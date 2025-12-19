Прямая линия с Путиным завершилась спустя 4,5 часа. Главные заявления
В этом году количество присланных вопросов и обращений граждан к президенту превысило 2,5 млн
Программа "Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным" завершилась спустя 4 часа 27 минут. Он прокомментировал более 70 тем.
Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с президентом РФ, проходила в Гостином дворе.
В этом году количество присланных вопросов и обращений граждан к президенту превысило 2,5 млн. Расшифровкой обращений занималась нейросеть Сбербанка GigaChat. Аккредитованы около 600 журналистов из разных стран, в том числе и из недружественных, пишут "Ведомости".
РИА Новости приводит главные заявления главы государства:
- Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин.
- Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
- ️Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины и воздержаться от ударов в день голосования.
- Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России.
- ВС России демонстрируют успехи в зоне СВО.
- Зеленский — талантливый артист.
- Инфляция в России по итогам года составит 5,7-5,8 процента.
- Совет россиянам, как не попасться мошенникам на крючок — сразу класть трубку, когда речь заходит о деньгах.
- Повышение налогов в России временное, бремя в будущем должно снижаться.
- Отменять поддержку многодетным семьям при повышении трудового дохода нельзя.
- ️Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду.
- России нужно добиться рождаемости хотя бы в два ребенка на женщину.
- Правительство не должно продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025-го.
- Нужно надеяться, что повышение утильсбора в России будет невечным. Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами и в крупных городах.
- Россия добилась полного цифрового суверенитета.
