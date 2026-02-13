«Приключения Электроников», 20 февраля, «16 Тонн»

«Приключения Электроников», 20 февраля, «16 Тонн»

После стремительного солдаута панк-рок-супергруппа «Приключения Электроников» возвращается в «16 Тонн» со специальной программой песен из советских кинофильмов в рок-обработке

Музыканты, концерт которых попал в книгу рекордов Гинесса, готовятся брать новые вершины. Готовьтесь петь хором — это обязательный атрибут их концертов. Удержаться при первых аккордах «Травы у дома» или не затянуть с ребятами песню «Лесного оленя» не получится.

Кто бы мог подумать, что случайно собранные в конце 1990-х для записи одного кавера музыканты создадут вместе большой проект, который следующие двадцать лет будет набирать мощнейшие обороты.

В «Приключения Электроников» попадали участники главных панк-коллективов России, и сейчас «супер-группа» полностью оправдывает этот статус.

Начало в 20.00. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
mypersia.com"/>
Зачем России афганские мигранты?
Медведев: ЕС загнал себя в ловушку отказом от российских энергоносителей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
С апреля Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов
Маск пообещал города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия
Избранное
Владимир Спиваков разрешил Оркестру Сергея Мазаева похулиганить в Доме музыки
Кукишъ «Чернь» (компакт-кассета)
Масло эвкалипта: свойства и применение
Свободный полет «Вместе. Часть 3»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Марсоход NASA совершил посадку на поверхность Марса и прислал первое фото
Черный Вторник «Амальгама» (интернет-сингл)
KOFE «Ты не узнаешь» (интернет-сингл)
Веня Д'ркин «Крышкин дом»
3 октября 1993 года: капкан для «оппозиции»
Подмосковное Ступино станет точкой притяжения мигрантов со всей округи?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации