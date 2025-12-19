Прямая линия с Путиным завершилась спустя 4,5 часа. Главные заявления

17:41 19.12.2025

Программа "Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным" завершилась спустя 4 часа 27 минут. Он прокомментировал более 70 тем.

Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с президентом РФ, проходила в Гостином дворе.

В этом году количество присланных вопросов и обращений граждан к президенту превысило 2,5 млн. Расшифровкой обращений занималась нейросеть Сбербанка GigaChat. Аккредитованы около 600 журналистов из разных стран, в том числе и из недружественных, пишут "Ведомости".

РИА Новости приводит главные заявления главы государства: