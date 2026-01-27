Минобороны затребовало доступ к банковским данным россиян

Да будет вам, в самом деле. В 1989 году, при СССР и КПСС, в ГСВГ генералы, офицеры и прапорщики продавали все, оружие, материальные средства, топливо, взрывчатку, всё, всё что не было прибито гвоздями, а что было прибито, то отдирали и тоже продавали. Советские, заметьте, офицеры и генералы, с партбилетами в кармане, воспитанные в СССР, с Лениным в сердце. В ГСВГ ведь не абы кого набирали- лучших, проверенных , с идеальными анкетами. Они еще ни одного олигарха в глаза не видели и слыхом не слыхивали, им пример брать было не с кого, а они воровали и продавали, мама не горюй, пыль столбом, "мерседесы" подержанные домой везли, вместе с танками. Как только поняли, что вывод войск всё спишет, так и понеслось. Многие с деньгами там и остались, даже в Союз не вернулись, кто ближе к кормушке был, у кого черпак был побольше. Какой там лоббизм? Воровство в СССР было образом жизни, всеобщим, иначе не прожить было. "Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость"- это оттуда, из СССР. Кто мог, воровал по крупному, кто не мог- по мелочи. Магазин-супермаркет самообслуживания в 70-е попытались в Москве открыть, как в США, через два месяца закрыли, воровство было потрясающим. Снова вернулись к тетке за прилавком, ты ей чек- она тебе -товар. Сейчас все ходят, за товары платят, воруют единицы. Кто в СССР воровал на рубль, сейчас ворует на миллионы, на миллиарды, если есть возможность, и все оттуда, из СССР, и многие из КПСС.