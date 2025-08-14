Накануне судьбоносной «встречи в верхах»: как не обмануться еще раз, или Начнет ли Россия свою игру

Войной не вышло – значит снова хитростью. Но кто и как будет объяснять потом Армии и Народу, что с США надо снова «дружить»? И как объяснить, что эта «цивилизованная семья» сделала из нашей земли прокси-Украину для войны с нами?

Встреча Трамп – Путин решит всё?



Пока Москва демонстрирует твердость своей позиции и желание закрыть «украинский вопрос» до конца. Кремль не «обманулся» на перемирие, нас не впечатлили санкционные угрозы Трампа, у США не получилось отжать Индию (до конца) и Китай. Не получилось силой, надо действовать хитростью.

Проблема Украины имеет только военное решение. Наши войска наступают, и вполне успешно. Но думать о глобальной операции на Украине не приходится – она требует огромных ресурсов, которые с нашей стороны явно не аккумулируются и даже не производятся. Полагать, что фронт ВСУ посыпется и мы замаршируем в сторону Киева, также бессмысленно. Как только ситуация приобретет для ВСУ критический характер, как и в марте 2022 г., нас просто посадят за стол переговоров. И это время наступило – Трамп явно нервничает, что и заставило его резко сократить dead line с 50 дней до 8 августа. Как заявил В. Путин на Валааме, главной целью Запада является во что бы то ни стало остановить наступление России, хотя раньше он хотел нанести ей стратегическое поражение.

США достигли множества целей.

1) Украина депопуляризирована, то есть готова для поглощения и ассимилирования в ЕС. Для США критически важно, чтобы мы не одумались и не захотели вернуть свои исторические земли – основную часть Украины, кроме Западной части. Трамп ищет мира, чтобы закрепить негласное соглашение о разделе Украины, возможно, достигнутое частично в Стамбуле в 2022 г., частично ближе к осени того же года, когда Россия оставила Херсон, но присоединила к себе в качестве «отступного» (для нашего общества) новые, но где-то «бумажные», не контролируемые нами территории. Соглашение о ресурсах с США Украиной подписано.

2) США понимают, что либеральное правительство России не сможет активно развивать страну и конкуренции с Западом не будет. Москва всячески показывает, что готова вернуться в семью «цивилизованных народов. Трамп пока не рассматривает Россию как угрозу, а просто будет использовать ее в своих интересах. Мы не обладаем всеми технологиями (кроме атомных, военных, остатков космоса и самолетостроения), у нас не развита промышленность, как было в СССР, мы не производим массовые товары для экспорта.

3) Кремль вряд ли устоит перед «фантастическим» предложением, сделанным на встрече Путина и спецпредставителя Трампа, о возможном «сотрудничестве» с США, о котором говорилось и в начале этой кампании. Когда Трамп начал всю эту историю, газета The New York Times писала: поворот Трампа в сторону путинской России переворачивает политику США, существовавшую на протяжении поколений. Трамп дал понять, что готов развернуть внешнеполитический курс США на 180 градусов и сблизиться с Россией, сделав ее участницей совместных проектов, даже если это потребует отказа от союзников. История 1985 года после встречи Рейгана и Горбачева может повториться. Как не повторить ошибок прошлого?

4) Америка глобально уже оторвала ЕС от России, сделав своему конкуренту ЕС удар ниже пояса. Европа никогда не оправится без российского рынка, нефти и газа: все ее процветание за последние 40 лет – за наш счет. Война с Украиной также экономически серьезно ослабила ЕС. Война с Израилем нанесла удар и по другому недругу США – Ирану.

5) Трамп совершенно верно рассматривает в качестве своей главной угрозы Китай, который обладает почти всеми технологиями и безусловно превзошел США по объему реальной экономики. При этом Китай копирует поведение США, проводя региональную экспансию, в том числе в Африке в духе простого империализма. Главная задача США – прихлопнуть Китай как первейшего экономического конкурента за счет торговых войн, атак на финансовые рынки, создания напряжённости по Тайваню.

Встреча все равно состоится



Как пишет Украина.ру, на Украине возможность встречи восприняли якобы с некоторой долей паники. Зеленский и ЕС больше всего боятся такой встречи, полагая, что без них будет решаться их судьба. Там наивно считают, что Владимир Путин может обмануть Трампа и даже манипулировать им. Сейчас Зеленский ринулся за помощью к британцам и европейцам. Как пишет New York Times, Зеленский запланировал на четверг встречи с лидерами по всей Европе, стремясь представить единый фронт с союзниками перед любым саммитом.

