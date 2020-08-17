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Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW

20:25 17.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

В настоящее время данный боеприпас представляет собой одну из самых интересных китайских новинок

Китайский телеканал CCTV7 показал кадры, на котором демонстрируется боеприпас, внешне напоминающий тактическую планирующую управляемую авиационную бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon.

Новая бомба вмещает в себя кассету с 240 суббоеприпасами, а ее общая масса составляет около 500 килограммов. Максимальная дальность действия превышает 60 километров, точность попадания - около 30 метров. Управление осуществляется автономно (при помощи спутниковой системы BeiDou).

По мнению специалистов, в настоящее время данный боеприпас представляет собой одну из самых интересных китайских новинок в сфере авиационных средств поражения. При этом отмечается, что речь, вероятно, идет о «клоне» американской бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon, имеющей аналогичные характеристики.

Темы: Китай, Вооружения в мире, Военные технологии
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 23:00
Гость: ABCD

Для атомного заряда уже нет места. Там 2 сим карты и МР-3 едва поместились.
17.08.2020, 22:33
Гость: диванный стратег

Размещать плутониевый заряд в бомбе не целесообразно, по причине того что, ЭПР у средства доставки выше, чем например у крылатой ракеты. Соответственно выше вероятность уничтожения бомбы.
17.08.2020, 21:07
Гость: IgS

500 кг это и атомный заряд разместить можно. А тогда уже 30 метров точности роли не играет.
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