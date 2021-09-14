Российские власти хотят иметь возможность отключать интернет и связь при любых ЧС

18:09 14.09.2021

Минцифры подготовило постановление правительства РФ, которое позволит уже с марта будущего года ограничивать и полностью блокировать любые сети и средства связи во время ЧС как природного, так и техногенного характера

Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Ранее глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев со ссылкой «на источники» сообщал, что власти России планируют в ближайшие два года снизить скорость зарубежного сегмента интернета до 24 Кбит/с. По его словам, существует план «уничтожения интернета в РФ» через систему аккредитации хостинг-провайдеров.

Компании должны будут предоставлять полную информацию о пользователях, в том числе SSL-сессии, логины и IP-адреса. В результате интернет полностью утратит анонимность.

Хостинг-провайдерам, которые откажутся проходить аккредитацию, в течение двух лет ограничат скорость до 24 Кбит/с, прогнозирует Грозев. На такой скорости в 90-е подключались к Сети через телефон. Замедление может коснуться, в частности, YouTube и Twitter. Фактически это отрежет россиян от интернета, опасается он.

В документе, подготовленном Минцифры, говорится: «Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера… Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Предложения соответствующего координационного органа доводятся до Минцифры с использованием любых видов связи, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и рассматриваются незамедлительно.

Решение о приоритетном использовании сетей связи и средств связи принимается исходя из наличия технической возможности у операторов связи и обеспечения связи в первую очередь для правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.

Решение о приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, а также к потере связи органами управления участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Проводимые Минцифры мероприятия по организации обеспечения населения услугами связи в зоне чрезвычайной ситуации, а также в пунктах временного размещения не должны приводить к нарушению использования сетей связи и средств связи приоритетными пользователями.

Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Также Минцифры в ходе проведения тренировок с операторами связи, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и восстановлению сетей связи при чрезвычайной ситуации организует отработку вопросов приоритетного использования сетей связи и средств связи, приостановления или ограничения их использования.

Документ предполагается к вступлению в силу с 1 марта 2022 года и должен действовать в течение шести лет. «Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 895 «Об утверждении положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - добавляется в документе.