Социологи и налоги
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, по результатам которого сделал вывод: граждане России в значительной своей массе согласны, чтобы налоги для них были повышены.
Внешне формулировка вопроса звучит много корректнее: «Я предпочитаю платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг (образования, здравоохранения, безопасности и другого)» - на что 45 % выразили свое согласие. Из чего ВЦИОМ и вывел анонсируемый им тезис: «Почти половина наших соотечественников (45%) предпочли бы платить больше налогов, но быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг (чаще самые молодые россияне — 66% среди 18-24-летних)».
Только в анонсируемом материале, который уже стал тиражироваться СМИ, ВЦИОМ умолчал о том, какая формулировка противопоставлялась вышеприведенной в реальных таблицах опроса.
А она звучала так: «Я предпочитаю платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными» (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnoe-gosud...), и согласие с ней выражали 33 % граждан.
То есть люди выбирали не между тем, платить больше, чем сейчас за лучшие услуги, а между тем, что в принципе лучше - платить больше за хорошие или меньше за плохие. Опрос касался общериторической позиции: дороже, но лучше или дешевле, но хуже, а ВЦИОМ выдал результат, выражающий конкретно политико-экономическую сегодняшнюю позицию, мнимо выражающую желание и согласие граждан на повышение налогов.
Что, при знании некоторых особенностей ВЦИОМа, выглядит как создание базы для подготовки неких конкретных решений экономической власти. И явно отражает общую неспособность власти обеспечивать развитие производства и пополнение бюджета иначе, как фискальными методами.
Причем то, что большинство граждан ни на какое повышение налогов не согласны, можно увидеть в данных того же опроса. При вопросе «Вы готовы или не готовы платить больше налогов, чем сейчас, если получите возможность влиять на распределение налоговых поступлений?» 65 % ответили «нет», а согласились только 26 %.
То есть дело даже не в том, что люди не хотят платить, потому что не знают, на что идут собранные деньги: подавляющее большинство считает, что и нынешний размер налогов нужно платить в полном объеме – 83 %, и лишь 13 % полагает: «Если возможно, то лучше не платить часть или все налоги». Что примерно совпадает как с долей тех, кто платит налоги с зарплаты, так и с долей тех, кто платит ее с коммерческого дохода, иначе - тех, с одной стороны, кто работает, и тех, с другой стороны, кто из их работы извлекает прибыль.
Проблема в том, что в сложных современных экономиках, в отличие от экономик 150-ти и 200-сот летней давности, роль налогов, в первую очередь, не в том, чтобы пополнять бюджет, а в том, чтобы регулировать экономику, снижая налог для тех производств, продукт которых более значим для общества и государства, и повышая его для тех, кто выпускает выгодную, но спорную, с точки зрения общественных интересов, продукцию.
При этом давно известно, что за определенным уровнем увеличение налогов и снижает их поступление, и тормозит развитие экономики. Производство, работающее в коммерческих целях, относительно спокойно переживает налоги в размере от 25 до 30 % и впадает в ступор, когда они доходят до 50 %. Что доказано всем опытом так называемых «социальных государств» Запада.
Можно, конечно, вдаваться в полемическую риторику и твердить, что в России один из самых низких налогов – 13 %. Но ведь на деле – это неправда. Потому что 13 % - это только так называемый «подоходный налог». Который и взимается, когда высчитаны все – на добавленную стоимость, социальные взносы, взнос в Пенсионный фонд…
Всего получается, что и человек, и производство выплачивает более 60 % налогов. То есть сумму, при которой производство становится коммерчески невыгодным - и умирает. Или, как минимум, не развивается.
В этом – беда и порок социальных государств: они все делают наполовину и органично сочетают в себе пороки капитализма, с его поклонением прибыли, и социализма, с его проявившейся склонностью все проблемы решать директивно-бюрократическим способом.
А с налогообложением – это, пожалуй, не столько издержки социализма, сколько реанимация позднего феодализма кольберианского типа, когда главная экономическая задача государства виделась в собирании максимального количества налогов с населения.
Существует противоречие: современное государство нуждается в огромном бюджете, обеспечивающем как расходы на защиту национального суверенитета, так и социальное развитие общества. От образования, т.е. производства рабочей силы, до здравоохранения, т.е. системы ее воспроизводства, культуры, т.е. производства базовых латентных образцов поведения, социального обеспечения нетрудоспособных – ну и так далее, не говоря об общегуманитарных задачах.
