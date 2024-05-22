Таблетки feat, Nagart «Моряк» (интернет-сингл)

Таблетки feat, Nagart «Моряк» (интернет-сингл)

Исполнитель: Таблетки feat, Nagart, Название: «Моряк», Стиль: панк-рок, Год: 2024

Песен о морских волках пруд пруди или вычерпывай чайной ложкой какой-нибудь более существенный водоем. Львиная доля таких произведений рисует довольно неприглядный, но не лишенный романтики образ маргинала, который не мыслит себя без родной стихии. С точки зрения обывателя такая преданность не самым комфортным условиям — сродни безумию. Но, безусловно, под этой страстью есть тонка психологическая подоплека, когда внутренне надломленный человек просто ничего больше не умеет и не видит себя нигде, поэтому и идет в экстрим.

«Моряк» групп «Таблетки» и Nagart, с одной стороны — именно об этом. Постаревший моряк, осевший на берегу, никак не может смириться со своим бессилием, так как в море осталась его душа. С другой стороны — эту вещь можно понимать как метафорическое разворачивание тезиса Петра Мамонова «усталость профессионала обычно кончается смертью». Герой песни, утративший былые навыки, просто саморазрушается и превращается в дождь, приобщаясь к воде — да на той. Эту метаморфозу здорово передает контраст двух голосов — бравого и чистого с усталым и скрипучим.

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