Последняя новость от Fox News – встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа. И это наиболее вероятная информация. Встреча все равно состоится, позже или раньше – не суть.

О чем будут переговоры?



Как сообщает польское издание Onet, Украина и Россия при посредничестве США заключат не мир, а перемирие, одним из условий перемирия станет отложение признания российских территориальных достижений на 49 или 99 лет, что означает их непризнание. Договоренность подразумевает отмену большинства санкций, наложенных на РФ, и постепенный возврат к импорту российских газа и нефти. В обмен Москва якобы не получит гарантий нерасширения НАТО и не будет требовать от Запада обещаний приостановить военную поддержку Украины. Что- то похожее было в начале переговоров. Помощник президента Ю. Ушаков сообщил, что от США действительно поступило предложение, которое российская сторона считает приемлемым.

Отражая настроения общества, «Бизнес-Газета» написала «Лучший вариант ни о чем не договориться». Ей вторит военкор Александр Коц, считающий, что решение на встрече лидеров может быть не связано с конфликтом на Украине, а лишь затронуть двусторонние отношения. Однако, скорее всего, встреча решит все вопросы.

Недаром госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в центре новых переговоров по Украине будет именно территориальный вопрос. Как утверждает Bloomberg, Трамп в разговоре с союзниками допустил, что Россия в рамках урегулирования украинского конфликта готова к обмену территориями с Киевом. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (согласно Лента.ру) считает, что в обмене с Украиной теоретически могут участвовать занятые Вооруженными силами России украинские территории, которые не входят в состав России, то есть территории в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, которые российские войска занимают в целях создания буферных зон. Формат сделки становится более ясным. Многие аналитики подробно анализировали тупиковость возможного соглашения по Украине, и без его конечного формата мы еще раз обсуждать данный вопрос не будем.

Назад в будущее – снова в 1985?



Войной не вышло – значит снова хитростью. Недаром от результатов встречи Путина и своего спецпосланника Трамп был в полном восторге. Следовательно, в 2025 нам светит новый Минск-3, только уже в Стамбуле-2. Но как говорил русский генерал Алексей Ефимович Едрихин: «Хуже дружбы с англосаксами может быть только война с ними».

Но кто и как будет объяснять потом Армии и Народу, что с США надо снова «дружить»? И как объяснить, что эта «цивилизованная семья» сделала из нашей земли прокси-Украину для войны с нами?

Хотелось бы верить, что у Москвы есть свой план, и мы, даже если нас «отрубят» от продаж нефти, пойдем дальше вперед и добьем врага до конца. Но исходя из текущего анализа и истории вопроса – вероятность такого сценария менее 30 %.

Вспомним недавнюю историю. Встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Москве состоялась в период с 29 мая по 3 июня 1988 года. Вся Россия была оболванена публикациями «Огонька», бичующими недостатки СССР. Нам внушали, что Америка – наш друг, а рынок решит наши проблемы. Все как на погибающей сейчас Украине. Scorpions пророчил нам ветер перемен, ставший потом ящиком Пандоры, на захлопывание которого у нашего руководства нет сил даже сейчас, после 1992, 2014, 2022 гг. Встреча Трамп – Путин решит все?

Недаром в 2017 г. тогда еще здравствующий М. Горбачев в интервью итальянской версии издания The Globalist заявил, что тогдашняя (первая) встреча Путина и Трампа напомнила ему начало переговоров по разоружению с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом.

Нас готовят к сделке – давлением на санкции, «перемалыванием», публикациями о массовом дезертирстве, сдаче в плен и нежелании украинцев воевать, которые не отражают положения на фронте.

Интересен ли США наш внутренний рынок?



Вполне логично, что Трампа заинтересует внутренний рынок России, который освободился от европейских товаров. Рокировка может быть просто поразительной, а многоходовка Трампа – просто удивительной. Возможно, Трамп будет вытеснять китайские компании и товары с нашего рынка в той мере, где это возможно.

Трампа совершенно точно заинтересует наш автомобильный и авиационный рынок. Во время встречи в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что бизнес США потерял свыше $300 млрд на фоне ухода из России. Как пишет SHOT: Boeing хочет вернуться на российский рынок в обмен на доступ к титану. По данным канала, компания готова позволить авиакомпаниям России закупать самолеты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок в обмен на российский титан. Вот и ответ, почему наши ведомства не торопились налаживать производства собственных самолетов. Все свято верили, что мы вернемся в прошлое.

