаж новинки ожидается в конце лета.

Фото: PEUGEOT