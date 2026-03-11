Песков прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Брянск

11:04 11.03.2026

Специальная военная операция (СВО) на Украине должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Киевом Брянска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция идет вперед, она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было, чтобы исключить опасность таких акций и проявлений киевского режима», — приводит его слова Газета.RU.

По словам представителя Кремля, российские военные действуют планомерно в зоне СВО. Песков подчеркнул, что именно они будут решать, какой ответ на обстрел Брянска последует с российской стороны.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску семью крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия.

Число пострадавших в результате ракетной атаки увеличилось с 37 до 42. Погибли шесть человек, госпитализированы 29, сообщил Богомаз.

В Брянской области в память о погибших 11 марта объявлено днем траура.