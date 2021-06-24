Лояльность россиян к службе в армии достигла небывало высокого показателя

17:15 24.06.2021

Свыше половины респондентов согласились, что каждый настоящий мужчина должен отслужить

Число россиян, положительно относящихся к службе по призыву, за последние 6 лет выросло на 19%, выяснили аналитики «Левада-Центра»*. Если в 2015 году около 42% опрошенных считали, что служба обязательна для настоящего мужчины, то в 2021 году с этим согласились уже 61% респондентов. Также это самый высокий показатель с 1997 года, сообщили эксперты.

По итогам опроса отмечено, что с утверждением «Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии» женщины соглашаются чаще мужчин, а пожилые – чаще юношей в призывном возрасте. Кроме того, еще 23% опрошенных назвали службу долгом перед государством. Это, напротив, является самым низким показателем за историю наблюдений. Также число считающих, что призыва надо избегать, за годы наблюдений снизилось с 24% до 12%.

Очевидной причиной повышения лояльности к службе по призыву можно назвать масштабную реформу, за последние годы значительно изменившую армейский уклад. Помимо модернизации и перевооружения поменялись сами условия прохождения службы.

Современных призывников полностью сопровождают с момента прихода на сборный пункт и до окончания срока службы, обеспечивая всем необходимым. Каждый военнослужащий получает комфортную униформу, несессер с набором полезных хозяйственных мелочей, банковскую карту для перечисления довольствия.

Призывников доставляют к месту службы со всеми удобствами и соблюдением мер безопасности, заселяют в «умные казармы» с климат-контролем и полной внутренней инфраструктурой. В воинских частях оборудованы индивидуальные душевые, сушилки для формы, комнаты отдыха, спортзалы и многое другое.

Большое внимание в современной армии уделено питанию и здоровью военнослужащих. Солдаты давно не тратят время на наряды по кухне, для них свежие, сытные и сбалансированные рационы готовят профессионалы профильных комбинатов. Некоторые сравнивают армейские столовые с кафе – там всегда на выбор несколько блюд, салат-бар с закусками. В меню обязательно мясное, сытные гарниры, зелень, овощи, фрукты, свежая выпечка на десерт. А регулярно проводимые Дни национальной кухни дают возможность попробовать различные традиционные блюда разных стран. В столовых также чествуют именинников, их повара угощают пирогами, печеньем, вафлями.

Забота о здоровье призывников также начинается еще со сборного пункта – всех прибывающих тестируют на коронавирус, желающие могут сделать прививку. По прибытии в воинскую часть новобранцы две недели находятся в карантине, пока не присоединятся к остальным. Строгий контроль санитарии и хорошие условия службы считают основой того, что в армии наиболее низкая заболеваемость COVID-19.

* Организация внесена в реестр иностранных агентов

