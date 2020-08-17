Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW

20:25

В настоящее время данный боеприпас представляет собой одну из самых интересных китайских новинок

Китайский телеканал CCTV7 показал кадры, на котором демонстрируется боеприпас, внешне напоминающий тактическую планирующую управляемую авиационную бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon.

Новая бомба вмещает в себя кассету с 240 суббоеприпасами, а ее общая масса составляет около 500 килограммов. Максимальная дальность действия превышает 60 километров, точность попадания - около 30 метров. Управление осуществляется автономно (при помощи спутниковой системы BeiDou).

По мнению специалистов, в настоящее время данный боеприпас представляет собой одну из самых интересных китайских новинок в сфере авиационных средств поражения. При этом отмечается, что речь, вероятно, идет о «клоне» американской бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, имеющей аналогичные характеристики.