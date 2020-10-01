Cadillac Escalade против Toyota Land Cruiser

13:07

Эскалейд или Крузак: что лучше?

Сложно рекомендовать автомобиль. Особенно внедорожники. Они совершенно разные. Выбор зависит от того, что вы ожидаете от машины.

Тойота Ленд Крузер



Toyota Land Cruiser - внедорожник высшего класса. Выпускается с 1951 года. Производитель автомобилей Япония. На рынке с 2013 года. Модернизирован автомобиль в конце 2017 года.

Land Cruiser надежный классический внедорожник со стальным каркасом, проходимость почти везде.

Преимущества:

• Трансмиссия

• Интерьер

• Дизайн.

Недостатки: слабый двигатель. Конкуренты с приводом 4х4 мощнее и дешевле.

Тойота Ленд Крузер производится в 3-х уровнях оснащения: Active, Legend и Live. Оборудование Live с ценой от 40631,13 евро с дизельным двигателем 2.8 D-4D.

Кадиллак Эскалейд



Американский внедорожник. Последняя версия автопроизводителя. Благодаря 8-цилиндровому двигателю быстро набирает скорость, но не годится для гонок по шоссе.

Двигатель

Бензиновый двигатель объемом 6 куб. см. Мощность 313 кВт. Разгон с 0 до 100 км/ч за 6,0 секунды. Комбинированный расход топлива составляет 12,6 л/100 км. Покупная цена от 99 488,37 евро.

Безопасность



Эскалэйд и Toyota оснащены замками безопасности. Escalade позволяет активировать и деактивировать с места водителя и контролировать действие.

Фото: Cadillac

Блокирующие замки Land Cruiser включаются индивидуально на каждой задней двери с помощью ручного переключателя. Водитель знает о состояние замков, открывая и проверяя двери. В Land Cruiser нет напоминания.

Стандартная центральная подушка безопасности передних сидений в эскалэйд защищает водителя и пассажира от травм, вызванных ударами друг о друга при серьезных боковых ударах. Land Cruiser не предлагает центральные подушки безопасности передних сидений.

Escalade Premium имеет стандартное реверсивное авто торможение, используя задние датчики контроля и автоматического включения тормозов.

Land Cruiser не предлагает резервных тормозов для предотвращения столкновений.

Escalade и Land Cruiser имеют:

• Стандартные фронтальные подушки безопасности

• Передние боковые подушки безопасности

• Регулируемые по высоте плечевые ремни.

• Пластиковые топливные баки.

• Антиблокировочные тормоза.

• Антипробуксовочную систему.

• Электронные системы стабилизации для предотвращения заноса.

• Дневные ходовые огни.

• Мониторы кругового обзора.

• Предостережения о поперечном прохождении сзади.

• Сигналы о выходе из полосы движения.

• Предупреждение о мертвых точках.

Гарантия



Кадиллак поставляется с полной базовой гарантией на 4 года/80 467,2 и включает 24-часовую помощь на дороге.

Срок действия базовой гарантии Land Cruiser 3 года/57 936,38. Истекает через 1 год и 22 530,82 км раньше.

Гарантия на трансмиссию Cadillac Escalade на 1 год, километраж – 16 093,44 км. Ремонт двигателя, трансмиссии, мостов, шарниров или карданных валов возмещается за 6 лет с пробегом 112 654,08. Гарантийный срок на Land Cruiser заканчивается через 5 лет или 96 560,64 км.

Антикоррозийная гарантия эскалейд на 1 год дольше (6 против 5).

Escalade имеет типовую батарею на 660 ампер. 650 амперный аккумулятор Land Cruiser не такой мощный. Эскалейд первый среди крупных внедорожников в своей категории 2019 года. Крузак не входит в тройку лидеров.

Двигатель



6,2 V8 Escalade вырабатывает мощность 39 лошадиных сил.

Land Cruiser 5.7 DOHC V8.

Фото: Cadillac

Экономия топлива и диапазон



На испытательном цикле EPA у Escalade 4WD расход топлива на 5 литров выше, чем у Land Cruiser.

Система управления отключает половину цилиндров двигателя, помогает повысить топливную экономичность.

