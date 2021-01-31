Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета

19:41 31.01.2021

Закаливание - надежный способ повысить защитные резервы организма и пережить холодный сезон без насморка.

Как получить от низких температур максимум пользы?

Холод: польза или вред?



Низкие температуры обычно ассоциируются у нас с чем-то неприятным и даже опасным: замерзанием, насморком, вирусными эпидемиями. Впрочем, холод может принести нам много пользы - при условии, если мы будем использовать низкие температуры правильно.

Под воздействием холода в нашем организме вырабатывается внутреннее (эндогенное) тепло. Как следствие - защитные резервы укрепляются, усиливается местный иммунитет (на слизистых оболочках, носоглотке), а следовательно - вирусам и бактериям сложнее попасть внутрь организма.

Это утверждение справедливо при одном условии: если организм может потратить на продуцирование эндогенного тепла и не «обокрасть» при этом другие жизненно важные функции. Если же человек истощен хроническими стрессами, неправильным питанием, расстройствами сна, то даже незначительное переохлаждение может стать катализатором болезни.

Чтобы закаливание принесло только пользу, следует придерживаться трех правил: постепенность, регулярность и индивидуальный подход.

Рассмотрим 5 самых популярных методик

• Пить ледяную воду. На начальных этапах рекомендуется пить холодную воду, а затем, когда горло привыкнет, даже рассасывать кубик льда. Считается, что таким образом усиливается способность организма противостоять ангинам.

Комментарий врача. Местное переохлаждение очень опасно! И если человек склонен к ангине или тонзиллитам, такой метод может вызвать воспаление миндалин и гортани. Кроме того, холодная вода и лед разрушают зубную эмаль и замедляют переваривание пищи. Ледяные напитки (вместе с кондиционерами) является главной причиной летних ангин. Поэтому, как привлекает летом стаканчик освежающего лимонада из холодильника, лучше употреблять напитки комнатной температуры.

• Обтирания. Нужно смочить в холодной воде ткань или массажную перчатку и интенсивно растереть все тело. После этого вытереть сухим полотенцем.

Комментарий врача. Это деликатная процедура водного закаливания, поэтому проводить ее можно в любом возрасте. Стоит брать перчатку из шероховатой ткани: тогда, кроме температурного, будет еще и массажный эффект, профилактика целлюлита. Важный нюанс: растирание нужно делать от периферии к центру (то есть руки от плеч до пальцев, ноги - от бедра до стопы).

• Обливание и контрастный душ. Есть два варианта: или просто вылить на себя ведро холодной воды, или принять контрастный душ. В последнем случае начинать и заканчивать нужно с теплой воды. Это довольно интенсивные методики закаливания, поэтому снижать температуру воды надо постепенно (на 1-2 градуса каждые 2-3 дня).

Комментарий врача. Обливания и контрастный душ эффективно укрепляют иммунитет! И к тому же делают кожу гладкой и упругой, тренируют сосуды (а это профилактика многих заболеваний). Но важно помнить: чтобы процедура принесла пользу, она должна быть регулярной! Купание в холодном бассейне в сауне раз в неделю - это не закалки. Принимайте контрастный душ ежедневно - только так вы получите желаемый эффект.

• 108 шагов по ручью. Этот ритуал из арсенала тибетских монахов подойдет тем, кто пока боится обливаться. Утром, сразу после подъема, монах по любой погоде идет к ближайшему ручью и делает в нем 108 шагов босиком. В условиях мегаполиса воспроизвести это не слишком реально. Впрочем, можно набрать в ванну холодную воду по щиколотку и закалять стопы следующим образом.

Комментарий врача. На подошвах ног расположено много рефлекторных зон, которые связаны со всеми другими органами. Поэтому так вы укреплять все системы организма. Ходьба босиком вообще очень полезная, особенно если это природные поверхности (камни или песок на берегу моря, трава или хвоя в лесу). Кроме стимуляции рефлекторных зон, вы также осуществляете профилактику плоскостопия и укрепляете мышцы стопы.



• Моржевание. В последние годы у водоемов на Крещение - настоящие толпы! Причем большинство «моржей» погружаются в прорубь только раз в году - на праздник. Такой подход может привести к целому ряду проблем (потеря сознания или даже сердечный приступ).

Комментарий врача. Моржевание принесет пользу организму при двух условиях: систематичность и отсутствие противопоказаний (сердечно-сосудистые заболевания, снижен уровень гемоглобина, сахарный диабет, хронические заболевания почек и дыхательных путей, беременность). Следует начинать закаливание еще летом. Скажем, если у вашего дома есть чистое естественное водохранилище - начните купаться каждый день (или через день) еще в июле, и продолжайте все осенние и зимние месяцы. Тогда организм адаптироваться к понижению температур постепенно.

Фото с сайта pixabay.com