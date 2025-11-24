Коля Стравинский «Беспризорник» (интернет-сингл)

Коля Стравинский «Беспризорник» (интернет-сингл)

Исполнитель: Коля Стравинский, Название: «Беспризорник», Стиль: рок, Год: 2025

В России издавна питают слабость к сиротским песням. Данные об истоках этого интереса, правда, разнятся. Одни считают, что минор заложен в русских народных песнях, которые пели изнемогающие под гнетом постоянной нужды крестьяне, другие считают, что постоянные жалобы вообще проникли к нам из еврейских песен чуть ли уже не 20-30е годы прошлого века. Как бы то ни было, эти паттерны повлияли и на рок-эстетику.

Коля Стравинский в новом сингле «Беспризорник» на деле доказал, что сиротство прочно утвердилось и в альтернативе, и в панке (спасибо группе «Сектор Газа»!). Герой песни чуть ли не кичится тем, что у него «в зубах бычок, а в кармане сотка». А все потому, что его бросила любимая. При этом он старается бодриться, козыряя даже тем, что варит себе теперь борщ из пельменей и находит плюсы в новом состоянии (не надо искать до утра фильм для просмотра и везти зазнобу на Бали). В какой-то момент в приблатненную песню пробиваются даже хардкоровые риффы, но все это кажется для того, чтобы заретушировать подлинное душевное состояние героя

