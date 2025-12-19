Прямая линия с Путиным завершилась спустя 4,5 часа. Главные заявления

В этом году количество присланных вопросов и обращений граждан к президенту превысило 2,5 млн

Программа "Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным" завершилась спустя 4 часа 27 минут. Он прокомментировал более 70 тем.

Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с президентом РФ, проходила в Гостином дворе. 

В этом году количество присланных вопросов и обращений граждан к президенту превысило 2,5 млн. Расшифровкой обращений занималась нейросеть Сбербанка GigaChat. Аккредитованы около 600 журналистов из разных стран, в том числе и из недружественных, пишут "Ведомости".

РИА Новости приводит главные заявления главы государства:

  • Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин.
  • Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
  • ️Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины и воздержаться от ударов в день голосования.
  • Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России.
  • ВС России демонстрируют успехи в зоне СВО.
  • Зеленский — талантливый артист.
  • Инфляция в России по итогам года составит 5,7-5,8 процента.
  • Совет россиянам, как не попасться мошенникам на крючок — сразу класть трубку, когда речь заходит о деньгах.
  • Повышение налогов в России временное, бремя в будущем должно снижаться.
  • Отменять поддержку многодетным семьям при повышении трудового дохода нельзя.
  • ️Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду.
  • России нужно добиться рождаемости хотя бы в два ребенка на женщину.
  • Правительство не должно продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025-го.
  • Нужно надеяться, что повышение утильсбора в России будет невечным. Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами и в крупных городах.
  • Россия добилась полного цифрового суверенитета.
  •  
Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.12.2025, 21:19
    Гость: !,5 млн вопросов а всё сводится к одному

    Игорь Эйдман: Путин внушает россиянам, что лоботомия без наркоза – это не больно

  5. 19.12.2025, 21:02
    Гость: про экономику-ни хрена

    А,что говорить,когда везде ОГРОМНАЯ Ж.А,кто устроил-Он устроил со своими партнёрами как в у нас,так и за границами страны.

Все комментарии (25)
