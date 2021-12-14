«Кровь стынет в жилах»: Голиковой выразили народное негодование из-за сегрегации по QR-кодам

Шквал возмущений вызвало заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что законопроект о QR-кодах в общественных местах не ограничивает ничьи права

«Об ограничении прав граждан речи не идет, - заявила она. - Речь о том, чтобы на территории России был единый документ», - пояснила Татьяна Голикова. По ее мнению, поправки в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» призваны, наоборот, оградить граждан от произвола региональных властей, которые и ограничивают права людей.

Голикова считает, что законопроекты позволят создать в стране «единый порядок применения отдельных норм», особенно — в условиях «резкого эпидемиологического подъема». Впрочем, регионы все равно сохранят право реагировать на эпидемиологическую ситуацию.

Обтекаемые формулировки вице-премьера оценены по достоинству не были. ИА Regnum опубликовало квалифицированный возмущенный ответ Татьяне Голиковой, текст которого мы приводим далее.

«Хоть мы и не знаем, что такое "резкий эпидемиологический подъем" (такого термина мы не нашли ни в одном серьезном медицинском словаре), но что такое права граждан, мы знаем очень хорошо. Хотим напомнить Вам, что ограничения, устанавливаемые законопроектами о QR-кодах, позволяют лишить граждан, не имеющих QR-кода:

– права на труд;

– права на образование;

– доступа к медицинской помощи;

– права на обращение в госорганы;

– права на защиту в суде;

– доступа в учреждения культуры, то есть права на учатие в культурной жизни общества;

– права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени,

Кроме того, в законопроекте № 17 357-8 приведен лишь примерный (неисчерпывающий) перечень объектов, которые могут оказаться закрыты для лиц, не имеющих QR-кода. То есть доступ гражданам без QR-кодов может быть закрыт в объекты, обеспечивающие жизнедеятельность, включая

– здания органов государственной власти;

– медицинские организации; образовательные организации (начиная с детсадов); офисные центры;

– музеи и выставки; театры и кинотеатры; досуговые центры для детей; библиотеки;

– магазины одежды и обуви; магазины компьютерной техники и техники связи; магазины оптики и слуховых аппаратов; магазины мебели и товаров для дома; магазины медтехники;

– спортивные залы, фитнес-центры и бассейны; парикмахерские и салоны красоты; и др., включая торговые центры, в которых продают продукты питания вместе со всем остальным.

Кровь стынет в жилах от одного этого перечисления, уважаемая Татьяна Алексеевна. Неужели Вы действительно считаете, что на все это гражданин Российской Федерации права не имеет, а может его только получить по милости регионального начальника, то есть государства? А Вы понимаете, что, низводя граждан до потребителей услуг и назначая государство распорядителем этого «потребления», Вы отметаете более чем двухвековую традицию прав человека и противоречите Конституции РФ, Уставу ООН, и вообще всему духу цивилизованного государственного строительства, а значит, и госслужбы?

Если да – так и скажите! И вероятно, депутаты Госдумы заинтересуются законопроектами еще больше.

Если нет – то Вы либо выступаете в Госдуме на фоне тяжелейшего утомления от трудов праведных, либо Вам нужно срочно повторить азбучные истины школьного курса обществознания.

Наконец, ни у кого уже не осталось сомнений, что введение QR-кодов не имеет никакого отношения к обеспечению здоровья граждан. QR-код не является подтверждением факта здоровья человека, поскольку лица, прошедшие вакцинацию или имеющие медицинские противопоказания, или переболевшие, могут болеть COVID-19 и заражать окружающих. QR-код также не препятствует заболеванию. Тогда в чем же цель этих законопроектов, уважаемая Татьяна Алексеевна? Может быть, Вы наконец нам расскажете? Уверены, что нет.

Отлично, что законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения – за это отдельное спасибо Вячеславу Володину и Совету Госдумы. Но из вашего выступления прямо следует, что битва только начинается.

Потому что дело в том, что граждане нашей страны в своем подавляющем большинстве никогда не согласятся с принудительной вакцинацией и с сегрегацией граждан на полноправных «чистых» и неполноправных «нечистых» в зависимости от наличия или отсутствия QR-кода. Тем более, что уже ясно, что был бы QR-код, а кого в каждый момент считать «чистыми» или «нечистыми» – будет делом чистого произвола регионального (или уже феодального) начальства.

Сегодня впервые за долгое время трясина российской власти всколыхнулась от народного негодования, и это – только начало!»