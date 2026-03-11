Песков прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Брянск
Специальная военная операция (СВО) на Украине должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Киевом Брянска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция идет вперед, она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было, чтобы исключить опасность таких акций и проявлений киевского режима», — приводит его слова Газета.RU.
По словам представителя Кремля, российские военные действуют планомерно в зоне СВО. Песков подчеркнул, что именно они будут решать, какой ответ на обстрел Брянска последует с российской стороны.
Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску семью крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия.
Число пострадавших в результате ракетной атаки увеличилось с 37 до 42. Погибли шесть человек, госпитализированы 29, сообщил Богомаз.
В Брянской области в память о погибших 11 марта объявлено днем траура.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дома сидит-он же хворый,ему в тюрьму нельзя...Воровать можно лопатами,а сидеть в тюрьме нельзя.
Конечно ответ нужен. Давно люди его ждут. А ещё почему-то басня Крылова "Кот и повар" вспомнилась.
Не смешивайте бизнес Газо/Нефте/Зерно баронов и защиту населения от бомбардировок. Население потерпит определенные неудобства, а бизнесу останавливаться нельзя. Он работу дает и бюджету посильно помогает.
Главное на парадах красивым аллюром пройти перед верховным по красной площади впечатывая сапоги в брусчатку. А далее, как водится, банкеты, шампанское, кордебалет и салюты.
Теперь уже 12. Сколько самолётов их запускало? И такой массовой вылет прошляпил?
Ps. Такое ощущение, что среди комментаторов есть люди по сравнению с которыми 007 жалкий профан.