Бюджет нужен огромный, и налоги сами по себе его наполнить не могут: как только выходят за известные пределы, экономическая мотивация производства перестает действовать. Иметь подобные бюджеты можно, лишь имея вненалоговые источники доходов: либо от государственно-производственной деятельности, либо от, скажем так, эксплуатации вненациональных источников дохода.
Причем второй вариант и не всегда доступен, и имеет долгосрочные негативные последствия. В частности, те, что любое получение гражданами средств, не связанных с их напряжением и трудовой деятельностью, ведет к психологической деградации личности. Все это – порождение классического люмпен-пролетариата, живущего одним требованием «хлеба и зрелищ», считающего труд зазорным, не желающего и неспособного ни создавать, ни защищать страну.
Поэтому задача государства в этом отношении - не заниматься поборами, а создавать производства и дающие социуму необходимую продукцию, и приносящие доход бюджету, и, что чуть ли не самое главное, обеспечивающие высококвалифицированную трудовую занятость, что чуть ли не важнее всего остального. «Не рыба, а сети».
Но вот создавать производства и обеспечивать их развитие экономисты обычно и не умеют. Потому что не умеют ничего, кроме исполнения счетоводческих функций, с одной стороны, и постприорного анализа больших производственных процессов.
Богатство создают не сборы налогов и перераспределение собранного – богатство создает производство и вложенные в него средства.
Кстати, в этом отношении не совсем понятно, почему в рыночной экономике с легализованной частной собственностью обладатели больших доходов должны платить большие налоги. То есть понятно, почему они должны платить большие суммы в количественном измерении. И непонятно, почему они должны платить большую долю в процентах от своего дохода.
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Комментарии читателей Оставить комментарий
По-моему, немцы будут работать с полной отдачей даже при стопроцентном уровне налогов, просто даром. Порода такая – в хорошем смысле слова. Психология жёстких профессионалов у них просто в крови. Работать по-другому они просто не умеют – с оплатой или без. Снимаю шляпу в знак уважения. Но немцы – скорее исключение. И это не означает, что я буду оправдывать раздутое социальное государство.
лишь 13 % полагает: «Если возможно, то лучше не платить часть или все налоги».
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А Что тут удивительного?
если Те Кто вас Грабит - контролируют ваших детей и заталкивают им мозги Ложь про "альтернатиивы неееет" и "надо платить налооогиии".. все детство, 12 лет в школе, 5 лет в институте и потом всю жизнь сми ездят по мозгам.
что вы собсно ожидали увидеть в результате?
вы у Зомби спрашиваете как он усвоил программу зомбирования?
люди даже отдаленно не Осознают Как Сильно их Грябят и что они на самом деле на положении Рабов.
а тем временем..
абрамович покупает Очередную мегаяхту - а вы платите конфискации.. ага, раз тупые.
Банки РФ отдали коллекторам долги на 176 млрд рублей. Сумма рекордная. Народ не может платить долги по кредитам, и их отдали на растерзание садистам-коллекторам.
А вот шведское правительство решило обложить банки новыми налогами, которые в следующем году принесут в казну около 600 млн долларов. Деньги пойдут на восстановление экономики после кризиса. Странно, почему правительства «государств» на территории СССР не вводят такой налог? Не собираются бороться с кризисом?
Или банки никогда не принадлежали этим «государствам» и запрещено их тревожить налогами?
Вам, на нищей Украине, уже ничто не поможет преодолеть разруху и бедность!
Только что завершена прокладка нитки "В" трубопровода СП-2! А это 27,5 млд кубометров газа в год! Через 1,5 месяца будет завершена и нитка "А"! Как и с Крыскими мостами обломались с СП-2 все враги России! И бОльшая часть доходов от нефти и газа сейчас идет в бюджет России! А наш бюджет это армия, полиция, МЧС, бесплатные медицина и образование, это наука, культура, материнский капитал за 1-го ребенка в 484 тыс руб и за 2-го ребенка 640 тыс руб, и за 3-го ребенка списание с ипотеки 450 тыс руб., оплачиваемый отпуск у женщин 70 дней до родов и до 3-х лет ребёнку. Пособие на детей от 3-х до 16 лет и много других льгот, дотаций и выплат для разных групп населения. Это бесплатное горячее питание в младших классах школы. Это бесплатные учебники и рабочие тетради в школах, это дотации по квартплате и пенсиям, это льготная ипотека для молодых семей, это строительство дорог, мостов, аэропортов, портов, заводов, стадионов, дворцов спорта, больниц, школ, детсадов. Это бесплатное переселение людей из ветхого жилья, бесплатная реновация жилья. Это лучшее в мире отопление в наших домах зимой.