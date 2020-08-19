Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов

21:17

Для интровертов самоизоляция могла бы показаться отличной возможностью наконец-то побыть наедине с собой и сделать перерыв в поисках второй половинки

Однако сидя дома, люди все так же активно ходят на свидания, правда, виртуальные. Если ты пользуешься сайтами и приложениями для знакомств и не прочь устроить свидание по видеосвязи, то тебе пригодятся следующие советы.

Перед свиданием



Не думай, что виртуальное свидание сильно отличается от настоящего. Эксперт в области секса и отношений Кейт Мойл говорит: «Придерживайся тех же личных границ и приоритетов, что и обычно. Первое свидание, независимо от формы его проведения, - это всегда риск быть отвергнутой. Но даже если это случится, не позволяй отказу отрицательно повлиять на твою самооценку». Чтобы защитить себя от возможных переживаний, Кейт предлагает сначала узнать собеседника получше с помощью переписки и обычного звонка, без видео.

Во время свидания



1. Все мы привыкли с утра до ночи ходить по дому в пижаме (и в этом нет ничего плохого!). Но для первой встречи неплохо бы переодеться во что-то более нарядное.

2. Заранее подумай, где будешь сидеть во время видеозвонка, а также как будет выглядеть твоя квартира на фоне. Лучше выбери что-то светлое и минималистичное, например, стена с картиной. Главное, чтобы на фоне не было грязи и беспорядка.

3. Освещение тоже немаловажно. В дневное время можно сесть спиной к окну, а вечером стоит позаботиться о мощной лампе.

4. Держать телефон лучше на уровне глаз, это наиболее выигрышный ракурс.

5. Конечно, к подготовке свидания нужно подойти ответственно, однако не стоит забывать и о его главной цели – хорошо провести время! Снять напряжение можно, например, предложив собеседнику сыграть в игру (неплохие варианты: «я никогда не», «правда или действие»). Существует множество способов сделать видеозвонок необычным и запоминающимся. Некоторые даже проводят виртуальные двойные свидания на пару с подругой! Конечно, технически это может быть не очень удобно, зато веселье гарантировано.

Не забывай о безопасности!



1. Не сообщай личную информацию. «Ни в коем случае не говори свой домашний адрес или реквизиты банковской карты, - предупреждает основатель одного из сервисов интернет-знакомств Крис Плайнс, – В Интернете много злоумышленников, которые стараются войти в доверие под любыми предлогами».

2. Не переходи по подозрительным ссылкам. Если твой партнер присылает ссылки на странные сайты, толком не объяснив, зачем тебе туда заходить, то нужно немедленно прекратить с ним общение и сообщить администрации сайта.

3. Используй только проверенные приложения интернет-знакомств. «Это существенно снизит вероятность появления проблем со связью и других неприятностей. Например, на некоторых видеоплатформах можно запретить своему собеседнику делать скриншоты на случай, если у него злые намерения», - объясняет эксперт по виртуальному общению Рэйчел Ллойд.

4. Показывай свое лицо, только если партнер поступает так же. «Шаги навстречу друг другу должны делать оба. Если мужчина отказывается показать лицо, это повод насторожиться. Даже если он объясняет это проблемами со связью. Не стоит корить себя за недоверие! Ты имеешь полное право попросить его представить доказательства того, что он тот, за кого себя выдает», - добавляет Рэйчел.

5. Ты можешь завершить звонок в любое время. Необязательно вежливо дожидаться, пока беседа завершится сама собой. Если разговор не задался, а у вас не нашлось ничего общего, можно вежливо поблагодарить за уделенное время и попрощаться.

6. Не стесняйся пожаловаться на подозрительный профиль. Если твой собеседник повел себя недопустимо, недостаточно просто добавить его в черный список. Рассказав обо всем администрации сайта, ты защищаешь других людей от тех проблем с этим пользователем, какие испытала сама.

7. Всегда проверяй привязанные аккаунты. Иногда в профиле сайта знакомств пользователи дают ссылки на свои страницы в социальных сетях. Не поленись зайти на них, чтобы получить дополнительную информацию о предполагаемом собеседнике. Кстати проверь, не содержится ли в твоих привязанных аккаунтах слишком личная информация.

Фото с сайта Pixabay.com

