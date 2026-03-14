Сектор Газа (большой концерт с симфоническим оркестром), 26 марта, КЗ «Москва»

Такого в Москве ещё не было! А теперь будет! Большой концерт с Симфоническим оркестром и голосом Юрия Хоя!

Авторский проект, который вы увидите 26 марта, мог появиться только в Воронеже — городе, где трава зеленее, характер круче, а «Колхозный панк» звучит как гимн поколения. На родине Юрия Хоя концерт трижды собирал аншлаги, и теперь, по многочисленным просьбам трудящихся (и не очень), едет покорять столицу.

Что вас ждёт?

- Легендарные хиты в обрамлении симфонического оркестра — представьте «Туман» в роскоши виолончельных партий, и вы поймёте, что высокое искусство бывает разным. • Тексты на экране — для тех, кто рвётся подпевать песни с особым вдохновением, но не всегда точностью. • Народный хор — ведь песни «Сектора» давно стали фольклором, который поют и у костра, и за рулём авто бизнес-класса, и на футбольных стадионах.

- Оцифрованный голос Хоя и архивные фото — ностальгический мост в эпоху, когда магнитофоны были ценнее смартфонов.

Также на сцену выйдут:

- музыканты оригинального состава, для которых «Лирика» — не просто песня, а страница биографии • дочь Юрия Хоя - Ирина Клинских, в чьих жилах течёт тот же бунтарский дух

- музыканты группы «Сектор Газовой Атаки», которые помогут сделать звук шоу ещё "жирнее" и мощнее!

Вы станете участниками настоящего всенародного праздника, потому что «Сектор Газа» — это состояние души. А предстоящий концерт — билет в юность для одних и экскурсия в эпоху для других. 26 марта. Концертный зал «Москва».

Начало в 20.00.