Все эти возможности поставят крест на развитии нашей автомобильной и авиационной промышленности.

Штатам также остро необходим российский уран. И запрет, введенный Байденом в мае 2024, скорее всего, снимут, хотя закупки продолжают идти. Их интересует наши ядерные технологии. Признано, что последние поколения наших реакторов ВВЭР-1200 поколения III+ являются одними из лучших в мире, а США в этой области достаточно отстали.

Главный лакомый кусок – освоение Арктики



Как писала еще в марте The Washington Post, Россия сама предложила Трампу участие в освоении Арктики:

«У России есть коммерческие предложения для США, в том числе, по доступу к полезным ископаемым и по совместным предприятиям в Арктике, пишет WP. Пользу от такого сотрудничества извлекут обе стороны. Москва свой шаг сделала, теперь дело за американцами. Путин предлагает отдать американцам доли в месторождениях полезных ископаемых, редкоземельных металлов и природного газа… когда у администрации Трампа появились собственные амбиции в Арктике, а отношения с президентом Владимиром Путиным восстанавливаются, Москва стремится воспользоваться своими арктическими богатствами и американской заинтересованностью как рычагом влияния, чтобы получить санкционные послабления, а этот холодный регион использовать как испытательную площадку для укрепления связей с Соединенными Штатами».

На ловца и зверь бежит – Москва продолжает свою старую глобальную стратегию «опутывания» Запада. Плюс Кремль, видимо, не верит в собственные возможности. Сейчас не время СССР, который все делал сам. И это лакомый кусок для США. Однако опутывание Европы нефтью и газом до конца не сработало. У нас уже были совместные проекты с BP, ExxonMobil, которая участвовала в нескольких крупных проектах в России, крупнейшим из которых был проект «Сахалин-1», которая ушла оттуда в 2022 г.

Согласно информации РИА Новости в марте, глава РФПИ Кирилл Дмитриев (в период с 1996 по 1999 год работал в инвестиционном банке Goldman Sachs в Нью-Йорке) заявил в соцсети X, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов.

Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались – ред.) по принципам «политики Холодной войны». Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество – это не выбор, это необходимость.

Итак, пазл сложился. Переводя с птичьего на русский, сближение с США – необходимость.

Разбить партнерство России и Китая



Важнейшая глобальная цель США – разбить партнерство России и Китая. США давно поняли, что сближение России и Китая – их безусловная ошибка.

Еще в ноябре 2014 г. тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону о своем обещании «разъединить» Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах.

В феврале спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил (согласно ТАСС), что американская администрация намерена подорвать стратегическое партнерство России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Вот это больше похоже на правду.

У России прозападная элита, ориентированная на Запад, и гнобить ее войной не тот путь. Трамп будет тянуть нас от Китая, возможно, предлагая торговлю и инвестиции. От дружбы с КНР мы не откажемся принципиально – для нас Китай важный источник импорта и продажи сырья, газа, нефти, леса и продуктов питания. Но делиться технологиями КНР с нами не будет.

И те, кто стоят за Трампом, решили пойти на План Б, который был и у Рональда Рейгана. Поняв, что прокси-война не удалась, нас будут вновь вовлекать в орбиту Запада. Недаром в 2023 г. Сурков предрек России, США и Европе объединение в «Великий Север», основанное на общих культурных ценностях.

Эпилог: США снова наш друг?



Наиболее вероятно, в ближайшей перспективе конфликт будет заморожен по южнокорейскому сценарию. В лучшем случае мы разменяем занятые территории на новые по бумажным границам. Но свои исконно русские земли (Киев, Одесса, Харьков, Николаев) мы не вернем никогда. ЕС и США получат согласие на миграцию остальной части Украины в ЕС.

При этом также вероятно, что территории, занятые Россией, российскими никто не признает, включая Крым, хотя и разрешат контроль над ними. Это изначальный план Трампа, который уже был озвучен спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Линии фронта будут заморожены прекращением огня, и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций.

Как сообщила газета The Telegraph, Зеленский признал невозможность возврата Украине территорий, перешедших под российский контроль, и Украина приветствовала бы прекращение огня при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России территорий.

Россия ничего не добьется от грядущей сделки, если она не заявит, что Украина – это наши исторические земли, зона наших особых национальных интересов, что США должны сместить Зеленского и нам нужен новый, лояльный к нам президент Украины. Что Украине не место в НАТО и ЕС ни через 10, ни через 100 лет, и это государство не должно иметь никакой армии.