У Кадиллака стандартный заправочный метод без колпачка. Топливная горловина автоматически открывается, когда форсунка вставляется, и закрывается, когда она снимается. Это исключает необходимость откручивать и менять крышку и уменьшает испарение топлива. Land Cruiser не предлагает систему заправки без крышки.

Коробка передач



10-ступенчатая автоматическая коробка передач входит в стандартную комплектацию Cadillac, ускоряя и снижая обороты двигателя на шоссе. Для Land доступен только 8-ступенчатый автомат.

Шины и диски



Типовые шины Escalade с низким профилем серии 55 (отношение высоты к ширине), с жесткой боковой стенкой, чем стереотипные шины Land Cruiser 60-й серии.

Для лучшей управляемости и охлаждения тормозов у Escalade есть стандартные 20-дюймовые колеса. 18-дюймовые колеса доступны на Land Cruiser. Escalade предлагает дополнительные 22-дюймовые колеса.

Колеса кадиллака оснащены 6 проушинами для увеличения срока службы колесных подшипников, уменьшения вероятности коробления ротора и большей прочности. Тойота Ленд Крузер имеет только 5 колесных упоров на колесо.

В кадиллак эскалейд стандартная легкая система накачки шин. Встроенные датчики давления отслеживают напор по мере заполнения. Land Cruiser не указывает давления в шине.

Подвеска и обработка



Стереотипная регулируемая подвеска в кадиллаке. Позволяет сделать выбор между сверхмощной ездой, снижает утомляемость в дальних поездках или спортивной, максимально контролируя сложные дороги или бездорожье. Подвеска Land Cruiser не имеет регулируемых амортизаторов. Автоматическая задняя подвеска выравнивает нагрузки для поддержания уровня высоты при буксировке.

Фото: Toyota

Стоимость



Эскалейд или крузак 200 имеют одинаковые тарифы.

Трансмиссия



Cadillac Escalade с высоким крутящим моментом передает мощность на колеса эффективнее, чем Toyota. Радиус поворота и маневренность одинакова.

Полезность



Салоны вмещают равное количество людей. Просторная грузовая зона Кадиллака для хранения сумок – переключатель автоматически опускает дополнительные сиденья второго и третьего ряда.

Задняя дверь в Кадиллаке поднимается как одно целое, не мешая погрузке. Верхняя часть задней двери поднимается, но нижняя часть опускается, мешая выгрузке и создавая неровную поверхность для скольжения.

Максимальная буксировка прицепа в Toyota Land Cruiser 3674,1 кг. Escalade стандартная грузоподъемность выше, чем Land Cruiser.

Опросы JD Power and Associates показывают, что сервис Cadillac лучше, чем Toyota. JD Power занимает 3 место в рейтинге обслуживания Cadillac. Toyota с рейтингом 40% на 14 позиции.

Эргономика



Дистанционное управление эскалэйд запустит двигатель перед выходом к транспортному средству. Климат контроль автоматически нагревает или охлаждает салон. Land Cruiser не предлагает систему дистанционного запуска.

Escalade Luxury / Premium Luxury / Platinum имеет хороший дисплей скорости и других указаний приборов на линии обзора. Информация просматривается, не отрывая взгляда от дороги. Ленд Крузер не предлагает хедз-ап дисплея.

Фото: Cadillac

Окно со стеклоподъемником Escalade, замок питания, зеркала с электроприводом и переключатели круиз-контроля подсвечиваются сзади, что делает их удобными для работы в темноте. Выключатели контроля не горят, затрудняя поиск ночью. Элементы управления зеркалом электропитания Escalade установлены на подлокотнике для легкого доступа. Управление зеркалами Land Cruiser – находится на приборной панели за рулем.

Система автоматической парковки Escalade может параллельно парковаться или возвращаться на место парковки, водитель контролирует скорость с помощью педали тормоза. В Круизере нет автоматизированной стоянки.

Отзывы



1. Land Cruiser оправдывает наследие – мне нравится, как машина едет и управляется;

2. Надежный. Вы получаете то, за что платите;

3. Отличный автомобиль для дальних поездок и кемпинга;

4. Основное использование: семейный транспорт;

5. Плюсы: превосходная езда, мощность и комфорт;

6. Минусы: трудно найти место на стоянке.

