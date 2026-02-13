«Приключения Электроников», 20 февраля, «16 Тонн»
Музыканты, концерт которых попал в книгу рекордов Гинесса, готовятся брать новые вершины. Готовьтесь петь хором — это обязательный атрибут их концертов. Удержаться при первых аккордах «Травы у дома» или не затянуть с ребятами песню «Лесного оленя» не получится.
Кто бы мог подумать, что случайно собранные в конце 1990-х для записи одного кавера музыканты создадут вместе большой проект, который следующие двадцать лет будет набирать мощнейшие обороты.
В «Приключения Электроников» попадали участники главных панк-коллективов России, и сейчас «супер-группа» полностью оправдывает этот статус.
Начало в 20.00.
