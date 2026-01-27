Минобороны затребовало доступ к банковским данным россиян

Министерство обороны России затребовало предоставление доступа к банковским данным россиян путем запросов к Банку России (Центробанку) и операторам криптовалют, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на соответствующий документ

Приказом предлагается наделить таким правом заместителя министра обороны России — начальника Главного военно-политического управления. Новая инициатива объясняется противодействием коррупции.

В документе указан список инстанций и финансовых организаций, куда начальник ГВПУ сможет отправлять запросы:

  • кредитные организации,
  • налоговые органы,
  • органы, осуществляющие госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
  • Центральный каталог кредитных историй,
  • Банк России (Центробанк),
  • бюро кредитных историй,
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
  • держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии.


Действующий приказ распространяется только на Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) и цифровые финансовые активы и не затрагивает акции и банки.

  1. 27.01.2026, 16:02
    Гость: Да ладно вам

    Да будет вам, в самом деле. В 1989 году, при СССР и КПСС, в ГСВГ генералы, офицеры и прапорщики продавали все, оружие, материальные средства, топливо, взрывчатку, всё, всё что не было прибито гвоздями, а что было прибито, то отдирали и тоже продавали. Советские, заметьте, офицеры и генералы, с партбилетами в кармане, воспитанные в СССР, с Лениным в сердце. В ГСВГ ведь не абы кого набирали- лучших, проверенных , с идеальными анкетами. Они еще ни одного олигарха в глаза не видели и слыхом не слыхивали, им пример брать было не с кого, а они воровали и продавали, мама не горюй, пыль столбом, "мерседесы" подержанные домой везли, вместе с танками. Как только поняли, что вывод войск всё спишет, так и понеслось. Многие с деньгами там и остались, даже в Союз не вернулись, кто ближе к кормушке был, у кого черпак был побольше. Какой там лоббизм? Воровство в СССР было образом жизни, всеобщим, иначе не прожить было. "Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость"- это оттуда, из СССР. Кто мог, воровал по крупному, кто не мог- по мелочи. Магазин-супермаркет самообслуживания в 70-е попытались в Москве открыть, как в США, через два месяца закрыли, воровство было потрясающим. Снова вернулись к тетке за прилавком, ты ей чек- она тебе -товар. Сейчас все ходят, за товары платят, воруют единицы. Кто в СССР воровал на рубль, сейчас ворует на миллионы, на миллиарды, если есть возможность, и все оттуда, из СССР, и многие из КПСС.

  2. 27.01.2026, 16:00
    Гость: про Грачёва

    он боевой офицер,если что в отличии от тебя.То что он не сделал,так был период когда технически было и возможно,хотя побольше войск нужно и он немного приврал,но точно без полномасштабной войсковой операции обошлись бы.А когда начали,так уже и полномасштабная не пошла гладко.Но есть момент- части МО РФ никак не могут применяться против своих же граждан,а юрисдикция это ментовская.А мента обгадились и ничего не делали и не сделали.У них под эти нужды бали и ГСН ВВ МВД,и просто ВВ МВД,ОДОН-ОМСДОНи разные,да и ОМОН был ничеты нынешним клоунам - голыми руками ОМОНовец мог несколько бандюков скрутить,был СОБР - отличный уровень подготовки.НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО в должном объёме.

  3. 27.01.2026, 15:58
    Гость: Гость

    А кто в Минобороны занимается расследованием коррупционных преступлений? Разве это не следственный комитет и прокуратура делают? Минобороны что, и решать будет, виноват подозреваемый или нет? Какое-то странное задвоение функций. Разве может государство кому-то делегировать правосудие?

  4. 27.01.2026, 15:14
    Гость: гость

    Тупое русофобское стадо всегда записывает антисоветчиками всех кто рассказывает про тупость и криминал в соцстране.Но русофобы глупы и не отдают отчета что соцстраны потому и сбросили краснотряпочников,что те разворовывали всё.Вероятно,первые социалисты-большевики задумывали иное,но получилось иначе.

  5. 27.01.2026, 15:08
    Гость: была

    воровали чудовищно.Ниже верно описывается постройка дачи.Но это не самое плохое,воровали от тканей на пошив формы,до солярки и бензина,просто форму ,продукты.Снизив раза в 2 это воровство,можно было бы сохранить армию,но увы....Чиновники в СССР тоже воровали,но они были засекречены и потому народ ничего не знал.

