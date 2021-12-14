«Кровь стынет в жилах»: Голиковой выразили народное негодование из-за сегрегации по QR-кодам

Голиковой выразили народное негодование из-за сегрегации по QR-кодам

Шквал возмущений вызвало заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что законопроект о QR-кодах в общественных местах не ограничивает ничьи права

«Об ограничении прав граждан речи не идет, - заявила она. - Речь о том, чтобы на территории России был единый документ», - пояснила Татьяна Голикова. По ее мнению, поправки в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» призваны, наоборот, оградить граждан от произвола региональных властей, которые и ограничивают права людей.

Голикова считает, что законопроекты позволят создать в стране «единый порядок применения отдельных норм», особенно — в условиях «резкого эпидемиологического подъема». Впрочем, регионы все равно сохранят право реагировать на эпидемиологическую ситуацию.

Обтекаемые формулировки вице-премьера оценены по достоинству не были. ИА Regnum опубликовало квалифицированный возмущенный ответ Татьяне Голиковой, текст которого мы приводим далее.

«Хоть мы и не знаем, что такое "резкий эпидемиологический подъем" (такого термина мы не нашли ни в одном серьезном медицинском словаре), но что такое права граждан, мы знаем очень хорошо. Хотим напомнить Вам, что ограничения, устанавливаемые законопроектами о QR-кодах, позволяют лишить граждан, не имеющих QR-кода:

– права на труд;
– права на образование;
– доступа к медицинской помощи;
– права на обращение в госорганы;
– права на защиту в суде;
– доступа в учреждения культуры, то есть права на учатие в культурной жизни общества;
– права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени,

Кроме того, в законопроекте № 17 357-8 приведен лишь примерный (неисчерпывающий) перечень объектов, которые могут оказаться закрыты для лиц, не имеющих QR-кода. То есть доступ гражданам без QR-кодов может быть закрыт в объекты, обеспечивающие жизнедеятельность, включая

– здания органов государственной власти;
– медицинские организации; образовательные организации (начиная с детсадов); офисные центры;
– музеи и выставки; театры и кинотеатры; досуговые центры для детей; библиотеки;
– магазины одежды и обуви; магазины компьютерной техники и техники связи; магазины оптики и слуховых аппаратов; магазины мебели и товаров для дома; магазины медтехники;
– спортивные залы, фитнес-центры и бассейны; парикмахерские и салоны красоты; и др., включая торговые центры, в которых продают продукты питания вместе со всем остальным.

Кровь стынет в жилах от одного этого перечисления, уважаемая Татьяна Алексеевна. Неужели Вы действительно считаете, что на все это гражданин Российской Федерации права не имеет, а может его только получить по милости регионального начальника, то есть государства? А Вы понимаете, что, низводя граждан до потребителей услуг и назначая государство распорядителем этого «потребления», Вы отметаете более чем двухвековую традицию прав человека и противоречите Конституции РФ, Уставу ООН, и вообще всему духу цивилизованного государственного строительства, а значит, и госслужбы?

Если да – так и скажите! И вероятно, депутаты Госдумы заинтересуются законопроектами еще больше.

Если нет – то Вы либо выступаете в Госдуме на фоне тяжелейшего утомления от трудов праведных, либо Вам нужно срочно повторить азбучные истины школьного курса обществознания.

Наконец, ни у кого уже не осталось сомнений, что введение QR-кодов не имеет никакого отношения к обеспечению здоровья граждан. QR-код не является подтверждением факта здоровья человека, поскольку лица, прошедшие вакцинацию или имеющие медицинские противопоказания, или переболевшие, могут болеть COVID-19 и заражать окружающих. QR-код также не препятствует заболеванию. Тогда в чем же цель этих законопроектов, уважаемая Татьяна Алексеевна? Может быть, Вы наконец нам расскажете? Уверены, что нет.

Отлично, что законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения – за это отдельное спасибо Вячеславу Володину и Совету Госдумы. Но из вашего выступления прямо следует, что битва только начинается.

Потому что дело в том, что граждане нашей страны в своем подавляющем большинстве никогда не согласятся с принудительной вакцинацией и с сегрегацией граждан на полноправных «чистых» и неполноправных «нечистых» в зависимости от наличия или отсутствия QR-кода. Тем более, что уже ясно, что был бы QR-код, а кого в каждый момент считать «чистыми» или «нечистыми» – будет делом чистого произвола регионального (или уже феодального) начальства.

Сегодня впервые за долгое время трясина российской власти всколыхнулась от народного негодования, и это – только начало!» 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2021, 01:18
    Гость: Сергей

    "Путин не поддержал идею введения QR-кодов на транспорте под Новый год"
    Абсолютно лживая формулировка.
    На самом деле Путин поддержал идею введения кур-кодов после Нового года. Вот так правильно.
    Ложь во всём, аж сочится.

  2. 15.12.2021, 01:00
    Гость: ник

    Если бы вакцина защищала,то нет вопросов.В Англии,Германии,где почти всех привили,каждый день заболевает по 50-60тыс.людей, что говорит о том что вакцина не эффективна.

  4. 15.12.2021, 00:52
    Гость: то есть виновата одна распоясавшаяся чиновница?

    А МУЖИКИ -то ничего и не знают...Путин, Медведев,Мишустин, Песков, Ген.прокурор

    Правильна пословица- Старый что малый.

  5. 15.12.2021, 00:49
    Гость: С глубоким прискорбием констатирую что такое уже возможно

    Утрата Россией позиции сильной державы дает Польше пространство для действий. Бартчак призывает Польшу распространять свои влияния на Белоруссию и Украину. Это, по его мнению, позволит не только восстановить Первую Речь Посполитую, но и объединить весь регион Междуморья.
    ПОТОМУ ЧТО КОДИРОВАНИЕ ПРИВЕДЕТ ИМЕННО К ЭТОМУ.

    Кстати , куда исчезли камлания что Украина должна быть с Россией.
    Неужели поняли что Украине союз с такой Россией ни к чему.
    Уж ка кони радуюся , глядяы на это безобразие.

    Кто в курсе, Бацька будут кукудировать свою Бераресь. У нас жеж СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО. Радости, печалии пополам. НЕ?

Все комментарии (47)
Выбор читателей
Переговоры глав России и США: Байден попользовал Украину и отложил в сторонку
Госдума отказалась снижать пенсионный возраст
Госдума отказалась снижать пенсионный возраст
Медицинский центр в Коммунарке
Александр Дугин о коронавирусе: личное
Как ЦРУ Россией рулило. Путин рассказал о шпионах в правительстве Ельцина
Избранное
Медвежья хватка за «четырехдневку»
«Ария», 24 сентября, Таинственный корабль
Юристы «Конкорда» поблагодарили Шевченко за выявление недостоверных данных в «Википедии»
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
Больше безумия: Украина заявляет об эксклюзивных правах на былинных богатырей
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
Аллергия на друга. Что нужно делать
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
Битва за Карабах – война нового типа?
Большой Театр - главный театр России
Запад готовит реабилитацию гитлеризма?